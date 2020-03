La Ribera peregrina contra el frío y la lluvia

07/03/2020 a las 06:00

Mucha lluvia a primeras horas de la mañana, acompañada en algún momento por algo de granizo, un fuerte Cierzo durante toda la jornada, y borrascas al mediodía y también por la tarde. A todo ello se enfrentó el grueso de peregrinos de la Ribera que inició el viernes la 80 Javierada desde buena parte de las localidades de la comarca. Y es que, tras unos días de temperaturas más altas de lo habitual en estas fechas, el invierno recordó que todavía no se ha ido y propició una dura etapa a los caminantes riberos. Fueron más de 1.500 los que cruzaron las Bardenas por distintos puntos en su ruta hacia el Castillo de Javier, sumándose así a la avanzadilla de más de 100 personas que habían iniciado el peregrinaje el jueves. A todos ellos se añadirá hoy el resto de participantes, incrementando la cifra hasta los más de 2.100 que completarán esta primera Javierada caminando desde la Ribera, sin contar con los que se encargan de preparar los almuerzos y comidas de los alrededor de 26 grupos en los que se distribuyen.



EN EL YUGO



La primera parada que, como es costumbre, realizan un buen número de peregrinos en la ermita del Yugo de Arguedas para almorzar, dio un respiro a los caminantes, que llegaron al lugar mojados tras hacer frente a la lluvia. No obstante, las inclemencias del tiempo no sirvieron para desanimarlos. Algunos se cambiaron de calzado o de ropa, y disfrutaron de suculentos y reparadores almuerzos antes de continuar la ruta, no sin antes pasar a saludar a la Virgen del Yugo y, en algunos casos, entonar jotas en su honor.



La lluvia cesó en el Yugo, aunque no así el fuerte Cierzo. Y es que se llegaron a registrar por la mañana rachas máximas de más de 60 kilómetros por hora. Un viento que siguió molestando a los caminantes hasta sus puntos de destino en esta primera jornada para pernoctar en municipios como Carcastillo, Murillo o Figarol, entre otros, y continuar hoy la marcha.



Óscar Azcona, director de las Javieradas, calificó como “una gozada ver a tantos peregrinos en el Yugo, incluidos jóvenes, lo que me alegra mucho”. Respecto al coronavirus, dijo que “nos ceñimos a lo que vaya marcando la consejería de Salud del Gobierno foral”. “No han marcado ninguna pauta concreta, que seguiríamos, sin duda, al pie de la letra. Pero como no hay, no vamos a levantar alarmas”, dijo.



PERDIDOS EN BARDENAS



A lo largo de la jornada -hasta las 20 horas- Cruz Roja realizó 79 atenciones, las principales por ampollas (34) y masajes (31), además de por esguinces (2). Además llevó a cabo dos curas y cuatro atenciones médicas.



Por su parte, Protección Civil de Tudela realizó 15 atenciones, la mayor parte por sobrecargas musculares y alguna ampolla. También trasladó en ambulancia a un peregrino desde el término bardenero de El Plano al centro de salud de Carcastillo con un corte profundo en dos dedos de una mano tras una caída. Además, como explicó el responsable de Protección Civil en la capital ribera, Jesús Peleato, un grupo de Tudela formado por unas 25 o 30 personas se perdió después de comer en El Plano. Añadió que, junto con Guardia Civil y Policía Foral, los localizaron estando todos en perfecto estado.