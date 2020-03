El fuerte viento marca el inicio de la Javierada

06/03/2020 a las 06:00

Acompañados por un fuerte viento. Así dieron inicio este jueves los 100 primeros peregrinos riberos de Tudela, Ribaforada, Cintruénigo y Fitero a la 80ª edición de la Javierada. Una Javierada en la que, este año, participarán unos 2.100 vecinos de 19 localidades de la Ribera. Por ejemplo, en el Yugo, se registraron rachas de hasta 46 km/h.



Los que sufrieron un poco menos esta borrasca, por lo menos durante la primera hora de caminata, fueron los vecinos de Ribaforada y Fitero, que comenzaron la marcha a pie, sobre las 14 horas, guiados por los rayos del sol. No obstante, no se libraron de la ligera lluvia que cayó por la tarde.



Unos 30 ribaforaderos se dieron cita en la parroquia de San Bartolomé, desde donde se pusieron a andar tras el estandarte y la cruz que les guiarán hasta el Castillo de Javier para acudir a su cita anual con el patrón de Navarra. Eso sí, no sin antes haber recibido la bendición de su párroco José María Garbayo.



Tras varios kilómetros, llegaron hasta Arguedas, donde algunos se quedaron a dormir, mientras que también los hubo que decidieron pasar la noche en sus casas y regresar hoy para completar la segunda etapa que les llevará hasta Murillo del Fruto.



Un poco más reducido fue el grupo que partió desde Fitero y que caminó hasta Los Abetos. Una vez allí, retornó a su localidad con el objetivo de retomar hoy la marcha, que tendrá el mismo punto de destino que para los vecinos de Ribaforada, aunque pernoctarán en el Monasterio de la Oliva.



Y A LAS 15 HORAS, SE NUBLÓ



Tudela y Cintruénigo se incorporaron a la avanzadilla de Ribaforada y Fitero una hora más tarde (15 h.), y lo hicieron ya sin sol y con un viento que soplaba todavía con más fuerza.



El puente del Ebro fue el punto de salida para los primeros 25 tudelanos, muchos de ellos pertenecientes al grupo Tudelanos por Javier. En su caso, se desplazaron hasta el Yugo, donde la mayoría pasaron la noche. El resto volvió a la capital ribera para retomar hoy su peregrinaje en el punto donde lo dejaron.



Por último, otros 30 cirboneros partieron desde la iglesia de San Juan Bautista y caminaron hasta Los Abetos para, al igual que sus vecinos de Fitero, regresar a sus casas en coches particulares. Hoy, sobre las 7.15 horas y tras recibir la bendición del párroco, Santiago Jiménez, volverán a ser trasladados en coches hasta Los Abetos, donde comenzarán con la segunda etapa.

MEDIDAS POR EL CORONAVIRUS



Ante la alerta por el Coronavirus, la Delegación Diocesiana de Misiones, como responsable de la dirección de las Javieradas, ha propuesto a los peregrinos tener en cuenta las indicaciones generales del Ministerio de Sanidad, que pasan por lavarse bien las manos y evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos, taparse al estornudar y emplear mascarillas para enfermos y cuidadores. Por su parte, Protección Civil ha pedido que cada caminante lleve su propio vaso para evitar riesgos a la hora de dispensar el agua.