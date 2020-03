Denuncian maniobras militares en Bardenas en época de nidificación de aves

Actualizada 03/03/2020 a las 20:18

La asamblea antipolígono de Bardenas ha denunciado las previstas maniobras militares que se realizarán en el polígono de tiro de las Bardenas este jueves y el lunes y martes de la próxima semana, "en época de nidificación de aves".



La Comunidad de Bardenas advirtió del cierre de diversos accesos en el Parque Natural de Bardenas desde febrero hasta agosto, ya que la confluencia de visitantes “supone poner en riesgo a las especies más emblemáticas de Bardenas en una época especialmente sensible al encontrarse en su periodo de reproducción".



"Los visitantes deben entender que esta medida se adopta con el fin de conservar especies que están protegidas y requieren de una tranquilidad en el momento de la nidificación”, señalan, aunque ahora alertan de que se ha avisado de cierres de caminos por otra causa, "nada más y nada menos que por la actividad aérea militar durante los días 5, y 9 ó 10 de Marzo".



La asamblea pregunta a la Comunidad de Bardenas si cree que la actividad aérea militar no pone en riesgo “a las especies más emblemáticas de Bardenas en una época especialmente sensible al encontrarse en su período de reproducción" y considera "evidente que dicha actividad estorba a las aves en su nidificación".



Consideran que la Comunidad de Bardenas debiera denegar este permiso al Ministerio para velar por el Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera que son las Bardenas, y denuncian estas nuevas maniobras, que desconocen si serán o no con fuego real.



Solicitan a la Comunidad de Bardenas, y por ende a todos los ayuntamientos que la componen, que "velen por quienes habitamos en el entorno de Bardenas, y por el cuidado y mantenimiento de la flora y fauna del Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera en Bardenas".



"Este polígono de tiro es incompatible con ese buen uso, y los Ayuntamientos y Gobierno de Navarra, además de la propia Comunidad, debieran comenzar a dar los pasos oportunos para el desmantelamiento de la instalación militar, como máximo período, al final del convenio en curso", zanjan.