Cifran en 1,2 millones de euros los daños por el conejo en la Ribera

Agricultores, cazadores y representantes institucionales de la Ribera han cifrado en 1,2 millones de euros tasados los daños que ha generado durante 2019 la sobrepoblación de conejos en la zona.



En comisión parlamentaria, Aitor Merino, de la Federación Navarra de Caza, ha señalado que los orígenes de esta sobreabundancia de especie, junto a jabalís y corzos, se centran en la crecida de cultivos de maíz, que sirven de cobijo para estas especies, o la construcción de infraestructuras lineales como autovías o autopistas.



También ha alertado de que desciende el número de cazadores en la zona, “aunque es la principal forma de controlar las especies”, ha indicado, al tiempo que ha señalado las consecuencias negativas de esta sobrepoblación.



Ha indicado que durante 2019 se han capturado 10.000 jabalís, 2.600 corzos y 200.000 conejos, “con abundancia de esta especie muy superiores a la soportables económicamente por el medio”, ha alertado.



Entre ellas, ha citado los daños a la agricultura, problemas en infraestructuras, accidentes de tráfico, que ha cifrado “en más de 600 el último año”, el desplazamiento de otras especies y la generación de enfermedades como la triquinosis o los riesgos sanitarios para la ganadería.



Ha concluido que “hay necesidad de actuar en la zona, siendo la caza la herramienta más eficaz” para controlar estas poblaciones de animales. Por ello, ha pedido “poner en valor la figura del cazador formado, federado, y consciente del medio ambiente”.



El alcalde de Cascante, Alberto Añón, ha señalado las medidas impulsadas por el consistorio “que buscaban conseguir la paz social y reducir la población de conejo” en la zona, y que pasaban por ofertar de manera gratuita la caza en la zona, o material gratuito como cartuchos y otras herramientas.



Ha lamentado que esto sucede desde 2002, por lo que ha pedido al departamento de Medio Ambiente que actúe “para buscar medidas que remedien esta situación”.



Desde UAGN, Luis Miguel Serrano ha sostenido que son “los agricultores quienes sufren toda esta situación”, al tiempo que ha recordado que ya estuvo sentado en 2002 para denunciar el mismo caso “porque el problema ya existía entonces y ha ido creciendo".



“Las medidas implementadas no han servido para nada”, ha lamentado. Ha indicado que en la última campaña en la zona se mataron 232.500 conejos, “pero no ha servido, parece que no se hubiera hecho nada, porque los daños van incrementándose”.



Ha incidido en que según las cifras de Agroseguro, gestores de las indemnizaciones y seguros agrícolas, se estima en “más de un millón de euros” las pérdidas de la zona, todo ello sin contar con las parcelas “que acumulan tres años consecutivos de daños, ya que están excluidas del seguro”, por lo que ha aseverado que los daños pueden ser mayores.



Fermín Olave, director del Servicio Forestal y Cinegético de Medio Ambiente, ha señalado que la caza “es una labor fundamental para la búsqueda del equilibrio en estas zonas”. Ha recordado que existen 30 cotos con un plan de prevención de daños y de ellos, 8 cotos con un problema grave, todos ellos situados en la zona de la Ribera.



Aunque ha indicado que “hay una tendencia a la baja” en la población de conejos en la zona de Tudela, situada ahora en 7 conejos por kilómetro, “no significa que no haya problemas muy graves en algunos cotos concretos”.



Desde la perspectiva de jabalís, ha indicado que esta especie se ha expandido desde los años 70, donde se situaba en el Norte, “y ahora está presente en todo el territorio” por la expansión de cultivos.



Juan Serrano, director de conservación de Carreteras y Obras Públicas, ha constatado el incremento en el último año de incidentes y accidentes provocados por animales, “con el jabalí en primer lugar, seguido de corzos, tejones y zorros”.



Ha añadido que “sí hay muchos accidentes, aunque la mortalidad es baja” en estos siniestros.



Ángel Garde, presidente del Colegio de Veterinarios, ha aludido a los problemas sanitarios, con transmisiones a humanos, como rabia salvaje “presente en los Pirineos” transmisible a animales de caza.



También ha alertado de un aumento en la presencia de la enfermedad de Aujeszky, que no presenta riesgo para las personas, pero puede ser “una traba para la exportación al mercado exterior, que es quien está salvando el sector”.



Miguel Bujanda (NA+), quien ha señalado que “aún no somos capaces de ver la importancia del equilibrio de los animales silvestres”, ha apuntado la creación de una ponencia y ha señalado la necesidad de “buscar una solución rápida y urgente”.



Por el PSN,Javier Lecumberri ha reconocido que se está “ante un problema grave” que “preocupa mucho en el entorno rural”, y ha recordado que el problema “ha pasado por distintos colores políticos, sin conseguir solucionarlo”.



Pablo Azcona (Geroa Bai) ha alertado de que los problemas que suponen estas especies en las carreteras “son un tema serio” y ha indicado que desde el Gobierno "se debe dar una respuesta, aunque se está en el camino”.



Por EH Bildu, Txomin González ha comentado que “hay aspectos a mejorar” y ha apostado por dar herramientas para que se realicen acciones “con más celeridad, sin depender de muchos trámites burocráticos” y ha pedido adaptar las legislaciones

