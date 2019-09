15 menas serán acogidos en dos pisos en Buñuel

Actualizada 24/09/2019 a las 13:43

La directora general de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Patricia Ruiz de Irízar, y la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés, han coordinado con el Ayuntamiento de Buñuel y diversos colectivos implicados un grupo para la acogida y protección en la localidad de adolescentes migrantes no acompañados.



En la primera reunión del grupo, han participado en representación del Ayuntamiento de Buñuel su alcaldesa, Mayte Espinosa, y su concejala delegada de Bienestar Social, Igualdad y Sanidad, Manuela Álvarez, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.



Según ha indicado, las representantes del consistorio han subrayado que el equipo de gobierno municipal no participó en la decisión de que Buñuel fuera el lugar de acogida para estas personas. No obstante, sí han destacado que Buñuel es "una localidad solidaria e implicada en la protección de las personas desfavorecidas"; al tiempo que han recalcado "la necesidad de cooperación entre las administraciones a la hora de trabajar en esta materia".



Además de las representantes del consistorio, en la reunión han tomado parte miembros de su policía municipal, de Policía Foral y Guardia Civil; representantes de la asociación Nuevo Futuro, de Cruz roja y del SEI; y responsables tanto del centro de salud de la localidad como de sus servicios sociales de base.



El objetivo de la reunión ha sido coordinar la acogida y protección de adolescentes migrantes no acompañados, que van a residir y formarse en la localidad, dentro del programa de tutela e inserción que el Gobierno de Navarra desarrolla con estas personas. En concreto, serán 15 los adolescentes acogidos en dos pisos gestionados por la Asociación Nuevo Futuro.



La presencia de diferentes equipos en el grupo de coordinación responde a la necesidad de atender diferentes aspectos de la integración de estos adolescentes, al tiempo que seguir prestando los servicios adecuados a la localidad en esta nueva situación, han señalado desde el Gobierno foral.



En este sentido, el Ejecutivo foral ha defendido "la necesidad de que Navarra muestre al mundo su solidaridad con personas de otros países que necesitan acogida, especialmente si son, como en este caso, menores".



Así lo ha destacado la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruíz de Irízar, quien ha recordado que "estos menores tienen una doble condición de desprotegidos: por ser menores y por ser personas que vienen de otros países, en todos los casos después de haber sufrido mucho en soledad buscando labrarse un futuro mejor".



Ruiz de Irízar ha recordado que "el objetivo de estos adolescentes no es otro que formarse, trabajar y aportar lo mejor para el bien común de nuestra sociedad". Y ha señalado que Buñuel es "una localidad que puede ofrecerles integración, trabajo y un lugar seguro después de todas las penurias sufridas".



"Al Gobierno de Navarra no le cabe duda de que esta experiencia será muy positiva tanto para estos adolescentes como para Buñuel", ha asegurado la directora general de Políticas Migratorias, quien ha mostrado su "confianza en que el tiempo y la convivencia van a lograr desterrar los prejuicios y recelos que hayan podido surgir en un primer momento". "Todas las administraciones, sin dudarlo, vamos a trabajar unidas para que así sea", ha asegurado.

