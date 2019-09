Actualizada 09/09/2019 a las 08:10

Todo ocurrió en un segundo. Tiempo más que suficiente para convertir una tranquila tarde de vacas en Milagro en un momento de tensión máxima. Y es que nadie de los presentes en la suelta de reses bravas que se celebró durante la tarde del sábado podía esperar ser testigo del intento de ‘asalto’ de uno de los toros a una vivienda..., ¡a través de la ventana!



El protagonista de esta historia, de nombre Fugitivo (¡cómo no!), fue uno de los toros capones de la ganadería SAT Ustárroz, de Arguedas.



El astado llegó al final de la calle y buscó entre el vallado una salida a su encierro barriendo las maderas. Al no encontrarla, el morlaco halló un hueco que no esperaba. Era una ventana con dos hojas acristaladas, una de las cuales se encontraba abierta al estar asomado a ella una de las personas que estaban en el interior de la vivienda.



El toro levantó su cabeza, golpeó con el morro la hoja de la ventana que estaba cerrada, y vio clara su oportunidad de escapar de su encierro metiéndose en la casa.



El morlaco se impulsó sobre sus patas traseras introduciendo las delanteras en la vivienda. Apoyándose en ellas, el toro empujó con todas sus fuerzas hasta meter en la casa la mitad de su cuerpo.



Fue entonces cuando uno de los recortadores presentes en el festejo saltó dentro del recorrido vallado para agarrar el rabo al toro y, de forma enérgica y contundente, conseguir que éste no llegara a ‘allanar’ el domicilio.



“No dudé ni un segundo en bajarme del vallado e ir a agarrar al toro. Veía que si no lo hacía el animal iba a colarse dentro, con el peligro que eso podía suponer para la gente que estaba en el interior”, indicó el mozo.



Todavía con el susto en el cuerpo de los allí presentes, Fugitivo fue recogido a los corrales entre la ovación que el público tributó al citado mozo quien, sin esperarlo, se convirtió en el héroe de la tarde en Milagro.



