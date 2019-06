David Álvarez (IU) revalida su alcaldía sin el apoyo del PSN

Actualizada 16/06/2019 a las 08:57

Izquierda Unida volverá a ostentar la alcaldía de Castejón durante los próximos 4 años en la figura del que ha sido alcalde en la última legislatura, David Álvarez Yanguas. Pero lo hará sin el apoyo del que había sido su socio de gobierno, el PSN. Y es que los 2 ediles socialistas decidieron ayer votar en blanco tras no llegar a un pacto.

Tras prometer su cargo, Álvarez tomó la palabra. En su discursó, el primer edil quiso dirigirse a los ediles del PSN para tenderles la mano “para llegar a los mejores acuerdos posibles” y poder seguir trabajando “en sintonía, desde el respeto y la lealtad, y dejando atrás cuestiones que no favorecen la buena convivencia política”.

Una vez concluido el pleno, la cabeza de lista por el PSN, Laura Díez Armero, y su compañero en el grupo municipal socialista, Sergio González Ferrero, indicaron que, “por el momento, no se contempla la posibilidad de entrar en el equipo de gobierno”, aunque se mostraron abiertos a seguir negociando. “Sin desmerecer a las personas que han estado en las filas del PSN, queremos dejar claro que el actual PSN no es el de antes. Nos hemos abstenido ya que queremos que haya un Ayuntamiento progresista, pero no deseábamos estar atados a un acuerdo programático. Así podremos ser libres de tomar nuestras propias decisiones y de trabajar mano a mano con IU y, si procede, también con Navarra Suma”, explicó Díez.

Alcalde: David Álvarez Yanguas (IU) con los votos de los 5 ediles de su grupo. Los 4 concejales de Navarra Suma votaron a su candidata, Noelia Guerra Lafuente, mientras que los 2 del PSN votaron en blanco.

Fórmula: Los ediles de IU y PSN (2) prometieron su cargo, y los de Navarra Suma juraron.

Incidencias: Cerca de 60 personas se dieron cita en el salón de plenos para seguir una sesión que se prologó durante 20 minutos.

