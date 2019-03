El Barbarroja Pop Festival llega a Cintruénigo

27/03/2019 a las 06:00

Cintruénigo ya cuenta con un nuevo festival de música. Será el ‘Barbarroja Pop’ y tendrá lugar el sábado 22 de junio, con Carolina Durante como cabeza de cartel, una banda madrileña que se ha hecho famosa por sus temas 'Cayetano' o 'Perdona', que contó con la colaboración de la pamplonesa Amaya Romero. El cartel lo completarán otros grupos como Kokoshca, Sierra, Moths, Melenas, We are not Djs y Dj Cut. Las actuaciones darán comienzo a las siete de la tarde y se prol

