La CUP critica a Larrarte por el tratamiento que da al euskera

Actualizada 05/01/2019 a las 11:16

La Candidatura de Unidad Popular (CUP) de Tudela ha criticado al alcalde Eneko Larrarte por el tratamiento que da al euskera y que hace que "los intereses políticos estén por encima de conservar, cuidar y proteger un tesoro como es la lingua Navarrorum".

La CUP indica en un comunicado que, "según la Ley, toda la Administración Pública de Navarra debe proteger la recuperación y el desarrollo de esta lengua como lengua propia de toda la Comunidad foral".

Por ello, dicen, "no nos parece normal que se le puntúe a una persona por saber inglés, francés y alemán, y al euskera que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, se le margine en una misma convocatoria y se le trate de hundir día a día".

Y añade que "es increíble que este alcalde de Tudela conteste que no se trata de que se valore menos el euskera que otros idiomas en un concurso oposición municipal sino que, simplemente, y porque no hay ninguna obligación, no se ha valorado".

Tras subrayar que así Larrarte "rechaza" la recomendación del Defensor del Pueblo "de valorar el euskera al menos por igual que los demás idiomas como marca la ley", la CUP apunta que "o esto es una broma o, al estar cercanas las elecciones, el alcalde de nuestra ciudad quiere afinar tácticamente posiciones".

"Muchos intereses políticos deben seguir existiendo todavía como para mantener una práctica obsoleta, rancia y discriminatoria hacia el vascuence en Tudela y la Ribera", subraya.

Para concluir la CUP afirma que el euskera "es necesario" para "no quedar relegados" del resto de navarros, para evitar la "aberración social, histórica y patrimonial" que supone "discriminar" una lengua y por razones económicas, ya que la mayoría del turismo procede de Navarra y Euskadi.

