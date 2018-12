UPN de Tudela culpa a la concejala de Educación de los problemas de matriculación

Actualizada 10/12/2018 a las 11:42

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Tudela ha responsabilizado a la concejala de Educación, Silvia Cepas (PSN), de ser "la responsable de los problemas y la falta de respuesta a la avalancha de matriculación fuera de plazo en los centros educativos públicos desde el inicio del curso".

En opinión de los regionalistas, la edil "no ha tomado medidas anticipándose al problema, no ha informado a la corporación en la comisión de escolarización u otros órganos, y no ha hecho público el problema con anterioridad para no sacar a la luz las discrepancias con sus socios del equipo de gobierno, I-E y Tudela Puede".

Para UPN, "si la concejala socialista y presidenta de la comisión de escolarización afirma que no dispone de más recursos, y que en 1º de la ESO ya no quedan plazas, no tendría que haber esperado hasta hoy, cuando el problema ya se encuentra al límite". "Lo que debería haber hecho es adoptar medidas a lo largo de este trimestre", ha defendido en un comunicado.

En este sentido, la formación regionalista ha considerado que Silvia Cepas "pretende ahora echar balones fuera y repartir la responsabilidad, pero lo cierto es que se pone de manifiesto una vez más el nulo peso político que el alcalde, Eneko Larrarte (I-E), y Daniel López (Tudela Puede), tienen ante sus socios de Podemos y de Izquierda-Ezkerra en el Gobierno de Barkos".

"Cuando Cepas afirma que el Gobierno de Navarra no tiene interés por la enseñanza pública en Tudela, debería aplicarse el cuento a ella misma y a sus socios de gobierno, que en los tres años de legislatura han realizado unas intervenciones mínimas en los edificios, conocedores de que no solucionaban problemas como el de la matriculación masiva", ha sostenido.

Según ha indicado UPN, no es "aceptable" que la concejal responsable de Educación "aparezca ahora hablando de saturación en las aulas, en los ratios, de colapso, de alarma". Y ha opinado que "su gestión ha sido nula, y por lo que parece, ni siquiera se le ponen al teléfono para marcar una fecha de reunión".

A juicio de los regionalistas, "no ha habido información, la transparencia ha brillado por su ausencia, y lo que se ha puesto también de relieve es que existen tensiones en el equipo de gobierno que al final pagamos los ciudadanos, en este caso los alumnos y familias que apuestan por la educación pública, esa que tanto dicen defender el alcalde Larrarte y la propia concejala".

