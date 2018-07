Mapi Jiménez niega que todo se organizara para que ella fuera edil de I-E en Tudela

Mapi Jiménez Serrano, número 9 de la candidatura de I-E en las últimas elecciones, fue anunciada el 26 de junio como nueva concejala del Ayuntamiento en sustitución de Sofía Pardo, que había dimitido. No le tocaba por turno, ya que le correspondía a la número 8, Laura Inés Abaigar, pero esta decidió renunciar. Luego saltó la polémica cuando aseguró que el alcalde, Eneko Larrarte, le había coaccionado para que no ocupara el cargo y denunció que había atacado a su marido, el ex alc

Selección DN+