Allo calienta motores con un circuito de 'drift'

Actualizada 22/06/2021 a las 06:00

Allo pisa a fondo el acelerador. La localidad de Tierra Estella prepara un circuito para practicar drifting, una modalidad de deporte automotriz que consiste en controlar la conducción de un vehículo de motor en derrapes y otras maniobras a cierta velocidad en la que se valora el estilo, la rapidez, la duración, el ángulo de deslizamiento y la distancia al borde de la pista. Se trata del primer circuito en esta zona especializado en esta modalidad que surgió en Japón en la década de 1970. La impulsaron los corredores que bajaban por carreteras de montañas a altas velocidades empleando maniobras que evitaban que los coches se salieran del camino y cayeran por los precipicios y a su vez prevenir adelantamientos. Aunque en España se practica desde hace más de una década años, es ahora cuando la disciplina está alcanzando su mayor auge.



La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de la localidad y por cinco aficionados: Aritz Busto Taberna, Ekhi González Díaz de Argote, Julen Sánchez Ros, Oier Ruiz Pérez, Yon Molinero García y Alberto Jiménez Suescun. El circuito se ubicará sobre unos terrenos municipales del paraje de Mirabete y el proyecto de desarrollo se divide en tres fases. La primera contempla una pista de unos 30.000 metros cuadrados. “Empezaremos con un circuito escuela basado en uno de los más conocidos del mundo, será casi una réplica del circuito de Meihan, en Japón”, explicó Aritz Busto. Después, se irá completando el resto del complejo.



JÓVENES PILOTOS



La disciplina está ganando adeptos entre los jóvenes, según apuntó Aritz Busto. “El drift se empieza a practicar ahora desde niño. Cada vez son más los que se declinan por este deporte que se basa mucho en la confianza en sí mismo. Nosotros también trabajaremos en la formación, para que Navarra tenga su propia cantera. Este deporte está triunfando a nivel mundial. Quien lo prueba, se engancha”, subrayó. Él se aficionó al drifting gracias un amigo, el piloto David infantes, de Orcoyen, con un amplio palmarés en esta modalidad. “Fui con él a unas tandas y, desde que lo probé, se convirtió en mi pasión”, reconoció.

En Allo, se podrá alquilar la pista a un “precio razonable”. “En otros sitos de España, las listas de espera en estos circuitos son de meses. En esta zona no tenemos sitios preparados para esto. El Circuito de Navarra está muy bien, pero no es específico para el drif y no hacen tandas de este tipo”, indicó Busto que mostró el futuro circuito como una posible alternativa a las carreras ilegales que se registran en algunas localidades navarras. “Aquí se podrán hacer de exhibiciones legales y seguras”, incidió.



GENERAR RIQUEZA



Si todo marcha sobre ruedas, el circuito podría estar terminado este mismo año y poner a Allo en el centro del mapa del motor. La alcaldesa, Susana Castanera, destacó lo innovador y peculiar del proyecto. “Llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto. Es pionero y puede generar muchos beneficios para el futuro de nuestro pueblo, que sufre los efectos negativos de la despoblación. Traerá visitantes al municipio y eso es positivo”, aseguró la primera edil.

Castanera recalcó la necesidad de nuevos proyectos que generen riqueza y que ayuden a revertir la situación. “Y a impulsar nuestra localidad”, añadió Susana Castanera. Pronto empezarán las obras del nuevo circuito. “Nos hubiera gustado abrirlo antes, pero la administración se ha demorado con los trámites”. Aritz Busto agradeció al Ayuntamiento de Allo la apuesta por el proyecto. “Llevo más de 15 años buscando la fórmula de que Navarra tuviera su circuito de drif. He recibido muchos rezados a esta idea y nos alegramos de que por fin alguien apueste por ello”, aplaudió.