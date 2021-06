Geranios de premio

Actualizada 12/06/2021 a las 06:00

Los geranios se coronaron este viernes como reyes de la ornamentación de balcones de Estella y tres vecinos artífices de sus cuidados en los ganadores del primer concurso de embellecimiento convocado por el Ayuntamiento. El balcón de Miren Lourdes Larrucea Arrasate en el número 4 de la plaza de los Fueros, Casa Albizu, le valió el primer premio del jurado. El segundo se quedó cerca, en la calle del Puy, 26 donde reside Benito Rivas Rodríguez. Y, sin salir del Casco Antiguo, en San Agustín, los cuidados que la joven Enma Arana Benito prodiga a sus macetas le valieron el premio popular, la tercera modalidad otorgada por esta iniciativa que ha partido de la concejalía de Servicios. Su presidente, Jorge Crespo, entregó este viernos a los tres los premios en el salón de plenos. Costó animarse para una convocatoria lanzada por primera vez pero al final fueron ocho los inscritos y en la votación popular participaron 116 personas. Crespo señaló que se repetirá el año próximo con la confianza en que se logre poco a poco movilizar a mucha más gente. Y valoró el esmero de los participantes, con balcones que no hicieron fácil la elección.



Adheridos 12 comercios

Si hay que buscar un elemento común en los tres balcones ganadores, manda el geranio. A partir de ahí, cada uno los adapta a su espacio y tonalidades preferidos. Entre el rojo, el rosa claro y el salmón se mueve la ganadora, que ha hecho de su balcón un golpe de color que detiene las miradas en la plaza principal de la ciudad. Este viernes, contaba que cuida así de sus plantas todos los años y que llegó al certamen por casualidad en el último momento. “Vine de mi pueblo y mis hijos me dijeron que estaba este concurso y que me presentara. Me apunté el mismo día 26 pero ni siquiera sabía que había un premio”, decía. Lo hubo, 250 € que podrá canjear por compras en la docena de establecimientos comerciales adheridos a la campaña.



El jurado, formado por el área municipal de Servicios, premió con la principal distinción a esta vecina de la plaza de los Fueros y otorgó el segundo premio, 100 €, a Benito Rivas Rodríguez. De nuevo los geranios de muchos colores predominan en su balcón de la calle del Puy, que adorna también con variedades de cactus. “Me gusta tenerlo con flores todo el año y me alegra que con el tiempo cada vez más vecinos se vayan animado también y ver así plantas alrededor”. Junto a ellos, Jesús Arana recogía en nombre de su hija Enma el premio popular por un balcón en el que los geranios conviven con las plantas aromáticas. Recibe en este caso 50 € de premio. Como el resto, podrá gastarlos en Todo Calzado, Todocalzado Peques, Alpargatería El Madrileño, Urbanity Shoes, Pastelería Ángela, Ortopedia Ortosán, Electropax, Librería INO, Elena Etxalar, Bamboo, Simona’s Pizza y Droguería Albizu.