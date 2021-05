El PSN anuncia que se construirá un nuevo centro de salud en Estella

Actualizada 07/05/2021 a las 06:00

El centro de salud de Estella monopolizó este jueves el debate del pleno municipal -la sesión ordinaria de mayo celebrada de manera telemática- pero no en la dirección prevista. Sobre la mesa se quedó una moción en la que el equipo de gobierno de Bildu, Geroa y los no adscritos insistía en el planteamiento defendido estos meses. Conseguir la cesión de los locales aledaños al servicio actual propiedad del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que a su vez podría trasladarse junto al SEPE al edificio de los juzgados. En ese contexto, el pleno conoció a través del edil socialista, Ibai Crespo, que la apuesta del Gobierno de Navarra no es ampliar sino construir un nuevo centro de salud.

El anuncio llegó acompañado de la que podría ser incluso su ubicación, el céntrico parking frente al convento de Santa Clara. “Es un compromiso firme ante las reclamaciones que desde la agrupación socialista de Estella hemos realizado que también han dado sus frutos, como el refuerzo en las próximas semanas del personal en la asistencia ambulatoria”. Instó al equipo de gobierno a “dejar que los demás hagan su trabajo” e inicie conversaciones con Salud para ceder una parcela ante una construcción que se financiaría con los fondos europeos Next Generation o con los Presupuestos Generales de Navarra. “Entendemos que un traslado de la Seguridad Social en estos momentos ni es recomendable ni soluciona el problema del centro de salud”, añadió.

Un anuncio que sorprendió al alcalde, Koldo Leoz, por conocerlo a través del representante socialista y no por el Gobierno de Navarra cuando la solicitud de ampliación -expuso- se trasladó avalada por los distintos ayuntamientos de la zona básica de Estella. “No quiero polemizar con esta moción, pero me sorprende que sea el PSN el que ejerza esa portavocía”, reiteró. Y calificó lo ocurrido como “una auténtica falta de respeto institucional” e indignante. “No habíamos recibido respuesta hasta ahora y, sin embargo, nos la está dando el comité local del PSN. No me parece de recibo que tengamos que estar en un pleno enterándonos de esta manera”, lamentó. Para el portavoz de Navarra Suma, Gonzalo Fuentes, posponer el debate de la moción fue la mejor opción. “Entiendo los distintos puntos de vista, pero el objetivo final es el mismo y dejándolo encima de la mesa se puede tratar el tema tranquilamente y llevar una propuesta conjunta al Gobierno de Navarra”.

Discrepancias en el equipo de gobierno al dejar su moción sobre la mesa

La moción para ampliar por las dependencias anexas de la Seguridad Social introducida por los socios de gobierno se pospuso pendiente de un encuentro con los trabajadores del centro de salud para estudiar más a fondo el tema. Costó decidir que quedara sobre la mesa, porque entre los tres hubo discrepancias. Jorge Crespo insistió en votar puesto que no se trata de algo nuevo sino una propuesta que los trabajadores plantean desde hace un año. Pablo Ezcurra (Geroa Bai) sí defendió posponerlo. “¿No es mejor llevarlo al próximo pleno y en medio convocar una comisión con los profesionales para centrar el debate y llegar a buen puerto?” Aunque expresó sus dudas, finalmente Bildu inclinó la balanza y no se votó. El texto apoyaba la recogida de firmas impulsada por la Plataforma Navarra de Salud para pedir esa ampliación y animaba a acudir a la manifestación convocada el 14 de mayo en Estella.

Desde Navarra Suma, el edil Javier del Cazo abogó por la Atención Primaria como la primera línea de contención. Bajo su punto de vista, la moción del equipo de gobierno y la construcción de un nuevo centro expuesta por el PSN no resultan en este momento tampoco incompatibles. Cuestionó, sin embargo, que las mejoras dependan de una ampliación con la superficie que ofrecen esas dependencias de la Seguridad Social y sin haber hecho antes un estudio en profundidad. Respecto al compromiso de construir un nuevo centro fue un paso más allá para pedir que los presupuestos forales de 2022 incluyan una partida específica para ello. “No nos opondremos a la moción, pero entendemos que ese planteamiento no va a resolver de ningún modo la asistencia sanitaria”.