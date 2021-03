Clubes deportivos de Tierra Estella recuperan músculo tras el parón de la pandemia

Actualizada 21/03/2021 a las 06:00

Los clubes deportivos de Tierra Estella van ganando forma un año después de que su actividad se viera alterada por la propagación del coronavirus. Sus entrenos y sus competiciones se pararon por completo, sin previo aviso. Sin saber qué vendría después. Cada entidad ha diseñado la mejor fórmula para salir adelante. Sus responsables han hecho auténticos malabares para que sus integrantes pudieran continuar practicando las diferentes disciplinas con las mínimas alteraciones posibles.

Se han estrujado los sesos. No ha sido fácil, reconocen los portavoces de cinco de las entidades de la ciudad del Ega. Aunque hay muchas más en su misma situación. Han adaptado su funcionamiento a cada uno de los protocolos que les han llegado desde Gobierno de Navarra y desde el departamento de Salud y, en algunos casos, incluso han invertido en comprar más material.

El Ayuntamiento de Estella le asignó a cada club deportivo un espacio de la ciudad para entrenar, excepto al BTT Navarra, que practica el ciclismo de montaña en el circuito del camping Iratxe, en Ayegui. A sus responsables les parece una decisión acertada. Con este sistema es más fácil controlar los grupos burbuja. Y funciona. Ninguno de los equipos ha registrado un brote por covid-19.

Las competiciones han empezado para la mayor parte de los equipos. Algunos conjuntos han decidido no disputar este año las ligas regulares. Es el caso de varias de las plantillas del Club Baloncesto Oncineda de Estella. Solo tres de ellas militan en competición. Esta disciplina es considerada de alta intensidad y sus jugadores han decidido no participar si el uso de mascarilla no es obligatorio.

Por otra parte, el calendario de ciclismo ha arrancado con buenas previsiones. La Federación Navarra de Ciclismo confía en que se puedan disputar todas las pruebas. De momento, la agenda se está cumpliendo. Además de la necesidad de cumplir con los protocolos de sanidad, los responsables de los diferentes clubes deportivos coinciden en las ganas de cerrar esta etapa tan atípica y la importancia de no detenerse ante la adversidad, así como de adaptarse a las circunstancias a las que se vayan enfrentando.

Rubén Lorente Zamarbide, Club Baloncesto Oncineda: “Jugar con mascarilla es incomodo, pero posible”

Sanidad califica al baloncesto como un deporte de contacto de alta de intensidad, por lo tanto, se permite el juego sin mascarilla, pero el Club Baloncesto Oncineda de Estella ha apostado esta temporada por garantizar al máximo la seguridad de sus jugadores y no quitársela bajo ningún concepto. El director deportivo de la entidad, Rubén Lorente, afirma que, desde el pasado mes de septiembre, cuando comenzaron los entrenamientos, hacen uso de ella. “Fue una decisión del club. Jugar con mascarilla es incómodo, pero posible”.

Solo tres equipos disputan esta temporada la liga regular: el senior femenino y los dos conjuntos de categoría juvenil. “Al conocer que el uso de mascarilla no sería obligatorio, hicimos una consulta entre los jugadores y sus familiares para saber si estábamos dispuestos a jugar partidos en esas condiciones. La mayor parte respondió que no”. Que no participen en competiciones al uso no quiere decir que los jugadores no rivalicen entre sí. “La Federación Navarra de Baloncesto ha organizado pruebas de habilidades sin contacto. Hay desafíos de agilidad, otros en los que hay que botar el balón, de puntería con tiro, entre otras modalidades. Los equipos no se mezclan y, con este sistema, no se produce el contacto”.

La pandemia apenas ha afectado al número de jugadores que forman la plantilla del club. Oncineda sigue siendo uno de los clubes más numerosos de la ciudad del Ega con 250 integrantes para esta campaña. “El número de renuncias no ha sido el que nos temíamos. El deporte es necesario tanto para la salud física como mental”. Más, incide Lorente, en esta situación. “Hemos ido adaptandonos a cada una de las modificaciones que han indicado desde Sanidad. Estamos muy contentos porque la gente lo cumple y los pequeños han interiorizado el proceso. Podemos presumir de ello”. Lo que ha contribuido a que no se haya registrado ningún brote por covid-19.

Koldo Solchaga Los Arcos, Club Atlético Iranzu: “Hay gente que quiere practicar atletismo y no puede”

El Club Atlético Iranzu de Estella sigue dando zancadas. Es otra de las entidades que no ha parado su actividad, aunque sí ha visto afectada su programación ordinaria. El presidente, Koldo Solchaga Los Arcos, explica que lo peor de la situación provocada por el coronavirus es que “hay gente que quiere hacer atletismo y no puede”. Las medidas establecidas por Gobierno de Navarra limitan los grupos de trabajo y el club solo puede acoger a 15 corredores por cada uno de los cuatro establecidos para esta temporada.

Los entrenamientos se endurecen al tener que llevar puesta la mascarilla. “Les cuesta, pero los chavales no se la quitan en ningún momento. En las clases, se controla mucho que las medidas se cumplan y que se mantengan las distancias”, señala Solchaga. El estricto cumplimiento de las normas ha evitado que en el club haya surgido ningún brote por covid-19.

La pandemia ha cambiado, sobre todo, dos aspectos del funcionamiento de la entidad. El primero, los programas de entrenamiento. “Las sesiones de atletismo son más ágiles porque son individuales, pero hemos tenido que sustituir algunas de las actividades que solíamos realizar, como juegos entre varios corredores para evitar el contacto directo”.

El calendario de competiciones ha sido lo que más se ha alterado con la situación sanitaria. “Apenas ha habido carreras desde que comenzó la pandemia. La gente tiene muchas ganas de competir. Cuando se abren las inscripciones en alguna de las que se deciden llevar a cabo, los dorsales se agotan enseguida. Es increíble”, manifestó el presidente del CA Iranzu.

Maider Etxaniz, club BM Lizarreria: “Teníamos claro que había que seguir adelante”

En verano, el club BM Lizarreria se reunió para determinar cuál sería el camino de la entidad ante la pandemia. Lo tenían claro: seguir, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias. La presidenta, Maider Etxaniz, recalca que el deporte es muy importante para la salud mental. “Establecen protocolos, medidas, pero este aspecto no se cuida tanto y el deporte puede ayudar de forma preventiva. Teníamos claro que había que seguir adelante”.

El Ayuntamiento adjudicó a cada institución deportiva un espacio para desarrollar su actividad para controlar los grupos de cara a posibles rastreos. “Fue un acierto”. Al BM Lizarreria les tocó la carpa Oncineda. “Se habilitó y se compró material para desinfectar. Se hizo una inversión para poder llevar a cabo la actividad. Sobre todo, los niños lo necesitan”.

Se crearon burbujas. “Ningún equipo se ha mezclado y todos los entrenamientos se realizan con mascarilla porque es muy importante”, indica la presidenta del club que lejos de sumar bajas, cuenta con nuevas incorporaciones. “Se han apuntado muchos niños, sobre todo en categoría benjamín y alevín”. Y las puertas siguen abiertas. “Tenemos plantillas cortas y en esta situación nos beneficia. Jugadores de los equipos más mayores se han ofrecido a entrenar a los pequeños. Tomando las medidas pertinentes y con el uso de mascarilla que, en nuestro caso es obligatorio, se puede retomar la actividad”. A lo único que han renunciado, al transporte de la federación. “Rechazamos utilizar el autobús de JDN esta temporada porque podía ser un foco de riesgo, nos apañamos con los coches particulares”.

Ion Isaba Lira, BTT Navarra: “En estos momentos, el ciclismo es una ventaja”

El BTT Navarra sigue siendo un hervidero de bikers todoterreno. El coronavirus no ha frenado a este club que desde que nació en 2013 no ha parado de crecer. Hoy son 60 los jóvenes que forman sus filas. En el club saben cómo despertar la pasión por el ciclismo de montaña en tiempos de pandemia. Ion Isaba Lira, uno de los responsables del equipo que empuja desde la escuela, asegura que adaptarse a la situación no ha sido fácil.

En febrero, comenzaron los entrenamientos. “Empezamos solo los sábados, porque por las tardes se hacía pronto de noche y es peligroso”. El protocolo lo tienen claro, tanto los preparadores como los corredores. “Se cumplen a rajatabla las indicaciones que nos llegan desde Gobierno de Navarra y desde el Instituto Navarro de Deporte. Hemos tenido que pedir más apoyo para hacer más grupos y cumplir con las medidas de seguridad, pero lo importante es que el proyecto sigue adelante y que los chavales están con ganas”.

El ciclismo de montaña es un deporte que se practica de forma individual, aunque el trabajo sea de equipo. “En estos momentos es una ventaja. Se practica al aire y es seguro. Hay juegos y entrenamientos que no podemos hacer para no compartir material”, restricciones que han evitado para eludir el posible contagio entre corredores. “Y que siga así”, añade Ion Isaba. “Tanto los corredores como los familiares que los acompañan cumplen las medidas. Aunque haya excepciones, creo que todo el colectivo estamos haciendo las cosas bien”.

Patricia Pérez Sánchez, Club Bádminton Belmecher: “El bádminton es un deporte de bajo riesgo”

El Club Bádminton Belmecher comenzó a entrenar en septiembre. La técnica de la entidad, Patricia Pérez, explica cómo se organizaron. “Al principio tuvimos que convivir con medidas restrictivas como el aforo de los grupos burbujas de seis personas”. Los jugadores entrenan en las instalaciones del IES Tierra Estella. “En bádminton, cada club estamos en una cancha diferente. En el Belmecher, los grupos están distribuidos en: escuela, tecnificación y alto nivel y se distribuyen los entrenamientos de lunes a viernes en horario de 17h a 21.30h”.

Trabajan en pequeños grupos, de máximo cuatro personas por pista, donde hay separación entre ellos. “El único instrumento de contacto es el volante y si tienen que compartir algún material extra para trabajar ciertas capacidades, antes y después de su uso se desinfecta”. El club ha establecido un protocolo anti covid y su cumplimiento ha evitado cualquier brote. En septiembre y octubre pudieron participar en torneos, hasta que se decretaron los cierres perimetrales. “En noviembre, se pudo participar en los campeonatos de España llevando consigo un salvoconducto de la Federación Española de Bádminton”.

El calendario se congeló durante los meses de enero y febrero a causa de la tercera ola. “De momento, se reanudan las competiciones que estaban publicadas en el calendario nacional y que organizan las federaciones territoriales en toda España, cada comunidad establecerá sus normativas de seguridad”. Pérez anima a practicar esta disciplina. “La ventaja del bádminton es que es un deporte en el que no hay contacto y por ello está considerado como deporte de bajo riesgo”, recalcó.