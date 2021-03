Dinero de Europa para un campus de FP que cohesione el territorio

Actualizada 11/03/2021 a las 06:00

Dinero de Europa para crear en Estella un complejo de FP inspirado en los campus universitarios y referente de una enseñanza de Formación Profesional de prestigio más allá de Navarra. La más ambiciosa apuesta de Laseme, la asociación de empresarios de la Merindad, ve en los fondos europeos para la recuperación una oportunidad. La única dadas las dimensiones de un proyecto que ha puesto ya sobre la mesa del Gobierno de Navarra. El mundo de la empresa quiere una verdadera herramienta que vertebre el territorio y fije su población en el futuro. Un elemento real de cohesión de la Comunidad foral que piden se tenga en cuenta en el programa Next Generation.

La idea de un campus centrado en la FP en Estella no es nueva. Pero fue el otoño pasado, cuando Laseme preparaba su primer Foro Económico de Tierra Estella, el momento en el que cobró fuerza. A partir de ahí, de la mano de AIN (Asociación de la Industria Navarra), elaboraron un proyecto que definió el espacio a ocupar, las edificiones a construir y los tipos de formación que se plantea impartir. Llegó el covid y ese dinero europeo para la recuperación, lo que ha llevó a los empresarios a presentarlo al Ejecutivo foral y a ponerlo de nuevo sobre la mesa en el encuentro que la semana pasada desplazó a a Estella a la presidenta, María Chivite.

Guillermo Erice, presidente de Laseme, explica que la propuesta se ubicaría en Estella pero como un campus de Formación Profesional de Navarra. “Ese sería el primer objetivo, prestigiar la FP en un momento en el que se demandan estos trabajadores. El segundo sería la vertebracion del territorio. Vertebrar Navarra supondría que lo pudieran poner en cualquier sitio que no fuera Pamplona”, señala.



EN EL POLÍGONO FRENTE AL CTEL

Solo esa opción europea podría hacer realidad tal y como se ha dimensionado un proyecto que necesita 50 millones para construirrse en terrenos del polígono industrial que el Ayuntamiento tiene en el entorno del Ctel, el centro tecnológico de artes gráficas municipal. Levantar en ellos un futuro complejo educativo requiere -detalla el presidente de Laseme- un cambio en la política administrativa actual. “Le decimos al Gobierno de Navarra. Mira, lo que te planteamos es un proyecto para que realmente vertebres el territorio. Si realmente existe esa motivación, aquí está nuestra propuesta”, añade.

A imagen del modelo universitario de concentración de estudiantes, la idea es aprovechar también el entorno para dar a los alumnos otras opciones, como la práctica deportiva en el mismo enclave en el que acuden a clase. ¿Los ciclos a impartir? “Habría -explica Guillermo Erice- que crear las demandas para atraer también a estudiantes de fuera. “Que acabe viniendo gente de Pamplona y de la Ribera, pero también de Vitoria o de Logroño. E incluso que llegue a ser un campus que atraiga a alumnos del resto de España”. Además de consolidar la oferta existente reubicada en ese futuro proyecto, su propuesta plantea novedades. Formación relacionada directamente con la química ya que hay en la zona empresas importantes de esta actividad. También la vinculada a la automoción en la comarca que alberga el Circuito de Alta Velocidad. Y la de las artes gráficas, de larga tradición en Estella.

Laseme ve el proyecto como un auténtico generador del movimiento económico que la merindad de Estella tanto necesita y defiende su carácter innovador como un aval para apostar por ello. “Estamos convencidos de que es interesante. El dinero viene de Europa y a Europa seguro que le gusta. O igual al Gobierno de España, porque no sé si habrá otras iniciativas relacianadas con la Formación Profesional a nivel nacional. No perdemos la esperanza aunque, sin estos fondos, habría que rehacerlo como una cosa más sencilla con financiación de la comunidad autónoma. Todo suma y todo es nuevo, pero sería entonces algo distinto. Esta es la oportunidad para hacerlo de una manera contundente”.

Guillermo Erice: “Es una apuesta fuerte para mejorar las cosas”

Hace una semana pudo plantearlo durante la visita de la presidenta a Estella. ¿Ha visto al Gobierno receptivo ante ese proyecto?

Lo conocían con anterioridad al encuentro en Estella, pero las sensaciones que percibo no son positivas. El otro día, cuando nos expusieron las inversiones en la zona, lo primero que les dije es gracias, estamos agradecidos y seguro que hay aspectos muy positivos. Pero, en nuestra opinión, vertebrar realmente un territorio no es eso. Es establecer una diferencia, como hace el Canal de Navarra por las zonas por donde pasa. No todos nos dedicamos a la agricultura y hay que hacer otro tipo de apuestas, apuestas fuertes para que la gente pueda trabajar y, a partir de ahí, venga todo lo demás. El campus de FP lo es. Si el Gobierno apostara por ello, estaría innovando a nivel europeo.

¿Esperaban más en cuanto a los compromisos de esa visita?

No diría eso. Al final, yo entiendo que el papel que se está jugando ahora en una crisis no es fácil, administrando los fondos de Europa y endeudándote. Por eso nosotros pensamos que lo sensato son proyectos como éste. Queremos que los políticos se den cuenta de que con esos movimientos que hacen las cosas pueden mejorar, pero desde luego la dinámica de despoblación de las zonas rurales no se va a parar así. Hay que cambiar la política para que si alguien quiera hacer alguna inversión le digas: “No lo hagas en Pamplona, no nos interesa, somos una administración que quiere vertebrar el territorio. Hazla fuera de Pamplona que vamos a facilitártelo”. Eso es lo que yo no vi en las medidas del otro día.

Hay otras cuestiones que preocupan y que salieron también a la luz. La fibra óptica es un ejemplo.

Y sigue sin estar en todos los polígonos industriales de nuestra zona. Digamos que pasa cerca, pero cuando hay pocas naves tienes que plantear siempre ajustes para llevarla porque a nadie le interesa hacerlo y al final acabas haciendo tu la obra.

¿Tuvieron noticias de la subestanción eléctrica?

Lo que se nos trasladó ese día es que el Gobierno tenía el compromiso del 2022, cuando inicialmente era 2021. La ubicación ha cambiado y ya no va a ser Dicastillo, sino que estaríamos hablando de Oteiza o Villatuerta. En un primer momento, se apuntó a fechas como el 2025-2026, lo cual nos dejó a todos hechos polvo. Pero al final parece que el próximo año tendríamos esa subestacion. Hoy por hoy, Tierra Estella es sin lugar a dudas la zona de peor suministro eléctrico de Navarra. Que quieras atraer empresas sin el suministro eléctrico adecuado y sin fibra óptica resulta complicado.

Cuando habla de problemas y de proyectos como el campus, ¿no allanaría el camino una voz común en Tierra Estella?

Pienso que las distintas asociaciones sí debiéramos estar mucho más de la mano e incluso tener órganos y proyectos comunes. Como no lo hagamos entre todos, la dinámica es que las cosas acaben yendo a Pamplona y terminemos viendo a Estella para regresar a dormir. Al final, todos queremos lo mismo y es muy interesante que Estella sea un foco económico porque los pueblos de alrededor no tendrían ninguna problema en venir a trabajar aquí y regresar luego a su localidad. Pero si te tienes que ir a Pamplona probablemente acabas marchándote también a vivir allí.

¿Qué opina del papel que juega en este sentido el Ayuntamiento de Estella?

No estoy en su papel, pero sí creo que se deberían hacer más cosas. Ser realmente la cabeza de la merindad y que las demás poblaciones lo sientan como tal. En épocas anteriores sí fue así. Hoy lo tienen las más cercanas, pero conforme te vas alejando se pierde ese sentimiento de pertenencia.