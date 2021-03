El hospital de Estella se queda sin la mitad de sus internistas

Actualizada 06/03/2021 a las 06:00

La dificultad para cubrir plazas de médicos, más acusada en hospitales comarcales como el de Estella, ha dejado en estos momentos reducido a la mitad su servicio de Medicina Interna. Un equipo que afronta el invierno y la pandemia con 4,6 especialistas, según el dato ofrecido este viernes a por la consejera de Salud, Santos Induráin, en una comisión parlamentaria en la que se abordó como único tema la situación del Servicio de Hospitalización a Domicilio del García Orcoyen -prestada por internistas y enfermeras- tras la denuncia de su cierre realizada por el sindicato Satse el pasado febrero.

La consejera insistió en que no hay ninguna intención de que se paralice, pero reconoció las dificultades que atraviesa y atribuyó la situación al déficit de profesionales para cubrir otra serie de ausencias en la plantilla. No de ahora, porque la merma del servicio se ha ido produciendo desde 2019 hasta llegar a la cifra actual con solo la mitad de sus nueve facultativos prestándolo. Algo -subrayó Induráin-relacionado con las ausencias debidas básicamente a bajas maternales que no han podido ser sustituidas por falta de internistas en el mercado laboral y también por reducciones de jornada por cuidado de hijos.

La titular de Salud explicó que se está ofertando la cobertura de esas plazas tanto a través de la bolsa de contratación como con anuncios en diferentes Colegios de Médicos. “Desde el departamento estamos trabajando en conseguir una solución a corto plazo para la realidad de Estella”, avanzó. Y se refirió a un “trabajo importante en clave de red” en el que se ha ofertado también la colaboración del Complejo Hospitalario de Navarra y de sus equipos a domicilio. “Se están adoptando todas las medidas necesarias para mantener un modelo de atención tan importante para el área de Estella y que en toda Navarra se ha demostrado tan esencial sobre todo en la época covid”, añadió. Induráin se refirió igualmente al papel de la Atención Primaria que está “facilitando la gestión en el área de Estella en estos momentos difíciles” en el marco de un modelo de atención integral hacia el que se avanza.

En la comparecencia, solicitada desde el propio grupo parlamentario socialista por Patricia Fanlo, se hizo un repaso de los once años de historia de un servicio prestado en los domicilios una vez que nació con diez camas e incrementó progresivamente su capacidad hasta las 14 en total abiertas todo el año aunque con una reducción durante el periodo vacacional de julio y agosto. De prestarlo se encargan dos equipos formados cada uno de ellos por un internista -la parte donde están hoy los problemas de cobertura- y una enfermera, el otro pilar del servicio que sí está plenamente operativo.

¿Hasta dónde se llega en estos momentos? Cristina Ibarrola, parlamentaria de Navarra Suma, se mostró m uy crítica con la situación y con el hecho de que la comparecencia se hubiera solicitado desde el propio grupo socialista “para buscar un titular”. Replicó a la consejera ante lo que considera un cierre en la práctica del servicio. “De facto, es como si lo estuviera. ¿Cómo van a garantizar una atención sanitaria en pleno invierno con la mitad de la plantilla sin que se resienta el servicio?” Entre los datos que puso sobre la mesa, que la ocupación de la hospitalización a domicilio no alcanza en estos momentos el 25% porque no se llega a más con los recursos disponibles y de las 14 camas existentes no se ocupan hoy más de 3 o 4.

Gregorio Achutegui, gerente del Servicio Navarro de Salud, se refirió durante su intervención a “una previsión muy razonable” de poder reforzar el servicio de hospitalización a domicilio en Estella y aseguró que no hay “ningún riesgo de que se deje de atender a los pacientes en ningún área”. Sí se trata, en última instancia, de decisiones personales en las que los profesionales eligen. “Nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles por fidelizar, pero hay que ser conscientes de cómo está en estos momentos el mercado”.

Cristina Ibarrola (NA+): “Conocían desde 2019 el problema y no hicieron nada”

“La realidad es preocupante y no merece ninguna medalla del Gobierno de Navarra. Merece soluciones a muchas personas para las que la respuesta mejor sería una hospitalización domiciliaria que no se les puede ofertar”. Aludió a los profesionales del servicio “saturados, enfadados y frustrados” porque a pesar de su “esfuerzo enorme” no llegan a cubrir todas las necesidades. “Llevan desde 2019 con un problema de plantilla que se ha ido agravando. Lo conocían y no hicieron nada”.

Patricia Fanlo (PSN): “Una de las soluciones es un área única de salud en Navarra ”

“Está claro que hay que dar soluciones a una descapitalización de profesionales sanitarios, de especialistas, no solo en Navarra pero que sufren sobre todo los hospitales comarcales. Es un problema acuciante, de ahora pero también de un futuro inmediato al que hay que intentar dar la mejor solución”. Entre ellas, apuntó a un área única de salud en toda Navarra que permita la movilidad de profesionales de una zona a otra.

Ana Ansa (Geroa Bai): “Tendremos que hacer reorganización porque es innegociable”

Ve la hospitalización domiciliaria “innegociable” y, aunque compartió la complejidad por la falta de profesionales, pidió “hacer de la necesidad virtud” con una reorganización que permita atenderlo. Consideró interesante que desde el Complejo se puedan hacer apoyos puntuales como se hace con la zona norte.

Domingo González (EH Bildu): “Me hace dudar de qué hospital comarcal queremos consolidar”

Mostró su preocupación porque en Estella no se pueda garantizar el servicio cuando algunas de las ausencias son de 2018. “Me parece además que tanto el hospital de Estella como toda el área de Salud vienen sufriendo una serie de problemas endémicos y me hace dudar de qué hospital comarcal queremos consolidar”.

1. Un servicio desde el 2009 en Estella. La hospitalización a domicilio nació en 2009 con diez camas y en 2017 se reforzó hasta situarse en las catorce con las que ha llegado hasta este momento. Con la ampliación se aumentó la cobertura además de abrirse todo el año.



2. En el conjunto de Navarra. La del García Orcoyen es una de los tres servicios domiciliarios de la red pública navarra. Según los datos ofrecidos ayer por la consejera, de las 46 camas en su conjunto en 2014 se ha pasado a 163 de 2020. En cuanto a los ingresos, han crecido de 1.442 a 5.551 en el mismo periodo.