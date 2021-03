María Chivite: “Habrá que reorganizar servicios, pero no se quitarán especialidades del hospital”

Actualizada 03/03/2021 a las 06:00

La gira para informar de las principales inversiones y de la reactivación asociada a los fondos europeos llevó este martes a Estella a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. En la cuarta parada de este recorrido, se reunió con medio centenar de representantes municipales y de otras entidades. Avanzó en una entrevista la respuesta del Ejecutivo ante cuestiones que preocupan en la zona. Ligadas a sus infraestructuras o a su financiación, algunas. Otras, marcadas por la pandemia, atañen a sus servicios sanitarios.

¿Tendrá también Estella, como Tudela, su carta de capitalidad esta legislatura?

Este año, desde el departamento de Cohesión Territorial y la dirección general de Administración Local y Despoblación se esta trabajando en un nuevo modelo de financiación para las entidades locales que responda a criterios de proporcionalidad, de cohesión social, de equilibrio territorial y suficiencia financiera. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de la financiación tiene que venir de la mano de los servicios que prestan los ayuntamientos. Y es verdad que en cabeceras de comarca como pueden ser Estella, Tudela y otras los prestan más allá de sus propios ciudadanos a los vecinos y vecinas del resto de la merindad.

¿Hablamos entonces del mismo modelo para estas localidades?

Más allá de si luego le llamamos carta de capitalidad o de otra manera, yo creo que lo que están demandando realmente estas cabeceras de comarca es que dan servicios más allá de sus vecinos y, por tanto, tienen que tener una financiación adecuada. Esa es la línea de trabajo que se está siguiendo desde el departamento.

¿Cuándo se implantará?

En principio, este año se está trabajando esa nueva financiación municipal y, de hecho, el objetivo es tener ese nuevo modelo a lo largo de este año.

Al Gobierno le ha llegado estos días, en concreto desde el propio PSN local, otra antigua demanda. Un vial al norte de Estella que descongestione el centro. ¿Se implicarán en la financiación como se pide desde el Ayuntamiento?

Esa necesidad se ha trasladado al departamento y se va a estudiar. Se trata da dar una solución a la conexión desde la A-12 hasta el hospital. Pero nos hemos encontrado con que no hay ningún estudio, ningún planteamiento, absolutamente nada. Es lo que tendremos que estudiar, ver qué planteamiento se puede hacer ante la necesidad de solucionar ese problema de tráfico sobre todo al hospital porque a una ambulancia le puede costar más cruzar Estella que llegar.

Preocupa también el futuro de los servicios sanitarios. ¿Conquistas como la atención domiciliaria están en riesgo en el Hospital García Orcoyen?

La apuesta por el servicio a domicilio es clarísima. Es verdad que estamos teniendo problemas de personal con falta de profesionales para atender todo lo que tenemos, bien sea derivado del covid bien de las propias bajas de personal. Pero el servicio se mantiene abierto dimensionado a la realidad que tenemos, con menos plazas porque hay falta de profesionales para atender, y vamos a seguir apostando por ello.

¿La falta de profesionales puede comprometer especialidades del hospital y llevarlas a Pamplona?

Tendrá que haber un replanteamiento de la atención porque es verdad que hay escasez de profesionales. La hay. Es una cuestión a nivel estatal. De hecho, faltan profesionales de Pediatría y por eso nuestra apuesta ha sido sacar una oferta pública para que no se nos vayan. En todo caso, también tendremos que hablar de nuevos modelos de atención.

¿Puede concretar en qué consistirían?

En grandes unidades para que, por ejemplo, a quien esté en Pamplona le toque pasar también aquí consulta. Tendremos que reorganizar los servicios, pero no se trata de quitar especialidades del hospital en ningún caso.

Desde Estella se ha pedido también la ampliación del centro de salud. ¿Comparte el Gobierno esa necesidad?

Ha habido una demanda que se ha planteado desde el grupo municipal socialista y también desde la alcaldía en ese sentido. Aunque de hecho ningún partido político lo llevaba en su programa electoral, es verdad que la pandemia ha hecho saltar algunas costuras y tenemos que estudiar esa demanda. Ha habido conversaciones con la delegación de Gobierno y en principio no habrá mayor problema en una cesión, siempre y cuando sea para un uso muy concreto. Pero antes tenemos que estudiar si queremos una ampliación o un nuevo centro porque estamos en un replanteamiento de todo lo que tiene que ver con la Atención Primaria y con los servicios que queremos prestar.

¿Cómo está la relación con el alcalde de Estella para abordar éste y otros temas?

Como presidenta del Gobierno de Navarra la relación institucional es con todos los ayuntamientos independiente del color político que tengan. Es lo que hemos trasladado. Estamos en una situación complicada derivada de la pandemia y creo que todos tenemos que trabajar de la mano, en colaboración con todos los ayuntamientos.

¿Y la situación del PSN local un año después de la moción de censura?

La agrupación y el único concejal en Estella tienen su plan de trabajo y están haciéndolo muy bien. Planteando distintas iniciativas para llevar al Ayuntamiento y mejorar la vida de la ciudadanía.

“El dinero de Europa ayudará a llevar la fibra a todos los municipios”



¿Qué planes tiene el Gobierno de Navarra en el tema industrial para una zona que lleva décadas castigada en ese sentido?

Desde Laseme, una de las asociaciones que ha venido a este encuentro, se me ha trasladado esta preocupación. Hay por parte del Gobierno de Navarra comprometidas algunas cosas, como la ampliación del vivero de empresas. También convenios con distintos municipios para la ampliación de sus polígonos industriales. Y un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Estella y el Servicio Navarro de Empleo para lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas de empleo. Hay un problema también con el tema de la suficiencia energética porque no podemos desarrollar polígonos si no la garantizamos para empresas que se quieren instalar aquí. Estamos trabajando en todas esas líneas y creo que debemos de hacerlo desde la colaboración institucional.

¿Y para que la banda ancha llegue al gran número de pequeños pueblos que aún no lo tienen?

En la banda ancha, la última milla corresponde a los ayuntamientos. El Gobierno tiene que llevarla hasta la entrada de la localidad y son los pueblos los que luego tienen que desarrollarla, pero al haber poca población no hay empresas que estén muy interesadas en hacerlo. Por eso estamos haciendo convenios de colaboración y trabajando, por ejemplo, con el alcalde de Estella para que la fibra entre en el casco viejo. El Gobierno de Navarra tiene inversiones previstas en este sentido bastante importantes y las ayudas que van a venir de Europa para la transformación digital también nos ayudará a que la fibra llegue a todos los municipios. Nosotros podemos llevarla a todos los servicios públicos, pero queremos que lleguen a toda la ciudadanía y estamos ayudando a los ayuntamientos con esos problemas.