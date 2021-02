La oferta de tarde duplica en Estella los futuros auxiliares de enfermería

Actualizada 19/02/2021 a las 06:00

La oferta de Cuidados Auxiliares de Enfermería, un ciclo de grado medio con larga trayectoria en la FP en Estella, da este curso de la pandemia un paso adelante que ha duplicado el número de alumnos matriculados en una formación de demanda creciente. Para darle cobertura, el CI Politécnico ha sumado a su modalidad tradicional -la que desarrolla de manera presencial por las mañanas con 24 estudiantes- un turno de tarde con formato semipresencial que ha contado en su estreno con 26 matriculados.

Entre ellos, hay estudiantes en la veintena pero también otros que han rebasado los 50 años. Unos han encontrado la mejor manera de seguir formándose compaginándolo con una actividad laboral por las mañanas. Otros, en situación de desempleo, en un nuevo horizonte profesional con una demanda creciente de trabajadores llamados a cubrir plazas en hospitales, residencias y en otros campos sociosanitarios.

Antonio Díaz Martínez, director del Politécnico, explica que hay, además, una tercera vía para quienes quieran formarse como auxiliares de enfermería sin acudir al centro. La opción de pruebas libres, ya implantada con anterioridad, que permite matricularse en módulos -o asignaturas- para aquellos que no pueden acogerse ni a la oferta presencial ni a la semipresencial. También en este caso destaca el interés despertado por el área sanitaria porque -como indica- 40 alumnos llamaron a esta puerta cuando se abrió en noviembre el plazo para hacerlo y otros 70 han formalizado su inscripción en los distintos módulos con calendario abierto para hacerlo hace solo unos días. En total, 110 este curso.

De nuevo en lo referente al ciclo de la mañana y al que le sigue en las mismas instalaciones cada tarde, Pilar García Río señala que la demanda de estos perfiles laborales es plena. “Aquí, en Navarra, y en todo el ámbito nacional. Ahora, por la pandemia, pero igualmente cuando pase por la cada vez mayor media de edad de la población”, subraya. Jefa del departamento que forma a los futuros auxiliares, destaca que esta doble modalidad está permitiendo aprovechar las instalaciones durante las tardes. El ciclo registra cada vez mayor demanda y dar cabida a este medio centenar de alumnos por la mañana no hubiera resultado posible.

LA MOTIVACIÓN COMPARTIDA

Clases por la mañana o por la tarde. Con toda las horas de enseñanza en el centro o impartidas de forma semipresencial. ¿Las diferencias? No en cuanto a la titulación. Unos y otros tendrán la misma al acabar el ciclo. Sí en cuanto a cómo se organiza este periodo formativo. “El semipresencial se desarrolla de lunes a jueves. Son, por regla general, adultos que suelen trabajar en centros sociosanitarios y que, por ejemplo, tienen otro tipo de contrato como celadores o cuidadores. Pero aspiran a hacerlo como auxiliares de enfermería y esta novedad les está viniendo muy bien para conseguirlo”, subraya la responsable del departamento.

A los alumnos del ciclo presen cial se les imparte la teoría en un primer curso académico y el segundo -de septiembre a después de Navidad- completan su formación en centros de trabajo. Las prácticas que les llevan al hospital de Estella, residencias de la zona o clínicas dentales. Para sus compañeros de la tarde, el calendario cambia. Se alarga dos cursos completos porque la teoría se prolonga durante un periodo más amplio. “Una parte de las horas no se da en el centro y el alumnado las completan con estudios, trabajos y actividades”, detalla el director sobre las peculiaridades del modelo semipresencial.

Pilar García añade que conseguir un título es la motivación compartida en las dos modalidades. “También para personas que se han quedado en el paro y siguiendo con estos estudios saben que van a tener una salida laboral en cuanto los terminen”.

Compañeras en turnos distintos que quieren convertirse en enfermeras

De edades similares, han llegado por caminos distintos a cursar en el Politécnico dos modalidades del mismo ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería. A sus 21 años, Gabriela Gómez Martínez lo hace en el nuevo turno de tarde. Con 25, Sofía Neves Navas obtendrá su titulación como alumna de la opción tradicional de las mañanas.

Las dos afrontan ilusionadas el primer curso de una formación de la que saldrán preparadas para un desarrollo profesional en hospitales, residencias y otros frentes asistenciales. O , y ese es su deseo, dar el paso a la universidad y convertirse en enfermeras.

Natural de Honduras, Gabriela Gómez reside en Estella desde hace cinco años. Antigua alumna del IES Tierra Estella, estudió primero un ciclo de Auxiliar de Veterinaria en Pamplona y ahora tiene claro que su futuro se encuentran en el ámbito de la salud. “Siempre me ha gustado el tema sanitario, es a lo que quiero dedicarme. Seguir con Enfermería y trabajar en una residencia o en un hospital porque es mi vocación. Para mí venir por las tardes ha sido una oportunidad porque estaba trabajando haciendo sustituciones y esto me permite compaginarlo. Como yo, hay muchos otros compañeros que se encuentran en la misma situación y la verdad es que está muy bien poder hacer algo así con ambas cosas”.

El curso -cuenta- está discurriendo muy bien pese al covid y los esfuerzos con el estudio dan resultados. Las clases que para ella discurren por las tardes de lunes a jueves se prolongan hasta el viernes en la franja de mañana de la modalidad presencial para la lodosana Sofía Neves, alumna también del primer curso. “La verdad es que al principio no me gustaba esta rama e hice un ciclo relacionado con administración en este mismo centro. Lo saqué con buenas notas, pero sabía que no iba a dedicarme a eso, que no era tampoco lo mío. Con el paso del tiempo, sí me empezó a gustar el tema sanitario y ahora llevaba cuatro años sin estudiar, trabajando en un bar. Siempre me planteaba ‘este curso me apunto’, ‘este año lo hago’. Pero nunca llegaba el momento. Hasta que este último año, con todo el tema del covid y porque también estoy cansada de la hostelería me planteé que era el momento y que no podía posponerlo. Como su compañera, su objetivo está en Enfermería y en su caso el campo neonatal o como matrona. “Además de porque me gustaba me influyó también el tema laboral porque creo que tiene muchas salidas, más en la actual situación”.