La plantilla orgánica del Ayuntamiento de Estella se aprueba y reafirma el euskera como mérito

Actualizada 12/02/2021 a las 06:00

La plantilla orgánica del Ayuntamiento de Estella para 2021 salió este jueves adelante sin cambiar en nada respecto a la aprobación inicial del pasado 20 de noviembre. Los perfiles lingüísticos establecen el euskera como mérito en todos los puestos que se convoquen en el futuro y en los que su conocimiento no sea preceptivo para presentarse. El equipo de gobierno se reafirmó en un aspecto con el que -defiende- se cumple la ordenanza municipal de esta lengua y votó por ello en el pleno pese a intentar la oposición que quedara sobre la mesa.

Navarra Suma lo pidió así en una propuesta respaldada por el edil del PSN que rechazaron Bildu, Geroa Bai y los no adscritos. La plantilla siguió por tanto su curso para aprobarse de forma definitiva por los socios de gobierno. NA+ votó en contra y el PSN, cuyo edil Ibai Crespo se había abstenido en el mes de noviembre, emitió también un ‘no’ este jueves.

El acuerdo consumió una hora de la sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero que se prolongó de manera telemática desde la una hasta las 14.40. Un imprevisto personal impidió en el último momento participar al portavoz de Navarra Suma, Gonzalo Fuentes. No lo hizo tampoco, en este caso por su reciente maternidad, Edurne Ruiz (Bildu).

CUMPLIR CON LAS SENTENCIAS

Antes de la ratificación de la plantilla, durante el periodo de exposición pública, Navarra Suma había solicitado la eliminación de esos perfiles bien de manera preceptiva o meritoria hasta no disponer de un informe jurídico del secretario. Javier del Cazo, Navarra Suma, indicó que no contaban con ello ya que la respuesta había llegado del servicio del euskera. “Queremos saber si se va a adecuar la ordenanza municipal a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra”, señaló en referencia al fallo que anuló en el año 2019 los artículos del decreto foral del euskera sobre su valoración como mérito para cualquier puesto en la zona mixta y no vascófona. Desde Secretaría se indicó que sí estaba su informe, enviado finalmente a los grupos ayer mismo por la mañana.

Ibai Crespo, PSN, reiteró que, ante esa sentencia del TSJN, la solución pasa por una modificación técnica de la ordenanza del euskera sin cambiar su esencia. “Entendemos que existe una realidad jurídica y, nos guste más o nos guste menos, hace necesario actuar para dar seguridad jurídica al Ayuntamiento ante posibles recursos como hemos visto ha pasado en otros ayuntamientos. Por nuestra parte, seguiremos defendiendo el principio de igualdad en el acceso a estas plazas”.

Desde Bildu, el alcalde, Koldo Leoz, consideró que el informe del secretario resulta claro en cuanto a que es al equipo de gobierno a quien compete valorar si resulta suficiente o no el análisis realizado por el técnico de euskera. Su compañero y portavoz, Regino Etxabe, defendió esas conclusiones. “Creemos que existen fórmulas para darle una seguridad jurídica con una justificación técnica razonada cuando se convoque cada una de las plazas”. Para Bildu y sus socios, la plantilla cumple con lo determinado en la ordenanza municipal del vascuence. “Son perfiles muy ajustados a la realidad de Estella y entendemos que se trata de un debate oportunista de Navarra Suma”, criticó.

Un argumento que no convenció a Javier del Cazo. “Habla de la realidad sociolingüística, pero lo que se debe hacer es una valoración técnica de cada puesto de trabajo porque eso es lo que dice el tribunal”, insistió el edil de NA+ “Es una excusa para tapar lo que os molesta”, le recriminó Pablo Ezcurra (Geroa Bai).

Un acuerdo apoyado en un informe del servicio de euskera municipal



Lo que este jueves se votó, tras desestimar también las alegaciones presentadas por Navarra Suma, se apoya en un informe emitido por el servicio de euskera del Ayuntamiento. ¿Su conclusión? Que “en atención al nivel de conocimiento del idioma y a su evoluc ión en los últimos años” considerar el euskera como mérito en las plazas de la plantilla que no lo contemplan como preceptivo “resulta proporcionado y adecuado a la realidad sociolingüística de la ciudad”. También, en otro de los argumentos esgrimidos, a la “realidad de la actual plantilla orgánica municipal en la que los puestos ocupados por personal funcionario o laboral fijo con conocimiento del euskera son muy pocos”. Una situación que “dificulta los derechos de la ciudadanía contemplados en la ordenanza municipal”. Bildu y sus socios sostienen así que la misma ordenanza no “exige un estudio previo a la fijación de las plazas que deban tener el euskera asignado como mérito” e interpreta que se necesita solo para determinar en cuáles se tiene como requisito.

OTROS ACUERDOS



1. Material del área de Policía Municipal. El pleno aprobó por unanimidad iniciar el expediente para declarar como efectos no utilizables unos bienes del área de Policía Municipal de cara a su futura enajenación o destrucción. Se trata de unas armas que se tienen que retirar por normativa.



2. Acuerdo definitivo sobre la gasolinera de Eroski. También por unanimidad, se aprobó de manera definitiva la modificación de la unidad denominada UE 15-2, donde se encuentra la gasolinera junto al supermercado Eroski de Merkatondoa. Es el acuerdo con el que se da por concluido el expediente de un contencioso mantenido en su momento con la cooperativa de supermercados.



3. Aprobación definitiva del plan parcial de Ibarra. Aprobado, una vez visto el informe de alegaciones, por todos los grupos salvo Navarra Suma, que se abstuvo. La edil Marta Ruiz de Alda lo justificó por no contarse con un informe que su grupo había solicitado y que, pese a lo indicado por el secretario, ellos sí lo consideran necesario para la aprobación final. El alcalde señaló, ante un plan parcial ligado a los aprovechamientos de Oncineda al que seguirá ahora el proyecto de reparcelación, que “mucho mejor le hubiera ido a la ciudad que ha tenido que abonar casi dos millones” a las promotoras de haberse hecho en las legislaturas anteriores lo que se ha sacado adelante ahora.



4. Pago por una parcela expropiada. El acuerdo, adoptado con la única abstención de NA+, ratifica una resolución de alcaldía del pasado diciembre por la que se aprueba el pago a un particular del justiprecio expropietorio de una parcela por 36.799 € más 13.603 € de intereses a contar desde la ocupación del terreno en mayo de 2010. Marta Ruiz de Alda indicó que si operación no se hubiera hecho en su momento con celeridad la cantidad afrontada ahora por el Ayuntamiento hubiera sido menor.