Preocupación entre los grupos de Estella por la petición de Policía

Actualizada 06/02/2021 a las 06:00

La decisión de 17 de los 21 efectivos en activo de Policía Municipal de Estella de pedir que la plantilla pase al cuerpo foral o se les permita marchar a otros destinos en comisiones temporales de servicios causó este viernes sorpresa y preocupación entre los grupos políticos de la ciudad. Oficializaron su petición al punto de la mañana a través del registro en el Ayuntamiento de un documento firmado por 17 agentes y cabos, lo que supone la práctica totalidad de esta área de personal. El alcalde, Koldo Leoz, declinó hacer valoraciones sobre la situación. Tampoco el jefe de la Policía Municipal, Patxi Martínez de Goñi, quiso pronunciarse.

LAS REACCIONES A LA PETICIÓN

Sí lo hicieron a lo largo de la jornada representantes de distintas fuerzas políticas municipales. El portavoz de Navarra Suma, Gonzalo Fuentes, consideró lo ocurrido como algo “insólito que deja en muy mal lugar a Koldo Leoz y al equipo de gobierno”. Recordó que el pasado 20 de noviembre, en el pleno de presupuestos, el alcalde se comprometió a elaborar el estudio para fijar el complemento al puesto de trabajo pedido por Policía sin que se haya llevado a cabo pese al tiempo transcurrido y a tener las herramientas para hacerlo. “La situación nos parece gravísima. Es un hecho insólito y esperemos que por el bien de la ciudad no se produzca una salida que no es ya solo preocupante a nivel político, sino social por lo que supone para una localidad como Estella y las funciones que realizan. Me sorprende la incapacidad de llegar a acuerdos y refleja también el absoluto desprecio de EH Bildu hacia la Policía”, indicó.

Añadió que en las negociaciones no entra únicamente el complemento salarial sino otras demandas relacionadas con las instalaciones y recursos que tampoco están siendo atendidas. Desde el grupo mayoritario, se considera que las últimas noticias son “solo la punta del iceberg del desastres organizativo de Koldo Leoz como máximo responsable y gestor del cuerpo policial”. Estella -añade Navarra Suma- no puede quedarse sin Policía Municipal. “Instamos al alcalde a que se siente ya a negociar, escuche a los representantes del cuerpo y adopte decisiones tendentes a mejorar la situación laboral de estos trabajadores municipales”.

Te puede interesar

Desde el otro grupo de la oposición, el edil Ibai Crespo (PSN), calificó la situación de “alarmante y preocupante” y abogó por buscar una solución porque Estella no puede quedarse sin Policía Municipal. “Nosotros ya veníamos observando que existe un problema de base entre alcaldía y Policía. Habíamos tenido contactos para que nos explicaran su situación y puntos de vista, pero esta solicitud la tomamos con mucha preocupación. En una ciudad de 14.000 habitantes y un Ayuntamiento como Estella, cabecera de merindad con todos los servicios que ofrece no puede estar en duda la continuidad de Policía Municipal”.

Enmarcó este último capítulo en la deriva que se lleva arrastrando desde la legislatura pasada. “No es algo que haya saltado de repente, sino situaciones que se vienen acumulando desde hace años. Está el tema del complemento del sueldo, pero si se está replanteando la planta baja del Ayuntamiento, ¿por qué no puede garantizarse un espacio para cambiarse las agentes? Da la sensación de que se ha ido ahondando en esa división en vez de aportar soluciones. Si se van todos, nos quedamos sin Policía y no podemos prescindir de ese servicio. Son los responsables políticos del Ayuntamiento los que tienen que dar una solución ”.

Desde el bloque de gobierno compartido con Bildu y Geroa, el edil no adscrito Jorge Crespo expresó su punto de vista a la espera de las soluciones que adopte el equipo al frente del consistorio e -indicó -de lo que determine el estudio sobre los puestos de trabajo en elaboración. En una primera lectura, considera que “no sería positivo para Estella prescindir de una Policía que hace una buena labor”. Mostró su preocupación por un conflicto que “afecta a personas con el mismo derecho que otros trabajadores a exigir mejoras”.

El alcalde se reúne con Interior en una cita ya concertada



En medio de un conflicto que empeora cada semana que pasa, el alcalde, Koldo Leoz, mantuvo este viernes por la mañana en el Ayuntamiento de Estella una reunión de trabajo con la directora general de Interior del Gobierno de Navarra, Amparo López; el jefe de Policía Municipal, Patxi Martínez de Goñi; y el comisario de Policía Foral en la ciudad, Javier Bueno. Tras este encuentro contemplado con antelación en la agenda, el Ayuntamiento trasladó en una nota que se había “realizado una valoración objetiva del riesgo para la seguridad ciudadana que pudiera acarrear el elevado número de bajas en la plantilla de Policía Municipal, nueve en la actualidad”. Un hecho -sostuvo- que dificulta la organización de los turnos de tres agentes que prevé el convenio. Se analizaron igualmente -según el mismo comunicado- las actuaciones e incidencias de ambos cuerpos en la ciudad, así como de los delitos e informes de los últimos años. “Se ha valorado la excelente relación existente entre los cuerpos de seguridad de la ciudad y, entre todas las partes, se ha concluido que se pueden mantener los niveles habituales de seguridad”. Añadió que se seguirá en la misma línea con la coordinación de los diferentes cuerpos en Estella. “A pesar de las numerosas bajas que han obligado a reducir algunos turnos, la seguridad ciudadana está garantizada”.

Señaló en cuanto al conflicto por la reclamación del complemento al puesto de trabajo que sigue en vías de solucionarse. Desde Interior, se indicó que la reunión se había convocado tras trasladar el alcalde a la dirección general la situación existente en Policía Municipal con “el fin de profundizar en la coordinación de esfuerzos de ambas administraciones para garantizar la seguridad ciudadana”. Algo -subrayó- en la línea de colaboración habitual ya existente entre la Policía Foral y las locales. “Se seguirá trabajando como hasta ahora desde la máxima coordinación de los distintos cuerpos policiales dentro de las competencias propias de cada una de las instituciones y desde la mutua colaboración”.

Más tarde, tuvo lugar una segunda reunión en la que se abordó, esta vez de forma interna desde el Ayuntamiento, el conflicto de Policía. Una larga comisión paritaria sentó durante dos horas a representantes del equipo de gobierno y de los sindicatos.