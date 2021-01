Los Reyes Magos llegan a Estella de la mano de tres mujeres

Actualizada 05/01/2021 a las 06:00

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán este martes por la tarde a Estella tal y como estaba previsto y gracias, un año más, a la sociedad Peñaguda que, para esta ocasión, ha doblado sus esfuerzos y agudizado el ingenio para poder recibir a Sus Majestades de Oriente con todas las garantías sanitarias. Será un desfile atípico en el que lo único que se mantiene respecto a las ediciones anteriores es el punto y la hora de inicio, en la trasera de la trasera de San Jerónimo, en el puente San Juan, a las 19 horas.

Todo lo demás, será novedad. También la comitiva real, que por primera vez, desde su estreno en la organización en 1960, llegará de la mano de tres mujeres. Itsaso Valencia guiará a Melchor; Puy Casado, a Gaspar; y Marisa Saralegui, a Baltasar. Sus Majestades dejarán esta vez sus caballos para distribuirse en tres de los camiones municipales que estarán decorados con material reciclado de las carrozas de fantasía que las apymas de los colegios de Santa Ana y Remontival habían elaborado para ediciones anteriores. “No estábamos seguros de cómo iba a evolucionar la pandemia y de cómo se llevaría a cabo la cabalgata, así que se nos ocurrió aprovechar la decoración de otros años”, explicó Saralegui, presidenta de Peñaguda.

La música instalada en los vehículos avisará de su llegada a los vecinos de unas 80 calles y plazas por las que pasará la comitiva real. No habrá paradas en el recorrido, de unos 12 kilómetros, que contempla zonas de la periferia, como Zaldu, Zalatambor o el entorno del Puy, y el centro urbano, incluidas calles peatonales del casco antiguo. “Los Reyes Magos quieren pasar por todas las posibles para que los niños les saluden desde las ventanas y balcones y no bajen a la calle, para evitar aglomeraciones. Si no es posible, hay que acudir al lugar más próximo a la vivienda. Es muy importante que seamos responsables”, instó Marisa Saralegui.

La tradicional visita a las tres residencias de mayores de Estella -La Luz, San Jerónimo y Santo Domingo- se sustituirá por mensajes de vídeo personalizados que se emitirán en los centros . Los encuentros que los Reyes Magos han mantenido estos días con los más pequeños para escuchar sus deseos también han sido telemáticos. Durante los días 2, 3 y este lunes, 4 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar mantuvieron 120 videollamadas. Cuarenta por jornada gracias a la empresa local Estudio 447 que ha prestado el soporte técnico para hacerlo posible. “Ha sido todo un éxito. Cuando se planteó, no sabía cómo resultaría, pero la acogida ha sido sorprendente”.