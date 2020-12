La hostelería de Estella afronta este jueves de forma dispar la apertura interior

Actualizada 17/12/2020 a las 06:00

Un paso más, pero lento y de manera desigual como ya ocurrió el pasado 26 de noviembre con la reapertura de las terrazas en Estella. La hostelería local afronta este jueves la vuelta a la actividad en el interior de sus locales únicamente al 30% y sin servicio de barra conforme a las restricciones sanitarias del Gobierno de Navarra ante el covid. Lo hará solo en parte. Mientras profesionales del sector utilizaban estos últimos días sus redes sociales para comunicar a los clientes que volvían, otros seguirán cerrados en una decisión tomada en algunos casos casi en el último momento e incluso después de haber pensado inicialmente lo contrario

No ha habido desde la Asociación de Comerciantes, la entidad que agrupa a parte de estos establecimientos, una indicación común porque cada caso es diferente en función también de la superficie y características de los locales. Entre los que anunciaban su regreso, el café teatro Gavia Los Llanos expresaba su deseo de “seguir trabajando con todo el empeño y la ilusión para tratar de dar un servicio con la mayor normalidad posible” a la vez que agradecía el “apoyo, confianza y comprensión” mostrado durante este tiempo.

A la actividad vuelve hoy, jueves de mercado, el Bar Restaurante Florida. Jorge Ruiz Luzuriaga, su propietario y uno de los representantes del sector en la asociación, se refería a decisiones tomadas de forma particular por cada uno y a la dificultad de hacer frente a las restricciones del 30% sobre todo cuando se trata de locales pequeños. En la misma plaza de los Fueros, las persianas se levantarán para el restaurante La Cepa como lo harán en distintos lugares del centro de la ciudad el Xanti o el Bar Estación, que pondrá en marcha a la vez su terraza. Ultimando los preparativos en la plaza de la Coronación, Iñaki Rodríguez Lázaro expresaba las ganas de volver y pedía paciencia para un tiempo en el que trabajarán bajo duras exigencias.

En el extrarradio, en el veterano Bar Restaurante Volante, Iñaki Astarriaga Corres explicaba que en estas semanas han trabajado con comidas para llevar principalmente a empresas del polígono. Desde hoy, abren el interior con el aforo permitido. En la otra punta del municipio, en la calle del Puy, Abigail Ribadeneira Tapia afronta un paso similar en el Gavia. “Hemos estado dando servicio a domicilio y ahora, al menos, mi madre y yo lo vamos a intentar”, señalaba. Sin salir del Casco Antiguo, abrirá el Katxetas y en otro escenario, en el barrio de Arieta, el bar de los jubilados se prepara igualmente para trabajar esta mañana.

SIGUE LA ESPERA

Para otros compañeros, el parón continúa hasta que puedan garantizar un aforo mayor. Toño Pérez de Viñaspre, de la cervecería The Faculty, argumentaba que con una actividad que se inicia a partir de las tres de la tarde y registra el grueso de su clientela desde pasadas las siete ha preferido no abrir. “En mi caso concreto, ese 30% no es rentable y he decidido esperar para ver cómo van las cosas más adelante”. Tampoco regresa a la calle San Andrés el Orreaga de Ramón Astarriaga Corres. ¿Para que voy a hacerlo con ese porcentaje y con una terraza en invierno. Así, mientras la cosa no se normalice, no merece la pena meter género ni mercancía”, exponía.

En similar tesitura se encuentran otros “clásicos” de la hostelería de Estella. Jon Gorría Plaza, de la familia propietaria del Pigor, contaba que sí se habían planteado la vuelta inicialmente. Pero al final y tras comentarlo con otros compañeros, dieron marcha atrás. “Tenemos muy poca terraza y sin posibilidad de ampliarla. Con ese porcentaje dentro es muy poco y veremos cómo avanza la pandemia y si amplían aforo para hacerlo”.

Pendiente de cómo van las cosas se queda igualmente el bar Izarra. Roberto Comas Zudaire señalaba desde este negocio familiar que no ven viable hacerlo con ese aforo. “Lo hemos vivido con mucha incertidumbre, dudando unos cuantos días, con ansiedad y dándole muchas vueltas. Casi hasta el último momento teníamos más boletos para abrir, pero al final hemos visto más en contra que a favor para hacerlo y seguimos cerrados esperando si podemos tener barra y más aforo”, decía. Al final, con este panorama y una avería de última hora en el local, el no volver se impuso para ellos.

Ilusión pero una enorme incertidumbre



Desde la Asociación de Comerciantes y Hostelería de Estella, su gerente, Loreto San Martín, subrayaba que en el sector se vive la jornada de hoy con sentimientos encontrados. “Que abran depende de las circunstancias de cada uno, de si son locales grandes o pueden compaginar el interior con la terraza. Lo que nos transmiten es mucha incertidumbre por no saber qué va a pasar y si empieza a aumentar otra vez. Y a la vez ilusión porque estaban deseando abrir aunque supone un enorme esfuerzo”, apuntaba.