La voz de los hosteleros vuelve a alzarse bajo el aguanieve en Estella

Era jueves 22 de octubre y amanecía en Estella un lluvioso día de mercado en el que la hostelería navarra se veía obligada a bajar sus persianas por la entrada en vigor de las nuevas medidas sanitarias frente al covid. El sector local salía por primera vez a la calle y se concentraba en la plaza de los Fueros para hacer oír su voz. La misma que no ha dejado de alzarse desde entonces para pedir una salida a una situación más dramática para ellos cada día que pasa. La que se escuchó otra vez este sábado. Mes y medio después. Con la ropa de abrigo en las calles y el invierno a las puertas. A 4 grados de temperatura de una heladora mañana ya en diciembre en la que recorrieron el centro de la ciudad mientras a su paso caía el aguanieve.

Se hizo intenso nada más partir del exterior del Ayuntamiento la manifestación convocada a las 13.30 horas por los hosteleros de Estella y secundada por la Asociación de Comerciantes de la ciudad. También por vecinos porque, aunque no alcanzó la afluencia de la celebrada el 14 de noviembre, el sábado de un puente invernal dio más valor si cabe a los apoyos.

Bajo el lema 'Salvemos la hostelería', la manifestación avanzó durante aproximadamente media hora y concluyó en la plaza de los Fueros, donde dos de los representantes del sector -Jorge Ruiz, del Florida, y Ayoze Vidaurre, del Gavia Los Llanos- se dirigieron desde el quiosco a los asistentes. Los compañeros que habían llegado hasta allí lo hicieron con pancartas en las que se leía la petición de un rescate y el deseo de “queremos trabajar”, entre otras reivindicaciones.

“¿HASTA CUÁNDO?”

“¿Hasta cuándo van a mantenernos cerrados, dónde está el límite? ¿Aunque haya solamente 10 contagios al día?, ¿hasta que estemos todos vacunados? Hay que hacer frente a la epidemia, de acuerdo, pero no a costa de arruinarnos a todos”, expresaba Jorge Ruiz Luzuriaga lamentando que no tengan aún fecha de apertura. “En las reuniones se limitan a comunicar las decisiones que previamente han tomado sin escuchar nuestras demandas, nuestra necesidades ni valorar otras alternativas como en otras autonomías”, añadió.

Se mostró igualmente muy crítico, como lo hizo después su compañero, por el hecho “intolerable” de que desde el Gobierno de Navarra “prestaciones de los trabajadores en ERTE que son un derecho se presenten como ayudas al sector”. Apuntó igualmente a los avales, préstamos que se deben devolver y que no responden, por tanto, a un plan de rescate. “Recuerdo aquella frase de no dejaremos a nadie atrás. Pues es justo lo que están haciendo. Siempre priorizaremos el ámbito de salud, pero nos preguntamos que hasta cuándo. “Están abriendo otras comunidades que cerraron más tarde. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con Navarra? Qué fáciles son las cosas cuando el bolsillo de uno no depende de esto, señores”.

Le siguió en el turno de palabra su compañero Ayoze Vidaurre Gutiérrez, con un “gracias” a quienes les acompañaron y al apoyo del comercio. Habló de los bares que hay en cada rincón, de lugares de encuentro y de alegría. “ Pero, además, generamos riqueza e impuestos. Y, si no nos dejan trabajar, ¿cómo vamos a pagarlos? Los impuestos van a las arcas de nuestro gobierno y pagan la educación la sanidad, las carreteras y el salario de nuestros políticos, con subidas incluidas incluso en estos tiempos tan duros que corren y mientras nos arruinan al resto”.

El sector -añadió- “necesita trabajar y quiere hacerlo” para poder seguir pagando impuestos y generando riqueza para Navarra. ¿Qué pasa si me obligas a cerrar y no me dejas trabajar? No me tienes que dar una ayuda, no. Me tienes que indemnizar y a la altura de las circunstancias. Esto es una tirita y no queremos limosnas”, reivindicó ante “una situación que está a punto de explotar” y ante “la pasividad y el silencio del Gobierno de Navarra”.