Las ayudas en Estella, 700 € tope al comercio y 1.400 € a la hostelería

Actualizada 20/11/2020 a las 06:00

Las ayudas a las actividades económicas que sufren las consecuencias de la pandemia en Estella tienen ya el guión pendiente desde que el pasado verano la Corporación acordara por unanimidad destinar a este frente una partida de 200.000 € del remanente de tesorería. El Ayuntamiento, a través del área de Desarrollo Económico a quien compete su gestión, ha aprobado para proceder a su reparto una convocatoria pública de subvenciones al comercio, la hostelería y los servicios de la ciudad. Según los plazos que se abren ahora, el dinero llegará como pronto a los negocios antes de enero de 2021.

¿A cuánto ascienden? Se establecen diferentes líneas de subvención. En cualquier caso, con un tope de 700 € para el comercio siempre que se trate de establecimientos obligados a cerrar durante el anterior estado de alarma por no ser actividad esencial y de 1.400 € para los hosteleros. No todos los negocios de este sector podrán aspirar al máximo. Únicamente los que no contaron con terraza a lo largo del pasado verano, puesto que solo ellos pueden sumar a los primeros 700€ que les corresponde por ese cierre obligado de primavera otros 700 € específicos dentro de las ayudas complementarias a la hostelería. De ellas, quedan fuera los locales que tuvieron terrazas de unas determinadas dimensiones al considerárseles ya compensados con la exención de las tasas aprobada. Un criterio de las bases reguladoras en coincidencia con lo que ya desde Bildu se había defendido para este aspecto concreto.

PRORRATEO SI NO LLEGA

El concejal de Desarrollo Económico y Empresarial, Pablo Ezcurra, compareció este jueves en el salón de plenos con la técnica del área, Andrea Rodríguez, para presentar la convocatoria. A través de ella -explicó- el Ayuntamiento “consciente de las dificultades por las que están pasando estos sectores” quiere contribuir en la medida de sus posibilidades a paliar su situación. Argumenta que, si hay una actividad económica que históricamente ha sido propia de Estella, es la comercial. Indicó que el área que preside ha identificado ese interés general y ha creado la línea de ayudas “con el objetivo de hacer más ciudad y más merindad”.

La convocatoria se financiará con esa partida de casi 200.000 € aprobada en verano -la cifra exacta asciende a 194.550 €- aunque sumará una pequeña cantidad por encima al incorporar el dinero sobrante de una campaña de bonos para el consumo actualmente en marcha. ¿Qué ocurre si hay más solicitudes de subvención que cuantía disponible? Pablo Ezcurra explicó que, si se produce, se prorrateará lo consignado entre el total de peticiones. La estimación es, no obstante, que ese margen de desvío sea, en cualquier caso, reducido. “Esperemos no tener que hacerlo pero, si ocurriera, no bajaría mucho las cantidades”, subrayó.

El edil detalló los pasos a partir de ahora, con un plazo para presentar solicitudes que se abrirá una vez publicada la convocatoria en el BON y se prolongará un mes desde ese instante. A partir de ahí, dio a conocer el resto de criterios. Como que disfrutar de esta subvención será compatible con otras de distintas administraciones. O la documentación a presentar en el Registro General del Ayuntamiento cuando empiece a correr el plazo. Y cuestiones como que un negocio solo podrá beneficiarse de una ayuda, con independencia de en cuantos epígrafes del IAE se encuentre inscrito.

El edil del área cree que los requisitos no son tantos y están justificados

Comercios, locales de hostelería, pero también otros autónomos -desde academias a asesorías- que, por ejemplo, se han visto perjudicados por la crisis y cumplen el descenso en la facturación pautado en las bases. ¿Qué se queda fuera? La convocatoria no contempla ayudas a uniones temporales de empresas, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, adjudicatarios de contratos públicos con el Ayuntamiento, entidades bancarias, casas de apuestas y gasolineras.

El responsable del área económica considera que no son tantos los requisitos ni las condiciones planteadas como para que no puedan acogerse a las ayudas. En cuanto a la manera de justificar que se cumple lo exigido, aclaró que lo más rápido tanto para los solicitantes como para el propio ayuntamiento que las recibe sería hacerlo con las cuotas de autónomos.

Defendió igualmente la filosofía de las subvenciones y la obligatoriedad de mantener doce meses la actividad tras recibirlas salvo que sean cierres forzosos por la normativa covid. “La función que tienen es ayudar a que los negocios sigan abiertos. No se ha optado tampoco por ayudas directas porque lo que como administración tenemos que hacer es establecer determinados requisitos. No queremos que sea dinero perdido, sino que sirva para mantener la actividad económica”, argumentó.

Con esta convocatoria, se da por terminado el dinero para 2020. Se suman a ella la campaña de 10.000 € en bonos para incentivar el consumo lanzada en primavera con la Asociación de Comerciantes y una cantidad similar que se gastará ahora para establecimientos no asociados. De cara al remanente del próximo ejercicio, Ezcurra avanzó ya que será probablemente necesaria una nueva convocatoria.

Así será el reparto



Dos subvenciones que se excluyen entre sí



1 Ayuda ordinaria de 400 €. Se concederá con carácter general a solicitantes que acrediten una caída media de la facturación mensual de al menos un 30% desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril. Se tomará como referencia la media de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020.



2 Ayuda extraordinaria de 700 €. Está pensada para solicitantes que regentan locales y establecimientos abiertos al público o que desarrollan una actividad comercial en puestos de mercado o venta ambulante y se vieran afectados por el cierre decretado del 14 de marzo hasta el 20 de abril. Un periodo en el que solo pudieron abrir actividades esenciales.



Y Una ayuda complementaria a la hostelería



A las dos líneas de subvención anteriores se une solo para el sector hostelero otra subvención sujeta a su vez a la siguiente tabla. En ningún caso un mismo negocio puede obtener una cuantía total de más de 1.400 € con la suma de las distintas ayudas de la convocatoria.



700 € por encima a los establecimientos que tuvieron terraza a lo largo del verano.

400 € a los que sí contaron con esta instalación, pero con menos de cinco mesas.

300 € más si el número de mesas no superó las diez.



¿Cuáles son los requisitos para acceder a las ayudas?

Además de los establecidos de manera general y de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se establecen otros en el plano local.



1 Inscrito en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) tanto al declararse el primer estado de alarma en marzo como ahora.

2 Local abierto al público en Estella.

3 Otros escenarios. Se incluye, dada su importancia en la ciudad, actividades como el mercado o la venta ambulante en ferias.



¿Y qué obligaciones se les exigen?

1 Mantener 12 meses la actividad. Los negocios que se beneficien de la ayuda deberán mantener la actividad un mínimo de 12 meses a partir del día siguiente de notificárseles la subvención. Si por cierre forzoso debido a la normativa sanitaria están cerrados en ese momento, el plazo comienza al reabrir.

2 ¿Qué ocurre si no lo hace? Que deberá comunicar al Ayuntamiento cuando cesa el negocio y este a su vez le exigirá la devolución de la parte proporcional de la ayuda concedida.