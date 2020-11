El presupuesto en Estella añade enmiendas del PSN y rechaza todas las de NA+

Actualizada 17/11/2020 a las 06:00

El presupuesto de 2021 en Estella, unas cuentas que ascienden finalmente a 12,7 millones, pasó este lunes el último trámite antes de ser aprobado por el pleno el viernes 20 de noviembre. El acuerdo de gobierno de Bildu, Geroa y los dos no adscritos le asegura los votos, así que no era la cuestión saber si saldría o no adelante. Sí quedaba por conocer qué ocurriría finalmente con la amplia batería de enmiendas propuestas por la oposición. Y ese último aspecto quedó resuelto, al margen de que pueda debatirse todavía sobre ellas en la sesión. Todas las de Navarra Suma han quedado rechazadas a diferencia de la presentadas por el PSN, que ha visto incorporarse una parte.

En este contexto, la comisión de Hacienda que preside el alcalde, Koldo Leoz, emitió este lunes el dictamen favorable al presupuesto, como lo hizo también después la de Personal a la plantilla orgánica del próximo ejercicio. NA+, el grupo mayoritario con siete concejales, votó en contra a ese dictamen de las cuentas, la misma postura que sostendrá en el pleno. El PSN se abstuvo, aunque tiene que concretar en los próximos días cuál será su posición cuando se lleve a esa sesión. Votaron a favor los presentantes del equipo de gobierno.

KOLDO LEOZ, FRUTO DE “UN DIÁLOGO NORMALIZADO"

Koldo Leoz, primer edil de Bildu y presidente de Hacienda, mostró este lunes su satisfacción por un presupuesto que -indicó- se aprueba por primera vez en noviembre, al menos en la historia reciente de la ciudad. Una fecha temprana que permitirá, si los plazos de publicación en el BON (Boletín Oficial de Navarra lo permiten) pueda entrar en vigor para el 1 de enero. “El presupuesto tiene votos suficientes, pero desde el inicio del proceso hemos mostrado nuestra voluntad y disponibilidad para contar con la mayor participación posible”, señaló, para poner de relieve el número de comisiones celebradas desde que “el 28 de septiembre se entregó el primer borrador técnico”.

Koldo Leoz, que se reunió con el PSN para abordar sus enmiendas, enmarcó la aceptación de una parte no en un acuerdo sino en la “normalidad democrática” y destacó la sintonía del equipo de gobierno con varias de esas propuestas. “Ya con la abstención estamos contentos porque es fruto de una relación más normalizada entre fuerzas progresistas de la ciudad”, señaló.

Koldo Leoz atribuyó el rechazo a las enmiendas de Navarra Suma a su presentación fuera de los plazos dados a los grupos políticos para ello. “No se puede pretender que se marque un plazo y se presente cinco días después. Si no te amoldas a ello, corres el riesgo de que no se consideren porque no podemos estar hasta el último día en vilo.

Ante el presupuesto que será aprobado, Leoz defendió apuestas del equipo de gobierno como la ampliación del vivero de empresas y la municipalización del parking subterráneo. Un cambio de gestión que se considera muy importante para que “funcione a pleno rendimiento” y pueda traducirse también en apoyo al comercio.

PSN. EL VOTO DEL VIERNES QUEDA POR DECIDIR

El único concejal del PSN, Ibai Crespo, señaló que el voto al presupuesto queda ahora en manos de lo que decidan tanto la ejecutiva local del partido como la agrupación socialista en su conjunto. Explicó que en la reunión mantenida con Koldo Leoz no se alcanzó ningún acuerdo porque l o que se les trasladó es la valoración de las enmiendas, un total de 42, por parte del equipo de gobierno. “Se han incluido algunas de ellas y será ahora la agrupación quien deba determinar nuestra postura en función de si son suficientes o no”, indicó.

NA+. UN “PRESUPUESTO AJENO A LA CRISIS”

El portavoz de Navarra Suma, Gonzalo Fuentes, lamentó este lunes la exclusión de las 21 propuestas de su grupo “encaminadas a cubrir las necesidades reales de la ciudad”. El mismo “no” emitido ayer en el dictamen se mantendrá en el pleno del próximo viernes. “No han querido recoger ninguna de nuestras enmiendas dirigidas a autónomos, hosteleros, pymes, comerciantes, sector turístico, cultural y sostenibilidad. No vamos a votar a favor de un presupuesto totalmente ajeno a la crisis que estamos soportando. Realmente, son cuentas que no incluyen nada de nada en esa dirección”.

Gonzalo Fuentes tildó de “hipócritas” a los miembros del equipo de gobierno que “hablan de participación ciudadana y excluyen al mismo tiempo las propuestas del grupo mayoritario”. Negó de forma rotunda el retraso en la presentación de sus enmiendas como causa de su rechazo. “Las introducimos el 10 de noviembre, cuando el calendario dado concluía el 11”, señaló el portavoz.

Mejora salarial al subir los complementos de Policía Municipal

El presupuesto suma 30.000 € al conjunto de la masa salarial de Policía Municipal fruto de un incremento en los complementos, lo que supone -subrayó el alcalde- dignificar los salarios del cuerpo. El porcentaje que sube es, en concreto, el de los complementos en las retribuciones. Dos conceptos hasta ahora por separado -el de turnicidad y el del puesto de trabajo- que se reunifican según establece la Ley de Policía e incorporan esas mejoras salariales. En las próximas semanas, pueden verse aún incrementadas si desde el comité de empresa así se solicita cuando presente su borrador de convenio. El equipo de gobierno ha incluido también en el presupuesto otros refuerzos de personal, como una ampliación de jornada en la escuela infantil y el técnico de medio ambiente.

CLAVES DE LAS ENMIENDAS SOCIALISTAS TENIDAS EN CUENTA



Refuerzo de personal. Se atiende la demanda del PSN de reforzar determinadas áreas de personal. En concreto, la del Servicio Social de Base con una educadora y un puesto administrativo de apoyo. No se incluyen en la plantilla orgánica al no tratarse de plazas estructurales, por lo que se les dota de consignación de momento para el presupuesto del próximo año.



Compra material escolar. Era otra de las propuestas del PSN, que se tienen en cuenta pero matizadas. Koldo Leoz se refirió a las ayudas a la compra de material escolar. “Entendemos que no debemos becar por igual a una familia con recursos que a otra que no los tiene y que quien mejor puede determinarlo son los Servicios Sociales de Base”. Lo que se ha decidido, por tanto, es ampliar la partida de ayuda de emergencia para canalizar a través de ellas estas cuestiones.



Brecha digital. Los socialistas planteaban 30.000 € para ayudar a familias por este concepto. Se tiene en cuenta, pero también con matices porque, según sostuvo el alcalde, se ha considerado que “lo que hay que hacer es ofrecer servicios a la ciudadanía”. Habrá 15.000 € para comprar ordenadores, de los que nueve se destinarán a la casa de juventud, dos a la biblioteca y uno al txoko feminista.



Consejo de barrios. Se amplía la partida inicial de 34.000 € a 42.600 € de los que un mínimo de 10.000 € serán para barreras arquitectónicas, recogiendo parte de lo pedido por el PSN.



Campaña de fomento a la lectura. Se acepta su recuperación con 10.000 €.



Ampliación de partidas. Ocurre así con la del archivo histórico, para acabarlo y ponerlo en funcionamiento. Se incrementa la de actividades deportivas con una cantidad para una campaña de hábitos saludables.