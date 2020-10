El presupuesto de Estella, a la vez a la oposición que a todos los vecinos

Actualizada 16/10/2020 a las 06:00

Un bando lo oficializó este jueves, 15 de octubre. El proceso participativo del presupuesto de Estella para 2021 que el alcalde, Koldo Leoz, y el concejal de Relaciones Ciudadanas, Unai Errazquin, ambos de Bildu, anunciaron la semana pasada comienza a rodar y conduce hacia el 26 de octubre. El día en que la comisión de Hacienda que preside Leoz presentará el borrador de las cuentas para, a continuación, “hacerlo público a la ciudadanía”, que planteará así aportaciones. El presupuesto del equipo de gobierno llegará a la vez a la oposición y al conjunto de los vecinos en un proceder que ha generado las críticas de Navarra Suma y del PSN.

Ambos grupos solo han recibido en una anterior comisión de Hacienda lo que su presidente definió como un borrador técnico. Un documento de Intervención que no recoge el techo de gasto ni concreta las partidas acordadas por Bildu, Geroa Bai y los no adscritos. Habrá que esperar para ello a la comisión de ese lunes 26 de octubre. ¿Y a partir de ahí? El Ayuntamiento recurrirá a sus canales, desde un bando a las redes sociales, los medios de comunicación y la página web municipal para difundir el documento.

NA+: "NO SE HACE UN PRESUPUESTO EN 15 DÍAS"

El portavoz de NA+, Gonzalo Fuentes, indicó que hasta la fecha no se ha presentado nada por parte de ningún grupo político, por lo que la única información con que cuentan e s ese borrador de Intervención. “Pese a que lo pedí en la última comisión de Hacienda, no tenemos nada más, a expensas de lo que nos presenten el día 26. Será complicado que Navarra Suma pueda encontrarse con Bildu en un presupuesto, pero tampoco contamos con más información hasta la fecha. La obligación de presentarlo es del equipo de gobierno y, una vez que conozcamos sus propuestas políticas y económicas, veremos si se tienen en cuenta nuestros planteamientos . Algo que tengo claro no van a hacer”, señaló.

Gonzalo Fuentes lamentó el escaso margen para ello en un calendario que considera margina a la oposición. “No hay tiempo y tendrían que haber entregado un borrador en septiembre. No se puede elaborar un presupuesto en 15 días ni se trabaja así”, subrayó. Defendió ante esta situación de crisis que se hubieran podido juntar todos los grupos y los agentes de distintos sectores con el fin de conocer también sus necesidades.



PSN: "BILDU ESCONDE ASÍ SU FALTA DE PROYECTO"

Ibai Crespo, único representante del PSN en el salón de plenos, explicó ayer que todo el proceso seguido ha resultado confuso. “Hemos recibido información contradictoria desde el propio equipo de gobierno. El alcalde nos indicó en Hacienda que cada grupo llevara su propuesta y a continuación se anuncia ese procedimiento para toda la ciudadanía. Entendemos que Bildu está eludiendo su responsabilidad y esconde su falta de proyecto, además de invisibilizarnos a nosotros y al proyecto alternativo que hemos demostrado tener a través trabajo discreto que hacemos día a día”.

Se mostró a favor de la participación ciudadana, pero no de la manera en que se plantea. “Siempre la hemos defendido, pero debía haberse hecho mucho antes y no así, a contrarreloj. El covid tampoco puede ser la excusa, puesto que hay otras herramientas. Para nosotros, esa participación viene también por el trabajo que debemos realizar como responsables públicos y no porque una ordenanza nos diga como tenemos que hacerlo”, añadió, para recordar que sus siglas representan a más de 1.200 personas. “Ellos han elegido gobernar en este momento y tienen ahora esa responsabilidad”.

El concejal criticó que se llegue con “los deberes sin hacer” y no descartó presentar unas cuentas alternativas. “Siempre nos hemos mostrado dispuestos a negociar, pero lo plantearemos si el proyecto que se nos presenta no incluye nuestras respuestas ante la crisis que estamos viviendo. Vemos como se está cobrando el IAE cuando no hemos decidido la manera en la que como ayuntamiento debemos ayudar a los vecinos y vecinas. Hay, además, medio millón del remanente sin ejecutar”, cuestionó. El presupuesto del 2021 no puede ser -sostuvo- como el de años anteriores ni “valen recetas viejas para salir de esta situación”.

EL CALENDARIO

Del 26 de octubre al 8 de noviembre. Tras hacer público, se abrirá el proceso para que realizar aportaciones al los presupuestos. El covid no permite los consejos de barrio, por lo que se harán en este plazo mediante instancia vía web o de forma presencial o usando los formularios junto a los buzones.



Del 8 al 20 de noviembre. El equipo de gobierno valorará las aportaciones ciudadanas para incluirlas en los presupuestos definitivos. Estarán redactados para el 20 de noviembre y se harán públicos a partir de esa fecha.