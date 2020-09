Bildu quiere cobrar las tasas a las terrazas sin consenso de sus socios

Actualizada 30/09/2020 a las 06:00

La decisión sobre si cobrar o no las tasas de terrazas de este año a la hostelería de Estella derivó ayer en el primer escollo entre las filas del equipo de gobierno. Queda poco margen para tomarla porque los recibos se giran en unos días y los 58 negocios que cuentan con ellas aguardan con incertidumbre saber cuánto deberán pagar finalmente por esta ocupación de suelo público. Era el lunes cuando el tema iba a abordarse en la comisión de Desarrollo Económico que preside Pablo Ezcurra, edil de Geroa Bai. Pero Bildu se adelantó, dio a conocer su postura y lo que planteó topó de partida con el desacuerdo de su socio al frente del área económica.

¿Qué quiere Bildu? En esencia, el grupo en la alcaldía es partidario de cobrar la tasa establecida a los negocios que han podido trabajar sus terrazas y habilitar una “partida de mayor cuantía” para repartir entre todo el sector hostelero conforme a un baremo establecido y tengan o no esta instalación. A Pablo Ezcurra algo así no le convence -indicó- porque esa partida no existe, entre otros argumentos aunque no será hasta el lunes, una vez haya informado de ello a la comisión, cuando dé a conocer su propuesta.

Bildu “Proporcionalidad y postura responsable”

Fue mediante una nota como Bildu, con seis concejales, hizo público su planteamiento sobre las tasas municipales y las de las terrazas en particular. “Consideramos que hay que ayudar al sector hostelero, como ya demostramos aprobando la partida de 204.550 €, pero no podemos estar de acuerdo en aplicar una exención igualitaria del pago de las tasas a los negocios que disponen de ellas, obviando a quienes no las han podido tener o a quienes han facturado mucho menos por sus limitaciones de espacio”, sostienen. Como criterio general, creen que “todo servicio que se haya podido ofrecer por parte de la Administración, aunque no haya sido normalizado, debe cobrarse aunque se establezcan las reducciones oportunas si existe la justificación técnica para ello”.

En esa línea, abogan por tener en cuenta para ese baremo que determine las ayudas “criterios como si el negocio tiene terraza o no y el número de metros utilizados”, además de la incidencia de la pandemia en ellos. Defienden cobrarlas para evitar “agravios comparativos entre quienes disponen de ellas frente a quienes no” y lo ven “correcto desde un punto de vista de la gestión responsable del dinero público”. Plantean, ante “las dificultades que sufre este sector para el desarrollo de su actividad” destinar una partida de al menos 60.000 € como ayuda con una distribución basada en ese baremo.

Sostienen que superará los ingresos por la tasa, que fueron de 38.290 € el año pasado y lo defienden “por entender que la Administración debe actuar con proporcionalidad, buscando la igualdad de oportunidades y procurando un uso racional del dinero público basado en criterios técnicos claros”. El grupo se declara consciente de las graves consecuencias dejadas por la crisis sanitaria y cree prioritario ayudar a paliarlas para “no dejar a nadie atrás empezando por los más vulnerables” además de reactivar el tejido productivo.

Pablo Ezcurra (Geroa) “¿Cobrar para devolver luego? No tiene sentido”

Pablo Ezcurra, concejal del área económica municipal y socio de gobierno, señaló ayer ante la pregunta de este periódico que dará a conocer su propuesta primero en la comisión de este lunes. “No me parece prudente que sus miembros se enteren por la prensa”, aseguró. Aunque desconocía que Bildu iba a trasladar la suya antes de ese momento, explicó que sí se había hablado previamente del tema en el equipo de gobierno y que no comparte esa fórmula. “¿Cobrar para luego devolver? No tiene sentido, a mi juicio. No lo comparto porque, básicamente, esa partida no existe y, además, no sé de donde van a sacar esos 60.000 €. Por tanto, no hay consenso en el equipo de gobierno”, argumentó.

Recordó que las ayudas que se obtendrán de los algo más de 200.000 € aprobados del remanente serán para todos los sectores, no solo para la hostelería. “Vista esta posición, sí diré que mi propuesta tendrá que pasar por pleno. Y, si tengo que negociar con otros grupos para conseguir sacarla adelante, lo haré sin ninguna duda”, adelantó. El edil, único representante de sus siglas en el salón de plenos, preside Desarrollo Económico y Empresarial, un amplio bloque engloba todo lo referente al comercio, la hostelería y el turismo, así como a industria e innovación. Su posicionamiento es determinante porque rompería en el acuerdo la mayoría de nueve votos en la que se apoya el equipo surgido de la moción de censura.

Jorge Crespo “Del todo entendemos que no se deben cobrar”

Jorge Crespo -la tercera pata junto a su compañera Magdalena Hernández, ambos ediles sin grupo, de ese acuerdo de gobierno- no resultará decisivo para la votación en la que se decida la postura sobre las tasas. Aunque compartan el criterio de Bildu, sumarían ocho votos en una corporación de 17 ediles que se completa con los siete de Navarra Suma y el socialista Ibai Crespo.

Aún así, tampoco en principio coincide con Bildu. “Es un tema que entendemos de la comisión de Desarrollo Económico y su presidente nos trasladará a todos el lunes la postura que ha estado estudiando, porque cualquier decisión tiene que atravesar trámites. Apoyaremos lo que decida. Cobrarlas del todo pensamos que no se deben cobrar porque obviamente no han podido hacer uso de ellas, pero también se están barajando ayudas al sector que el lunes escucharemos”.