Las 58 terrazas de Estella siguen a la espera de si se cobrarán las tasas

Las 58 terrazas instaladas en estos momentos en Estella siguen pendientes de las decisiones municipales sobre las tasas por ocupación del suelo. Es a principios de octubre cuando habitualmente se giran los recibos por todo el ejercicio, una cuantía que desconocen en estos momentos los hosteleros. Saben, porque así se decidió ya en el mes de marzo, que no se les liquidará la parte proporcional a las semanas bajo el estado de alarma por la pandemia durante las que no pudieron ejercer su actividad. Pero ignoran qué ocurrirá con el conjunto del año y si, como solicitaron ya el pasado mayo, se les eximirá del pago más allá de ese periodo concreto.

La Asociación de Comerciantes y Hostelería de Estella planteará sus demandas en este sentido en la comisión de Desarrollo Económico que se había convocado para este viernes y se ha aplazado a otra fecha por concretar. Las ayudas al comercio y hostelería, así como el bloque de terrazas junto al de las tasas por ocupación de la vía pública se encontraban en el orden del día de la comisión que preside Pablo Ezcurra.

Lo harán cuando se celebre, pero la asociación ya indicó este miércoles que consideran necesario y así lo exigirán la exención de la tasa en la misma línea de lo acordado ya en otras localidades navarras como un respaldo efectivo a su actividad. Su gerente, Loreto San Martín, explicó que mantienen lo pedido en primavera dentro de las medidas del plan de apoyo al sector comercial con el que acudieron entonces a Desarrollo Económico. “Consideramos fundamental teniendo en cuenta las circunstancias que se haga así por ocupación de vía pública. Para los hosteleros que por las características del lugar donde se encuentra su negocio no pueden tener terraza, ya planteamos entonces también medidas de apoyo para compensarles de alguna manera. La situación del sector en general es muy complicada, tanto aquí como en el resto de los sitios, con una facturación mucho más baja. Lo que hay que tener en cuenta es que viene el invierno y que vamos a estar mucho más limitados en el exterior”, subraya San Martín.

EN UN AÑO 16 TERRAZAS MÁS

Las 58 terrazas con que cuentan en estos momentos las calles de Estella suman 16 a las 42 distribuidas en ellas hace justo doce meses, en septiembre del 2019. La tendencia al alza ha sido constante en los últimos años, pero ha sido la crisis del covid la que ha contribuido a disparar su número tras la autorización para ocupar más suelo y compensar así las medidas de distanciamiento. Con esa cifra, la recaudación alcanzada por el Ayuntamiento tras girar los recibos de ese último ejercicio se elevó a algo más de 38.000 €.

Aunque el equipo de gobierno no ha trasladado si se liberará o no de estas tasas y el concejal del área no se ha pronunciado tampoco al respecto, el alcalde de Estella sí se ha referido a ella. En declaraciones a Cope Tierra Estella, Koldo Leoz explicó el martes que las arcas locales no pueden permitirse dejar de cobrar esa cantidad como sí hará Pamplona y puso de relieve las posibilidades presupuestarias que otorgan a esta ciudad los ingresos en concepto de Carta de Capitalidad de los que Estella carece.

En las últimas semanas, otros ayuntamientos de la merindad han anunciado que no cobrarán las tasas a las terrazas desde la declaración del estado de alarma en marzo hasta el 31 de diciembre. Es el caso de San Adrián, de Azagra y de Lodosa. En otros municipios como Andosilla la decisión se está estudiando.

Estufas y otras ideas que se barajan para afrontar el invierno

Mientras esperan la cifra final de sus recibos, el sector da vueltas en Estella a la temporada de invierno y a cómo mantener en lo posible la actividad al aire libre cuando lleguen los meses fríos. La asociación plantea para ello instalar estufas junto a las mesas y sillas, un elemento casi inexistente en la ciudad. No es la única idea sobre la mesa porque, aunque todavía sin concretar, se piensa también en un servicio conjunto de envío a domicilio que permita a la hostelería atender así los pedidos de los clientes. A falta de definir las iniciativas, sigue pendiente ya en lo que a competencia municipal se refiere la aprobación de una ordenanza que regule las terrazas locales. Una nueva normativa para, más allá de las circunstancias vinculadas al covid-19, adaptar a los nuevos tiempos cuestiones que van desde el mobiliario permitido a los calendarios de ocupación del suelo.