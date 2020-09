Un centro de interpretación de la ciudad se suma a la oferta de Estella

Actualizada 11/09/2020 a las 06:00

Un centro de interpretación de la ciudad se suma desde la próxima semana a la oferta cultural y turística de Estella. En las dos plantas del edificio barroco de la plaza de San Martín que fue antiguo ayuntamiento y sede judicial abre finalmente bajo este concepto sus puertas un espacio gestado como un nuevo escenario expositivo con vocación de museo sobre la historia de la localidad. La fecha de su inauguración se ha marcado para dentro de una semana, el viernes 18 de septiembre. A partir de ahí, el Ayuntamiento ha organizado visitas guiadas durante ese fin de semana y el siguiente para mostrarlo al público antes de permitir su entrada libre.

La comisión de Cultura y Patrimonio conoció este jueves el planteamiento para un proyecto fruto de una inversión municipal de algo más de 100.000 € que convivirá con la Oficina de Turismo del Gobierno de Navarra, en servicio en su planta baja desde 2018. El concejal del área, Regino Etxabe, explicó que queda por concretar cómo se gestiona un funcionamiento para el que se puede contar con una persona o con medios tecnológicos que regulen el acceso.

En cualquier caso y hasta que eso se defina, estará abierto al menos en el horario de la Oficina de Turismo. “En principio, comenzamos con las visitas guiadas los dos últimos fines de semana de septiembre y veremos si hay demanda para ampliarlas. Se quiere arrancar y darlo a conocer aprovechando la celebración también de las Jornadas de Patrimonio”, subraya. Lo indica así sobre un calendario programado en Navarra del 25 de septiembre al 4 de octubre con contenidos también en Estella.

¿Qué ofrece el nuevo espacio? El Centro de Interpretación de la Ciudad Est(r)ella-(L)izarra, como se le ha denominado, tiene -según apunta el edil de Cultura- dos destinatarios. “Mira, por una parte, el lado turístico al mostrar cómo es la historia y la propia ciudad e invitar a verla. Hay un segundo componente tan importante o más porque es una manera de que se conozca más sobre ella e interese, especialmente las nuevas generaciones. Estamos muy interesados en los centros escolares y en sus visitas, que podrían entrar incluso en una programación anual. Ofrece distintas miradas, desde un niño que se queda con una fotografía hasta mucho contenido para personas amantes de su ciudad”, indica.

EL FUERO Y SU SALA ESPECIAL

El proceso que termina ahora comenzó la pasada legislatura con el encargo del proyecto museístico a la empresa Muraria y continuó en la actual con la licitación a finales del año 2019 de su equipamiento e instalación. Con financiación del remanente, las obras se adjudicaron entonces a la empresa Luminosos Arga, que ha intervenido a lo largo de estos meses conforme a lo diseñado en el proyecto museístico y por la dirección técnica.

La sala de audiovisuales sobre la historia se hace con el protagonismo de la primera planta. Los paneles y otros contenidos articulan la segunda en torno a cinco ejes, los de una Estella como hito jacobeo, núcleo comercial, escenario multicultural, cabecera administrativa y ciudad vivida. Habrá en este mismo altura una sala especial para el fuero fundacional, una reproducción porque el original seguirá en el Museo Gustavo de Maeztu como parte de los fondos especiales del archivo municipal.

Detrás de los textos de los diferentes contenidos, Etxabe explica que la empresa autora del proyecto museístico ha contado para redactarlos con nombres ligados al CETE (Centro de Estudios Tierra Estella), como su presidenta Merche Osés, Txemi Legarda, Mikel Ramos, Toño Ros y Román Felones. Se suma a ellos Javier Itúrbide.

Empieza el cine y vuelven los actos al espacio cultural de Los Llanos



Tras un verano en el que el cine y el resto de la programación cultural se han desarrollado al aire libre en los jardines del espacio Los Llanos, la cartelera regresa al interior del antiguo convento de San Benito. La empresa gestora Areto decidió en mayo, durante la desescalada y en el marco del estado de alarma por el coronavirus, no retomar entonces la actividad y enlazar el parón de esos meses con el estival puesto que el acuerdo de explotación establece que no hay programación en las salas durante el verano. Se optó por no comenzar por solo unas semanas y esperar a septiembre para hacerlo. Se hará así la próxima semana, como se puso también sobre la mesa en cultura aunque no se ha concretado si habrá proyecciones en las tres salas o se limitará de momento a dos. Se recuperan también otras actividades culturales, como el teatro en el mismo escenario.