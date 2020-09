La escuela de música de Estella divide otra vez al pleno tras nombrar director

Actualizada 04/09/2020 a las 06:00

La escuela de música de nuevo como elemento de división en el Ayuntamiento de Estella. El centro municipal que lleva el nombre de Julián Romano protagonizó ayer el debate del pleno con el que la corporación inició el curso político después del reciente nombramiento por el patronato de un nuevo director, el profesor Ángel Luquin Seguin. Una sesión aplazada a las dos de la tarde y con San Benito de nuevo como escenario que se desarrolló durante algo menos de una hora con asuntos menores en el orden del día.

El patronato que preside Javier del Cazo (Navarra Suma) convocó este organismo el 1 de septiembre ante el inicio del nuevo periodo lectivo y después de que el pasado 31 de julio dimitiera el anterior equipo directivo encabezado por Javier Martínez al no estar de acuerdo con las modificaciones del plan pedagógico. Se designó para el relevo a Ángel Luquin, que vuelve así a un cargo que ya ostentó en el periodo 2000-2003. Se aprobó con la mayoría que Navarra Suma y PSN suman en el patronato y con la oposición de Bildu y Geroa Bai. Los no adscritos no pertenecen a este organismo.

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Estella, la edil de Bildu Maider Barbarin, planteó a Javier del Cazo dos cuestiones en el apartado de ruegos y preguntas. Quiso saber el motivo de la dimisión del anterior director y con qué criterio se había nombrado al nuevo. Del Cazo defendió la modificación del plan pedagógico, “realizada para mejorar la gestión”, y explicó los pasos dados para el nombramiento. “Al final de agosto le dije al anterior director que celebrara un claustro para proponer candidatos y así yo convocaría el patronato. Me dice que como el plan pedagógico indica que lo designaba el patronato no iba a convocar el claustro y lo que hizo fue preguntar a todos los profesores para ver si alguno quería presentarse. Lo hizo solamente uno y esa fue la propuesta que yo presenté”.

No convenció a la edil de Educación, que criticó el cambio de una cláusula por la que, a diferencia del procedimiento seguido hasta ahora, la dirección ya no es propuesta por los docentes de la escuela sino por presidencia. “Aprobáis el plan pedagógico con el apoyo del PSN y el equipo directivo no está de acuerdo. Además de subir las ratios, modificáis ese aspecto”, sostuvo. “Yo no presenté al candidato y pedí que se reuniera el claustro, lo vuelvo a repetir. La verdad solo tiene un camino, no intentéis embarrarlo”, reiteró Del Cazo.

¿Entonces por qué cambiáis esa cláusula?, volvió a insistir Barbarin, que señaló que la consulta a los profesores se había realizado vía whatsapp con un solo voluntario postulado. El presidente del patronato reconoció esa variación en el procedimiento de elección como un error al que se dará marcha atrás. Culpó al actual equipo de gobierno de no haber hecho nada por la escuela de música y de cuestionar cuando se actúa para “ mejorar y aliviar las economías familiares en un momento en el que ha pasado de 300 alumnos a apenas 140”.