El turismo nacional fiel a Estella deja estancias más largas en la zona

El turismo nacional, fiel ya a Estella y muy por encima del extranjero en años anteriores, ha aliviado una campaña que, pese a las negras previsiones por la situación de partida, ha dejado buenas sensaciones en los dos puntos de información al visitante con que cuenta la ciudad. No pintan el mejor color los porcentajes tras un primer balance finalizado agosto porque -según el lugar donde se atendió y el mes- el descenso respecto a 2019 va desde un 39% al 50%. Tras el dato. hay un dibujo final más positivo. Los profesionales del sector apuntan a estancias más largas de las habituales, un “veraneo” en la zona para conocerla no solo como lugar de paso y alojamientos satisfechos que, en el sector del camping, han colgado el cartel de completo. Han fallado los grupos organizados, pero no las familias con niños o las parejas, un tipo de visitantes muy repetido.

María Antonia Bariain, responsable de la Oficina de Turismo que el Gobierno de Navarra tiene en la plaza San Martín, remarca la importancia de ese cambio en cuanto a las pernoctaciones. “La mayoría de los que nos han visitado ha permanecido en Tierra Estella más días que otros años. Se ha optado por quedarse y desde su alojamiento visitar otros lugares, también del resto de Navarra sobre los que les hemos informado”, resalta. En cuanto a la ruta jacobea, indica que no todo ha desaparecido del Camino porque, “aunque no de Japón, China o América, sí ha habido peregrinos europeos”.

A lo largo de 2019, en los meses de junio, julio y agosto fueron 14.330 personas las que acudieron en demanda de información a esta oficina. Con 3.755 extranjeros y 10.575 procedentes de distintos puntos de España, el peso del turismo nacional acaparaba ya posiciones. Que fuera así ha ayudado ahora. Con un mes de junio que no permitió, hasta levantarse el día 21 el estado de alarma, la movilidad entre comunidades autónomas, el foco de la comparación se pone en los dos principales meses estivales. ¿Qué ha pasado en julio y agosto en este escenario del barrio monumental? La suma de ambos dejó en la temporada pasada 10.327 visitantes. El mismo periodo este 2020 marcado por el coronavirus suma 5.558, de los que la gran mayoría -cinco mil- la arroja el turismo nacional. Es decir, de superar los diez mil a quedarse en algo menos de la mitad, con el peso de la caída de un 50% en agosto.



SATISFACCIÓN EN EL CONSORCIO

En el otro espacio de atención al visitante con que cuenta Estella, la oficina del Consorcio Turístico de la plaza de la Coronación, se ha recibido a 3.540 personas desde su reapertura el 15 de junio hasta el fin de agosto. Supone un 39% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llamaron a sus puertas 5.895, aunque si se computan solo julio y agosto la caída se amortigua hasta el 30%.

Su gerente, Marian Ganuza, se muestra satisfecha tras un periodo en el que los navarros han sido los primeros visitantes seguidos de guipuzcoanos, vizcaínos, madrileños y catalanes. “Han fallado los grupos de turismo internacional y los peregrinos pero, con una media diaria de 50 personas atendidas, los números son muy positivos. Teniendo en cuenta la situación que vivimos y las pesimistas previsiones de partida”.

Había -señala la entidad- ganas de conocer Tierra Estella como “un entorno seguro, sin aglomeraciones y con muchas posibilidades”. Al interés por las rutas BTT, los senderos o el alquiler de bicicletas, se ha sumado este verano el despertado por las zonas naturales de baño. “Es una información que nos han demandado mucho. Y en la propia Estella las actividades culturales han funcionado muy bien como complemento”, subraya.

SIN GRUPOS, OTOÑO INCIERTO PARA LAS VISITAS GUIADAS



Para Navark, la empresa que gestiona las visitas guiadas a Estella, la novedad introducida este verano a la iglesia de San Pedro de la Rúa con extensión a San Miguel ha funcionado, muy bien por la mañana con grupos llenos y algo menos en la franja de tarde, sobre todo en las jornadas más calurosas. Su gerente, José Antonio Sanz Mosquera, indica que el turismo se ha movido aunque han desaparecido los grupos organizados -muchos de ellos de jubilados- con gran peso en la ciudad y su entorno. “Constituyen el grueso del trabajo en Estella y ni han venido en verano ni se les espera este otoño. “Vamos a intentar mantener San Pedro los sábados en otoño y a la espera de ver cómo se desarrollan las cosas”, señala.

CLAVES

Oficina de turismo del Gobierno de Navarra



Verano 2019

Junio. Demandaron información en este punto 4.005 visitantes, con 1.366 procedentes de otros países entre ellos.

Julio. En julio del año pasado se atendió a 3.893 personas en la sede de la plaza San Martín, de las que 2.869 fueron nacionales y 1.024 nacionales.

Agosto. La cifra alcanzó los 6.432, con 5.067 nacionales y 1.365 internacionales.

TOTAL. 14.330.



Verano 2020

Junio. La oficina reabrió sus puertas el 1 de junio, aún con el estado de alarma en España. Solo se contabilizaron ese mes 219 atenciones con un simbólico número de 10 internacionales.

Julio. Se registran 2.207 visitantes, de los que 1.922 son nacionales y los 285 restantes proceden de otros países.

Agosto. La cifra se eleva a 3.351 con 3.079 nacionales y 272 extranjeros.

TOTAL. 5.777.



Consorcio Turístico Tierra Estella



Verano 2019

Junio. Del 16 al 30 de junio, 1.108 personas.

Julio. Se atendió a 2.072 visitantes.

Agosto. Pasaron por el punto de información 2.715.

TOTAL. 5.895.



Verano 2020

Junio. Tras reabrir el día 15 su oficina de la plaza de la Coronación de Estella, el consorcio afrontó la mitad de un mes que dejó 286 visitantes en demanda de información en su sede, de los que 263 fueron nacionales y solo 23 llegaron de otros países.

Julio. A lo largo de ese mes se atendió a 1.398 personas, 1.280 nacionales y de nuevo un pequeño porcentaje de 118 internacionales.

Agosto. Aumentan las solicitudes con un total de 1.856 entre los que hubo 1.762 españoles y solo 94 extranjeros.

TOTAL. 3.540.