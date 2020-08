Estella, con los comercios abiertos en una semana antes vacacional

Actualizada 02/08/2020 a las 06:00

Los vecinos de Estella y merindad y los turistas que estos días caminen por el centro urbano no se percatarán de que la ciudad debería estar disfrutando de sus fiestas patronales. Por lo menos esa es la intención que tienen los comercios que apuestan, en su mayoría, por abrir con normalidad ante la ausencia de un calendario festivo. “Es lo que toca. Dar servicio e intentar recuperar la caída de ventas”, coinciden.

La asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella confirma que un importante número de sus asociados trabajará con normalidad. Otros, dicen, tenían organizado el calendario de vacaciones antes de comenzar la pandemia y lo respetarán.

Con el cartel abierto, entre otros, encontraremos a Tadeo, la tienda de decoración, regalos y complementos de la plaza de Los Fueros regentada por los hermanos Esther y Juanjo Calatayud Sádaba. Ellos han optado por continuar con la actividad. “Al suspender las fiestas, lo asumimos. Hemos estado parados dos meses y ahora toca recuperar”. Abrirán en horario de mañana, de 10 a 13.30 y por la tarde, de 17 a 20 h.

Los pequeños comercios son los grandes perjudicados por la crisis sanitaria, aunque Calatayud asegura que los tiempos ya eran complicados antes de la propagación de la pandemia. “Pero nos prometíamos un año mejor”. Critica las ventajas que han tenido las multinacionales de compra y servicios electrónico como Amazon en los últimos meses. “Nosotros no podíamos venir a la tienda, solo podíamos salir a comprar lo necesario mientras a ellos se les ha permitido trabajar con normalidad. No es justo”. Ahora, asegura, no queda otra que seguir adelante.

A unos metros, en la calle Fray Wenceslao Obispo de Oñate, Pablo Garín atenderá estos días a sus clientes junto con su hermana Cristina en Deportes Garín, la tienda familiar que abrió en el año 1986. Esta es la primera vez que abren al público en estas fechas. “Las fiestas de Estella son sagradas. Nunca se ha trabajado. Pero este año la situación es diferente. Tenemos que dar servicio, eso lo primero, y trasladar una imagen de normalidad”.

INCREMENTO GRADUAL

Detrás del mostrador Pablo Garín agradece a los clientes su confianza en el negocio local. “Estella siempre ha sido una ciudad comercial en este sentido pero, desde que reabrimos tras el confinamiento, hemos notado que la gente prefiere gastar en las tiendas de aquí y estamos muy agradecidos”. La recuperación, apunta Garín, está siendo lenta aunque las ventas se incrementan. “Poco a poco, pero se va notando cierta mejoría”.

En el paseo de la Inmaculada, una de las arterias principales de la ciudad, está ubicado uno de los cuatro locales de moda, calzado y complementos que regenta Juan Andrés Echarri Garzón, Todo Calzado. Además, dirige Todo Calzado Peques, Urbanity Shoes y uno de los clásicos de fiestas, la Alpargatería El Madrileño, la única de sus tiendas que permanecía operativa en las fiestas patronales.

Echarri cuenta con cinco empleados y todos trabajarán esta semana. “Si se busca la normalidad no era lógico cerrar y no prestar servicio, no solo Estella, también a los pueblos de la merindad que compran aquí”. Remontar estos meses de pérdidas, reconoce, está costando mucho. “La moda, junto con la hostelería, es uno de los sectores más perjudicados en esta crisis y la recuperación es complicada. Hay ventas, pero no se puede hacer una comparativa con el año pasado porque la situación no tiene nada que ver”, indica Echarri, que mantendrá el horario habitual en sus comercios.