El jueves que no dejó sabor de víspera

No tuvo el mercado de este jueves 30 de julio sabor de víspera en Estella. Nadie se apresuró a comprar las últimas prendas para lucir de blanco y rojo desde la tarde. No se pusieron a prueba los nervios de quienes en ese jueves siempre multitudinario se aventuraban en coche en busca de un más reñido que nunca espacio donde dejarlo.Tampoco hubo concierto de la banda en la plaza de San Martín, desencajonamiento ni concurso de cordero al chilindrón en el barrio de San Miguel.

Hoy, por primera vez desde la Guerra Civil, Estella se queda sin fiestas. No espera la salida de sus gigantes el viernes que precede al primer domingo de agosto porque, como en el resto de localidades, la pandemia no ha dejado alternativa. La comparsa permanece al resguardo del antiguo silo agrícola donde tiene su casa y en el ambiente se palpa un sentimiento expresado estos días por los responsables políticos y asimilado por sus vecinos. El de que no toca este año. Hay que esperar. Aguantar porque vendrán seguro tiempos mejores.

El jueves de verano mantuvo la actividad en otros frentes. Hubo pleno municipal y se presentó en el Ayuntamiento una campaña de apoyo al comercio local promovida por el área de Desarrollo Económico. Esta mañana, antes de que las oficinas se cierren al mediodía para permanecer así hasta el 10 de agosto, hay trabajo para los grupos municipales en la comisión de Educación, convocada junto con el patronato de la escuela de música. Fuera, desde las 12 y más conforme avance la jornada, la atención estará en la respuesta ante esa reiterada llamada a la responsabilidad.

MASCARILLAS - BANDO DEL ALCALDE

Su uso es obligatorio, pero el alcalde de Estella, Koldo Leoz, lo ha recordado expresamente en un bando hecho público esta semana dada la importancia de cumplirlo a rajatabla ante los días que hubieran sido de fiestas. Insiste en que, al margen de que se pueda garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros, deberán llevarla obligatoriamente todos los mayores de 12 años. Será así siempre en la vía pública y espacios al aire libre, en lugares cerrados de uso público o abiertos pero donde se pueda coincidir con otras personas y en todo tipo de transporte público además de en el privado cuyos ocupantes no convivan. Las multas, de 100 €.

HOSTELERÍA - ÚLTIMAS DUDAS SOBRE LOS HORARIOS

Aunque el martes y tras la reunión con el vicespresidente Remírez se indicó que no iban a tocarse los horarios de la hostelería respecto a lo indicado en el decreto foral que permite desarrollar su actividad hasta las 2 de la madrugada, el departamento de Salud lanzó posteriormente una recomendación para adelantar el horario de cierre de bares durante las fechas en las que se habrían celebrado las fiestas patronales.

El Ayuntamiento de Estella no ha comunicado de momento cambios respecto al planteamiento inicial, aunque es un tema que sí se estudió a lo largo de la jornada de ayer. Por ahora, y si no se anuncian hoy novedades, las dos es la hora fijada con margen cero a partir de ese instante. Es decir, se insta al desalojo ya a partir de la 1.30 de la madrugada de forma que media hora después todo quede cerrado. De las calles desaparecerán también las tradicionales mesas y sillas donde se almorzaba o cenaba porque no está permitida su instalación, según se comunicó tras esa misma reunión.

SERVICIOS PÚBLICOS - CERRADOS EN BUENAPARTE

Dado que los calendarios laborales marcan sin actividad los días habituales de fiestas y aunque no se celebren, las oficinas generales del Ayuntamiento no abrirán en toda la próxima semana. En el campo de la cultura, Fray Diego tampoco lo hará desde hoy aunque en este caso vuelve a la normalidad el viernes 7 de agosto. Sí abrirá el Museo del Carlismo salvo mañana sábado y lo hará todos los días -a excepción del lunes porque guarda su descanso semanal- el Museo Gustavo de Maeztu en su horario habitual. Una decisión de su plantilla como un gesto hacia la ciudad en un año especial con el que quiere dar la posibilidad de disfrutar de la pinacoteca en unas jornadas sin otro tipo de actividades.

La biblioteca abre hoy hasta las 12 para cerrar los días 3, 4, 5 y 6 de agosto. En otro campo, el de la actividad física, el polideportivo municipal ha comunicado también que abrirá sin interrupción estos días.

Cambios que no se darán este año

El próximo mercado, el 6 de agosto. Los ecos de la suspensión de las fiestas de Estella llegan también a citas que veían modificada su fecha por la celebración de esas jornadas. Ocurre así con el mercado tradicional de los jueves, que no se trasladará ya al viernes y se mantendrá el 6 de agosto.

Todo igual para aparcar. Los aparcamientos en el centro seguirán igual que hasta ahora en la ZEL (Zona de Estacionamiento Limitado). Sin fiestas, deja de tener sentido cualquier modificación ni por este lado ni en los circuitos de tráfico de la ciudad.

El polideportivo, sin parada técnica. La gestora, Serdepor, ha comunidado que dadas las excepcionales circunstancias que se viven, no se cerrará la primera quincena de agosto ya que las tareas que se realizaban en esa parada técnica se acometieron durante el cierre por el estado de alarma. Agradecen el comportamiento de la gran mayoría de usuarios así como el cumplimiento de las normas y anima a no bajar la guardia y actuar con responsabilidad estos días.