Pablo Ezcurra: “Yo no era partidario de haber abierto los locales de reunión”

Actualizada 18/07/2020 a las 06:00

¿Por qué esta vez es primer teniente de alcalde alguien de un partido que no es el del alcalde?

Independientemente de que sea lo habitual o no, en la pasada legislatura pasaron por el cargo en funciones no solo el primero, que sí era de Bildu, sino también el segundo y el tercero. Al final es un número que en las negociaciones nosotros solicitamos tener durante toda la legislatura. En la etapa de Koldo y en la de Jorge también. Pero seguro que habrá épocas en que se quedará otro porque es más normal de lo que parece.

¿Qué tal la experiencia?

Muy breve, pero con mucho jaleo y trabajo de papeleo que se une a lo que ya llevo en mi área con la asistencia a la 15 comisiones y el resto de órganos municipales.

¿Le preocupa que le toque tomar alguna decisión complicada ante la evolución del covid?

Me preocupa la situación. En el sentido de las decisiones no, porque no me ha importando nunca hacerlo independientemente de que sean populares o no. Pero sí todo lo que ocurre, sobre todo que pueda darse algún brote en Estella cuando ves lo que ocurre en otros sitios. Sí me da mucho miedo y por eso debemos ser todos muy responsables, llevar las mascarillas y respetar lo que nos dicen.

¿Qué le parece que se cierren de nuevo los locales de ocio?

Lo comparto porque no era partidario ni de haberlos abierto. No había ninguna necesidad de hacerlo ni tampoco demanda de los usuarios. Los hubiese mantenido cerrados aunque es verdad que, cuando el decreto del Gobierno de Navarra cae, se deja la decisión en manos de los ayuntamientos. Estamos viendo como varios ya se han adelantado a hacerlo así.

¿Por qué se abrieron en Estella si no había necesidad ni demanda?

No había consenso sobre el tema en el equipo de gobierno, pero sí una mayoría que apostaba por la apertura. Se respetó esa mayoría confiando en la buena voluntad para la aplicación de las normas.

¿Hay más cuestiones en las que no está ahora mismo de acuerdo con el equipo de gobierno?

Que se discrepe es lógico y normal con partidos tan distintos. Lo que hay que hacer es intentar llegar a un mínimo consenso y saber llevar los desacuerdos.

¿Y se siente cómodo con sus socios tras la moción de censura?

Sí. Estoy plenamente convencido de que había que hacerlo porque estábamos observando no solo lo ocurrido con los payasos o las comisiones de Hacienda en las que no se nos dejaba participar. Veíamos que al final iban a ser cuatro años perdidos. Si al único partido con el que podían pactar que era el PSN a su vez le recurrían para quitarle la representación en las comisiones, no les hubieran aprobado los presupuestos. Por eso creo que al final se hizo bien.

¿Hay algo que le gustaría sacar adelante y que no van a dejarle?

Proyectos importantes ninguno. En temas con los que ahora estoy trabajando como el polígono, en el que vamos a cerrar en breve el convenio con Nasuvinsa, no solo va a haber acuerdo de los partidos de gobierno, sino que ni Navarra Suma ni el PSN van a oponerse. En asuntos de interés para Estella no habrá discrepancias. Pueden surgir por otros lados, pero es normal. Estamos para aportar visiones distintas porque somos partidos distintos.

¿Qué opina, por ejemplo, sobre peatonalizar por completo el paseo de la Inmaculada?

Estoy a favor plenamente. No se va a hacer porque no hay dinero y es una inversión muy potente. Solo lo que queda de San Andrés ya necesita 200.000 € y, si hablamos de todo el Andén, tienes que buscar financiación del Gobierno de Navarra o destinar todo el remanente. Seguro que se terminará llevando a cabo con el tiempo y creo que favorecería el desarrollo de negocios, como ha ocurrido en todas las ciudades donde se peatonaliza. Lo de ahora es una solución por el covid y las terrazas allí durarán hasta finales de agosto o algo más si hace bueno, pero con fecha de caducidad.

Otro tema sobre la mesa, decidir el destino del dinero aprobado para el covid. ¿Cuándo van a hacerlo y para qué?

Se va a tardar porque aunque aprobamos el remanente no podemos dar pasos en el sentido del pago efectivo hasta septiembre, con su aprobación definitiva tras la exposición pública. Sí adelantaremos el trabajo.

¿Cuál es el plan para ese dinero?

Respecto a los 200.000 € de apoyo al comercio, hostelería y otros sectores tengo dos opciones pero no nos hemos decidido aún por ninguna de ellas. Una es una línea de ayudas covid para gastos extraordinarios como mamparas, desinfección y otros temas, pero no para cubrir pérdidas porque eso no lo veo. Otra es sacar una línea de bonos más potente como la que ya se está destinando a apoyar a todo el comercio local. Vamos a tomar la decisión con tranquilidad, hablando con ellos.

¿Cómo cree que la ciudad va a salir de la crisis?

Soy optimista. Sé que hay situaciones particulares en las que se está pasando mal pero, si no volvemos a confinarnos y vamos avanzando, creo que no tendremos problemas. Otra cosa es que tengamos que volver a cerrar.

¿Qué les diría a los jóvenes de Estella sobre el ocio este verano?

Creo que no podemos quedarnos en casa porque hay que reactivar la economía. Salir a una terraza, a cenar, a comer. Pero si nos dicen que hay que llevar la mascarilla y guardar las distancias, hay que cumplirlo. No puede ser lo contrario. Nos estamos librando porque no hay casos en Estella, pero en el momento en que se den habrá contagios si seguimos con esta dinámica de contactos. Sería una catástrofe.

¿Cómo lo está viviendo?

Haciendo las cosas, pero con cuidado. Es muy importante también no abrir los círculos. Si quedas con tu cuadrilla de diez amigos, queda siempre con ellos y así evitas problemas.

¿Se va de vacaciones?

No. Este año me quedo en Estella.