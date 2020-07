Problemas de riego secan una de las principales zonas verdes de Estella

Actualizada 15/07/2020 a las 06:00

La explanada frente a la iglesia del Santo Sepulcro de Estella, 9.130 m2 de zona verde en el barrio de Curtidores, se marchita y muestra estos días del verano un tono amarillento en la práctica totalidad de su extensión. Sorprende su imagen en la entrada del Camino de Santiago a la ciudad por la que transitan de nuevo los peregrinos. La misma sensación que causa a vecinos del entorno y asiduos a una campa a orillas del río Ega en la que se juega, se toma el sol o se disfruta del buen tiempo al aire libre.

La campa totalmente verde de la pasada primavera -era así co mo lucía a finales de mayo- ha tornado en semanas en una superficie seca atribuida desde el Ayuntamiento de la ciudad a problemas con el riego que, sin ser exclusivos de este escenario, sí le han pasado su principal factura. El concejal de Servicios, Jorge Crespo, lo atribuía este martes a problemas en el sistema automático, antiguo y muy deteriorado para el que urge buscar soluciones. La que han puesto en práctica de momento pretende paliar los daños en esa amplia extensión con el riego manual, mediante mangueras aplicado desde la semana pasada como medida de urgencia. “Si se mantuvo bien en los meses anteriores fue por las lluvias porque el sistema que tenemos falla y lo hace a nivel general. Hay fugas, roturas y cuando llueve continúa funcionando”, explica.

Como opción para tratar de atajar el problema, se ha recurrido estos últimos días a la empresa Cespa. La adjudicataria de la limpieza viaria del municipio conduce hasta Curtidores su camión cisterna para conectar al vehículo las mangueras un riego de emergencia con el que no se ha logrado aliviar el mal estado de la zona. Otras áreas de la ciudad no son ajenas a la falta de agua. Desde el entorno de Zaldu al propio paseo de Los Llanos, aunque en el parque principal de la ciudad resulta menos evidentes y las partes secas conviven con otras de césped en buen estado. “Sabemos que esto no es una solución, sino un parche en una zona de entrada a la ciudad por la que pasan los peregrinos”, añade. Señala incluso que, cuando durante el estado de alarma surgieron dudas sobre si podrían abrirse finalmente las piscinas del Agua Salada, se barajó activar el riego del paseo de Los Llanos para que los aspersores refrescaran a los jóvenes usuarios. “Tampoco, aunque hubiera sido necesario finalmente, se podría haber contado con esto”, indica.

La explanada que se agosta es por su amplitud la segunda extensión de los algo más de 96.000 m2 de césped con que cuenta Estella. De esa superficie total, cerca de 49.000 m2 se concentran en su parque de Los Llanos, a la cabeza de la ciudad verde en una cifra que incluye praderas, áreas ajardinadas, pequeños parterres y rotondas.

Contrataciones externas como "un plan de choque"

En los planes de la concejalía de Servicios, hacia la que en las últimas semanas se han dirigido también quejas por el mal estado de zonas de la periferia de la ciudad como la calle Camino de Logroño junto a la Puerta de Castilla o el entorno del cruce del Volante, se encuentra externalizar de forma puntual algunos trabajos en materia de jardinería y otras necesidades como “un plan de choque” ante el estado de distintos puntos del municipio. Se considera que no se llega a todo con los recursos internos, por lo que se sacarán fuera algunos de los trabajos de acondicionamiento. Crespo se remitió a la cantidad que el remanente de tesorería contempla para el capítulo de inversiones en calles y al margen que dará la partida para actuar también en esta dirección.