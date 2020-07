El pleno de Estella decide este jueves el destino de 1,7 millones de euros

Actualizada 09/07/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Estella decide este jueves cómo gastará en los próximos meses 1,7 millones de euros disponibles en las arcas locales. Lo hará en un pleno extraordinario que tendrá lugar a las 12 del mediodía. Como escenario, el mismo salón de actos de la escuela de música en el antiguo convento de San Benito en el que la semana pasada se celebró la primera sesión presencial tras el fin del estado de alarma.

Para llegar al total de partidas que se someten a votación no se ha recurrido finalmente a la reserva de Oncineda -un dinero que se guardará por si se debe hacer frente a futuras indemnizaciones en el caso de la ciudad deportiva- como había planteado en un primer momento el alcalde, Koldo Leoz. No resulta necesario hacerlo porque se llega a esos 1,7 millones con el dinero que todavía quedaba sin asignar del remanente de tesorería, algo más de 900.000 €, y la incorporación de distintas modificaciones presupuestarias.

Hay en la propuesta final que saldrá adelante otra novedad respecto a la que se llevó a Hacienda en un primer momento y en la que desde el PSN en la oposición se había hecho hincapié. Los presupuestos prorrogados con los que el equipo de gobierno está trabajando contemplan cantidades hoy innecesarias porque el fin al que iban destinadas -fiestas patronales, sus festejos taurinos o subvención a pruebas deportivas- ha dejado de tener sentido al ser suspendidos en todos los casos por la crisis del coronavirus. Parte del dinero de fiestas, todo el de los toros y el del Miguel Induráin se deriva ahora a hacer frente a otras prioridades.

INVERSIONES Y DINERO COVID

Las grandes partidas que se aprueban incluyen inversiones ya anunciadas como 200.000 € para concluir la peatonalización de la calle San Andrés y el mismo importe para actuar en el parking subterráneo con su municipalización como parte del proceso. La situación generada por el covid moviliza una parte muy importante del dinero disponible, más de medio millón de euros en distintos conceptos. Se habían fijado ya algo más de 200.000 € que gestionará la el área de desarrollo económico en subvenciones al comercio y la hostelería junto a otras medidas. Hay, además, un bloque de 300.000 € para indemnizaciones a arrendamientos municipales por servicios no prestados durante la pandemia que implican, por ejemplo, la devolución o el no cobro de cánones abonados por las concesionarias.

A las cifras principales se incorpora todo un abanico de gastos. El Ayuntamiento destinará 33.840 € a la contratación de un técnico medioambiental, un nuevo trabajador que pasa a formar parte del organigrama municipal con esa retribución a la que se añaden otros 11.360 € en concepto de su seguridad social. El remanente que saldrá adelante tiene en cuenta mejoras en espacios culturales -hay dinero para el cine Los Llanos, el Museo Gustavo de Maeztu y la casa de cultura- e incluye dentro de ese despliegue de inversiones de menor cuantía la plaza de toros para cuyo futuro se plantea un uso anual ligado a la práctica de deportes de playa.

Navarra Suma votará a favor y el PSN se posicionará en el pleno









El grupo municipal de Navarra Suma, integrado por siete concejales, votará este jueves a favor del acuerdo de reparto del gasto. Una postura -explicó este miércoles su portavoz y ex alcalde Gonzalo Fuentes- decidida tras valorar que gran parte del remanente son proyectos de su grupo. “Se ve reflejado el trabajo de Navarra Suma en estos últimos meses. Hemos tenido responsabilidad como equipo de gobierno y la seguimos teniendo como oposición. Muchas de estas partidas son nuestra herencia y, por responsabilidad, votaremos sí a todo lo que sea bueno para Estella. Esperemos que esto no termine en proyectos ideologizados”, subrayó. Expresó la tranquilidad de su grupo porque finalmente el equipo de gobierno tenga la prudencia de no coger dinero de Oncineda, lo que “hubiera sido un error absoluto”. El PSN, representado en la corporación por el edil Ibai Crespo, dará a conocer su postura en el pleno de hoy al mediodía.