La corporación de Estella, cara a cara otra vez con la moción de censura presente

Actualizada 03/07/2020 a las 06:00

Ya el orden del día del primer pleno presencial desde que el 24 de marzo se celebró el de la moción de censura que desbancó a Navarra Suma y aupó a Bildu a la alcaldía anticipó lo que ayer se vivió en Estella. Los 17 corporativos se encontraron cara a cara pero no en el salón de sesiones. Lo hicieron en el de actos de la escuela de música en San Benito que sí permitió guardar el distanciamiento exigido.



Con solo acuerdos de trámite sobre los que pronunciarse el debate se desató en ruegos y preguntas. Fue bronco, con la moción de censura presente e intervenciones cruzadas entre Navarra Suma, que participaba después de no hacerlo en las sesiones telemáticas, y el equipo de gobierno. Hubo margen desde los presupuestos a la asignación del despacho a Jorge Crespo y Magdalena Hernández. Antes de comenzar, Navarra Suma pedía un minuto de silencio por las víctimas del Covid-19 que toda la sala guardó en pie.



Santos Mauleón, anterior responsable de Bienestar Social de NA+, abrió las intervenciones. Por “si no había quedado claro”, leyó la definición de tránsfuga. “Quiero felicitar al señor Leoz y al resto de componentes de Bildu por haber conseguido lo que parecía imposible. Y usted declaraba del señor Crespo Ganuza en el salón de plenos que buscase trabajo. Al parecer también va a tener un trabajo político, aunque de momento sea un contrato en prácticas. Veremos su capacidad”, expuso. Se dirigió también al concejal de Geroa Bai, Pablo Ezcurra, del que dijo es “la voz de su amo” y le felicitó junto a “su asesor”.



El alcalde, Koldo Leoz, le instó a “medir mejor sus palabras” al considerar que el tono empleado incumplía el nuevo reglamento orgánico municipal por “ser ofensivo hacia compañeros de corporación” y rogó un “tono más constructivo” en las siguientes ocasiones. “Creo que estoy en mi deber de que estas sesiones no se conviertan en un rifirrafe rozando las faltas de respeto”, reiteró Leoz. No convenció a la edil de Navarra Suma, Ana Duarte. “¿Entonces, cuándo vayamos a hacer una intervención, tiene que pasar por usted o nos podemos expresar libremente”, cuestionó.



El hecho de que se vaya finalmente a unos presupuestos prorrogados generó también las críticas desde las filas de Navarra Suma. Una decisión sin justificación a juicio de Javier del Cazo que refleja una “tremenda ambición de poder”. A la conveniencia de prorrogarlos se refirió Pablo Ezcurra, de Geroa Bai, que contestó a Santos Mauleón. “Cuando se está permanentemente diciendo que recojo las nueces en referencia a los asesinatos de ETA es algo que me toca de cerca”, subrayó.



Ibai Crespo, el único edil del PSN de Estella, terció únicamente en el debate ante las referencias de Bildu a los apoyos que la asamblea socialista otorgó en su momento a Magdalena Hernández y Jorge Crespo. “Tengo el honor de representar a los 1.200 votos del PSN que fue la tercera fuerza política de la ciudad en las últimas elecciones”, añadió.

ACUERDOS



1- Aprobación del reglamento orgánico municipal. Aprobado inicialmente, con la abstención de Navarra Suma y el ‘sí’ del PSN y de todo el equipo de gobierno. Gonzalo Fuentes lo consideró un buen reglamento, pero atribuyó la abstención a que a su grupo le hubiera gustado añadir otros conceptos.



2- Adjudicado el chiringuito de La Hormiga. Por asentimiento, se adjudicó a la empresa Solarbelas Servicios el contrato de arrendamiento del chiringuito La Hormiga, en el paseo de Los Llanos, para su explotación como bar por un periodo de diez años. La oferta económica presentada asciende a 8.700 € (IVA excluido) por temporada, que comprende del 1 de mayo al 30 de septiembre hasta el año 2029.



3- Ejecución de la sentencia del polideportivo. También por asentimiento se aprobó el punto para la ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ligada al litigio que viven desde 2016 dos empresas que aspiran a la gestión del polideportivo municipal, Gesport y Kirolzer-Serdepor.

Tras aplicar el baremo según el criterio judicial, la adjudicación recae ahora en Gesport mientras Serdepor ha anunciado nuevo recurso.

Despacho propio para Hernández y Crespo



En esas dos horas de pleno, de la una a las tres de la tarde, se discrepó también sobre la asignación de despachos a los grupos municipales. Dado que el alcalde ha otorgado a los dos ediles tránsfugas uno propio, el portavoz de Navarra Suma y ex alcalde, Gonzalo Fuentes, quiso saber la causa y si incumplía la legislación al respecto. Desde Secretaría municipal se aclaró una cuestión de la que se informó ya en la pasada legislatura, cuando la edil Yolanda Alén dejó UPN y pasó a ser no adscrita. “No tienen derecho a despacho” -sostuvo- y, a partir de ahí, las interpretaciones en un sentido o en otro. Las de Navarra Suma, que consideró se está incumpliendo la ley al dárselo saltándose con ello el reglamento. Y, en el otro lado, la de Bildu, que no ve ningún problema en proporcionárselo puesto que queda uno libre y considerar que el no tener derecho no obliga a dárselo, pero no les invalida tampoco para disponer de uno.