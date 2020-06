El anuncio de fiestas que se hizo esperar en Estella

Actualizada 06/06/2020 a las 06:00

Las fiestas de Estella que hubieran comenzado con el cohete del Viernes de Gigantes, este año 31 de julio, quedaron este viernes oficialmente suspendidas. La decisión que se había avanzado ya en el pleno del jueves al señalar que se seguiría la recomendación emitida por el Gobierno de Navarra y la Federación de Municipios y Concejos se comunicó el viernes de forma institucional. E inédita, porque se hizo a través de un comunicado firmado por los 17 ediles, los siete de Navarra Suma, los seis de Bildu,el de Geroa, el del PSN y los dos no adscritos. “Hemos entendido que una decisión así debía trasladarse a la ciudadanía de manera unitaria”, anunciaba el alcalde, Koldo Leoz, al hacer pública la “triste noticia” tras firmar la resolución que las cancela.

Triste e histórica, porque ni la gripe española de 1918 que causó en Navarra unos 3.000 muertos interrumpió las fiestas, como constata el programa oficial más antiguo que sobre ellas -lo explicaba así- conserva el anticuario Eduardo Peral. Sí lo hizo la Guerra Civil, ya desde el mismo año 1936 e igualmente en el 37 y 38. Obliga a ello ahora una pandemia que a lo largo de esta semana ha llevado al concejal de Cultura, Regino Etxabe, a convocar a la comisión de Fiestas con los colectivos que participan en ellas.

Ya en esas reuniones quedó claro que el Ayuntamiento no iba a organizar ningún acto oficial en consonancia con lo recomendado. Sí se planteó desde alguno de los colectivos la posibilidad, en función de cómo se avance en los casi dos meses que quedan por delante y de lo que se permita en agosto, de promover alguna actividad que sería organizada en cualquier caso desde el tejido asociativo. Desde los músicos a los danzaris o las peñas se compartía que la decisión tomada era, pese a la tristeza que causa, la esperada y la única posible.

Te puede interesar

LA CANCELACIÓN QUE AGUARDABAN SACA A LA HOSTELERÍA DE DÍAS DE INCERTIDUMBRE

La suspensión de las fiestas de Estella llegó este viernes también a los hosteleros que, como el resto, la esperaban aunque se mantenía la incertidumbre hasta ese comunicado oficial. Jorge Ruiz -del Bar Florida y representante del sector, junto con Jesús Astarriaga, en la junta de la Asociación de Comerciantes- señalaba que comparten una medida que era necesario tomar, pero han vivido estos días atrás con nerviosismo y entre llamadas de clientes para reservar de cara a esas fechas de agosto. Una inquietud sumada a la de la propia desescalada. “Lo dábamos por hecho entre los compañeros, no estamos en desacuerdo para nada y se trata de algo de sentido común ante la situación sanitaria. Pero necesitábamos saberlo de antemano, conocer si se plantea algún tipo de acto porque son cosas que nosotros debemos tener en cuenta y estamos en el mes de junio”, argumenta.

Jorge Ruiz explica que en la comisión de Desarrollo Económico celebrada en mayo y a la que asistieron esa posibilidad se dejó entrever. Lamentó que no se les haya llamado ahora a participar en la comisión de Fiestas convocada para los colectivos el miércoles y el jueves. “Si somos agentes implicados en la fiestas, lo somos para todo. Así lo entendemos. Por eso, cuando se nos llama a colaborar con un evento para la ciudad como lo fue el concierto de Manu Chao, lo hicimos con esfuerzo de todos ante una experiencia bonita y que nos hizo ilusión. Con otras cosas sobre el desarrollo de fiestas pensamos lo mismo, que con la hostelería se debe contar siempre”.

COMUNICADO DE LOS 17 CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA



Nuestras fiestas son días especiales que todos y todas esperamos cada año para disfrutarlas con nuestros seres queridos, abrazarnos, besarnos, bailar y cantar, y compartir buenos momentos. La Covid-19 nos está impidiendo estos meses mostrar ese afecto tan nuestro y hoy en día no abrazar a alguien se ha convertido en una acción de amor por él, ella o toda su familia. En esta tesitura, ¿cómo celebrar unas fiestas sin podernos ni siquiera abrazar?



Como responsables del gobierno de la ciudad, llevamos semanas estableciendo contactos con diversas autoridades políticas y sanitarias para tomar la decisión final. También nos hemos reunido con los colectivos festivos de nuestras localidades para valorar la situación junto a ellos, porque las fiestas son de todos y todas, no solo del Ayuntamiento. También trasladamos nuestra inquietud al Gobierno de Navarra a través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos porque considerábamos que se nos debían marcar a los ayuntamientos criterios sanitarios que entreabrieran o cerraran del todo la posibilidad de celebrarlas.



Como es natural, estamos muy preocupados por la salud de nuestra ciudadanía, pero también por la de nuestros comercios, bares, restaurantes, actores, músicos, etc, quienes tienen una importante fuente de ingresos durante la celebración de las fiestas populares. De ahí nuestro interés por disponer de criterios claros desde Gobierno de Navarra.



Desde esta semana, ya tenemos una recomendación conjunta del ISPLN, la FNMC y el Gobierno de Navarra para suspender la celebración de las fiestas de nuestras localidades por motivos de salud pública a consecuencia del covid-19, sin perjuicio de los cambios o variación que pueda haber en la situación de la pandemia y que se nos comunicaría, en su caso, por la autoridad sanitaria.



Del mismo modo, hemos podido constatar junto a la mayor parte de los colectivos y asociaciones locales que dan vida y color a nuestras fiestas, que lo procedente en estas circunstancias es su suspensión, algo que queremos anunciar mediante esta comunicación.



Así pues, a través de esta nota queremos comunicar que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra suspende oficialmente la organización de las fiestas en este año 2020. Tras dar esta triste noticia, queremos manifestar nuestra firme determinación de seguir ayudando mediante diferentes acciones a aquellos sectores que se verán más castigados por esta decisión. Y por supuesto, tampoco nos queremos olvidar de las peñas, asociaciones, bandas, colectivos, etc, que llenan de vida nuestros pueblos durante las fiestas, a quienes queremos agradecer su responsabilidad y animarles a continuar su labor como agentes imprescindibles para la pervivencia y desarrollo de nuestra cultura -de la cual nuestras fiestas son parte fundamental- y para la cohesión social.



Para finalizar, queremos enviar un mensaje unitario a la ciudadanía. En primer lugar para agradecerle la responsabilidad demostrada durante toda la pandemia, que ha hecho que nuestra ciudad tenga unos registros de contagio muy bajos. En segundo lugar, para pedirle compromiso y solidaridad, de manera especial hacia aquellos sectores económicos más afectados por la pandemia. Compremos y consumamos en lo local, no dejemos que nuestros bares, comercios, empresas, artistas, agricultores, etc., caigan. Mantenerlos vivos es responsabilidad de todas y todos.



¡Gora Lizarra! ¡Viva Estella!