24/05/2020 a las 06:00

El centro cultural Los Llanos de Estella retorna a la actividad la próxima semana. Lo hace parcialmente porque solo la oferta hostelera prestada por el café-teatro Gavia reabre el 27 de mayo con su servicio de terraza exterior y con el interior permitido ya en la fase dos de la desescalada. La situación es diferente para su vecino en este espacio de titularidad municipal, el cine con tres salas gestionado por Areto que se mantendrán cerradas hasta el 14 de septiembre y enlazará en parón actual con el habitual del verano.

El Gavia de Los Llanos reabre con la totalidad de su plantilla, también la que refuerza los fines de semana. Diez trabajadores que salen del ERTE para incorporarse a los puestos que dejaron con estado de alarma. El establecimiento que reciba de nuevo a los clientes a partir del miércoles será diferente para adaptarse a la situación. Un cambio para el que sus responsables han solicitado al Ayuntamiento una redefinición de aforo de usos. El objetivo, aprovechar una amplia superficie disponible dentro con la que hasta ahora no había sido necesario contar. La Junta de Gobierno le autorizó a hacerlo en la convocatoria del jueves.

El hostelero Ayoze Vidaurre, al frente de la explotación desde que el Ayuntamiento la adjudicara en 2018, explica que se ha retirado el escenario destinado a actuaciones en vivo para disponer de ese espacio ante las limitaciones establecidas. Hacerlo así permite, junto a otros cambios realizados en la distribución, que las 110 personas que antes permanecían sentadas en las mesas del interior lo hagan también ahora con los dos metros de separación exigidos.



ESPERANDO HASTA LA FASE DOS

Prepararse para la vuelta ha implicado también incorporar medidas preventivas como el felpudo para la limpieza de la suela del calzado al entrar, una columna para expender gel de forma automática y protección para los empleados. Ayoze Vidaurre explica que en la terraza, con 20 mesas en pleno parque de Los Llanos, se delimitarán cuadriláteros en el suelo, entre otras medidas para garantizar esa seguridad. “Esperemos que vaya bien y podamos seguir manteniendo un sector ligado al ocio que en nuestro país también es cultura y muy importante para las relaciones sociales”, subraya.

Un deseo que Ayoze Vidaurre extiende al conjunto de la hostelería local consciente -dice- de la ventaja que la amplitud de metros disponibles da al establecimiento de Los Llanos frente a las dificultades de la mayoría para compensar la reducción de aforo. Como en su caso -vuelve tres meses y medio después- otros establecimientos en la ciudad han preferido igualmente esperar a entrar en la fase dos y afrontar entonces la reapertura.

El Gavia no tendrá de momento el cine como compañero de espacio. La empresa Areto, a la que el Ayuntamiento adjudicó al mismo tiempo la gestión de las tres salas de Los Llanos, no abrirá hasta después del verano. Con Navarra en la fase dos, podría hacerlo al permitirse reanudar la actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen un tercio del aforo autorizado. Dado que el cine en Estella no abre en verano -del 14 de junio al 14 de septiembre- su gerente, Alfonso Benegas, explica que no se va a volver para unas semanas en un momento, además, en el que no hay cartelera. “El cine está globalizado y, sin estrenos en Estados Unidos, no llegan las películas. Esperemos que en septiembre la situación haya cambiado”.

Será antes momento de pensar cómo se equipan los cines para los procedimientos de seguridad e higiene y si se incorporan a las de Estella las que la misma empresa ha puesto en marcha en otros de su propiedad, como el de Getxo, que sí abrirá a lo largo de junio. Una columna con dispositivo para el control de la temperatura y un arco que irradia agua ozonizada en el acceso a modo de densifectante personal , ambas de uso voluntario, forman parte ya del regreso a las salas.