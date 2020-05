21/05/2020 a las 06:00

La señal de la 1 de TVE se pierde en Estella. Lo hace desde hace unos tres meses, en ocasiones aisladas pero recurrentes que no están ligadas a condiciones meteorológicas adversas ni a comunidades de vecinos concretas. Pero ocurre y entre los afectados se plantea una pregunta. La de qué causa los cortes trasladada estos días tanto a la propia Policía Municipal como a la empresa local Matelsat, proveedora de servicios de telecomunicaciones en la ciudad. Como referente del sector en el municipio, es a ella a la que le llegan desde hace semanas las numerosas llamadas de vecinos que le preguntan por lo que está pasando. Matelsat ha sido a su vez quien ha trasladado la situación a los organismos correspondientes.



El paso de los días ha dejado claro que la señal se pierde solo para la primera cadena de la Televisión Española. También, en una duda que despeja la empresa local de telecomunicaciones, que no guarda relación alguna con el cambio de frecuencias de la TDT que ha llegado de nuevo a los municipios de Navarra por el segundo dividendo digital. Ni tampoco por las averías en los propios aparatos, como vecinos de la localidad han llegado a creer al encontrarse solos frente a su televisor durante las semanas de confinamiento. “Yo pensé que era cosa de nuestra televisión porque en este tiempo, al no salir de casa, tampoco lo hemos hablado con la gente. Pero el jueves pasado fui por primera vez al mercado y aproveché para preguntar a personas conocidas con las que me encontraba. Y comprobé que a muchas les pasaba lo mismo pero no lo habían relacionado tampoco con el resto”, señala uno de los estelleses afectados por las interferencias. En su ánimo, esta ahora canalizar la queja presentando instancias a través de las comunidades vecinales con las que pueda tener mayor fuerza la petición de que se solucione el problema y se repare el fallo.



EN EL REPARTIDOR



Desde Matelsat se apunta al repetidor de televisión situado en la cima del monte Belástegui de Estella como el probable origen de la situación por algún fallo en los equipamientos que corresponden a esa cadena en concreto. ¿Quién lo mantiene? Al Gobierno foral compete a través de Nasertic, la empresa pública Navarra de Servicios y Tecnologías, lo referente a los canales autonómicos y al local, pero no a los nacionales. En este caso concreto, el problema afecta al 59 correspondiente a esa primera cadena de Televisión Española. Su supervisión recae directamente en el Ejecutivo central, que deposita esta labor en manos del grupo Abertis, el operador encargado de prestar el servicio para repetidores como el de Belástegui desde el que llega la señal a los domicilios de Estella.



Ante la pregunta sobre las soluciones a la situación, desde Nasertic se indicó este miércoles que se coordinará el análisis de las posibles causas que originan las incidencias en Estella para plantear una revisión de los equipamientos y su seguimiento. Unos pasos -se indicó- que se coordinarán con Abertis como empresa responsable de los canales de ámbito nacional para proceder a solventarlo.