La escuela Arieta baraja nuevos espacios de cara al próximo curso

21/05/2020 a las 06:00

Aclarado ya que no habrá vuelta a clase este curso después de la decisión del departamento de Educación, la escuela infantil Arieta -el centro municipal de 0 a 3 años de Estella- planifica ya el próximo y baraja espacios complementarios a sus instalaciones actuales. El edificio próximo al colegio Remontival no cuenta con margen para hacer frente a las posibles medidas de distanciamiento que puedan implantarse en septiembre si mantiene los datos de alumnos actuales. Con 76 pequeños, los que se distribuían en sus aulas hasta que las cerró en marzo la crisis del coronavirus, se encontraba ya en el tope de su capacidad y de sus unidades, con un total de seis aulas diferentes.



La directora de la escuela, Iranzu Ugarte, explica que todo irá en función de cómo se plantee el regreso y de los niños que finalmente se matriculen a partir del periodo de preinscripción que arranca el 25 de mayo. “En función de cómo vaya evolucionando barajaremos esos espacios físicos que nos permitan, si finalmente se determina así, hacer desdobles para afrontar una bajada de ratios en las unidades. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para reabrir garantizando siempre las medidas preventivas”, explica.



La escuela infantil, que formó parte de los temas abordados la semana pasada en la comisión de Educación que preside Maider Barbarin, contaba en el curso interrumpido por la crisis sanitaria con cuatro de sus seis unidades en euskera y las otras dos en castellano. Por tramos de edad, el cierre llegó con un módulo de lactantes, tres de caminantes y dos de mayores. “En estos momentos, no hay todavía nada claro al respecto e iremos decidiendo según vaya evolucionando tanto nuestras matrículas como lo que de determine sobre medidas de distanciamiento. En condiciones normales ya estábamos completos y, si cambian los ratios, no hay sitio en la escuela”, subrayaba Iranzu Ugarte.



La concejal del área se refiere igualmente a la necesidad de estar preparados para el próximo curso porque la actual infraestructura del 0 a 3 municipal resultará pequeña según sean las necesidades de distanciamiento. De ahí -señalaba- la búsqueda de escenarios complementarios para dar respuesta a esas exigencias. El dónde no se ha concretado, como tampoco si se abre la puerta a recurrir para este refuerzo a las instalaciones de la antigua guardería Izarra, cerrada por el Gobierno de Navarra en 2013 y cedida para otros usos a lo largo de los últimos años.



DOCE PERSONAS EN PLANTILLA



La directora de Arieta añade que la prioridad en estos momentos es la campaña de preinscripción en un momento con muchos cambios también para las familias. “Lo que cuenta es la matrícula en julio porque nos ofrecerá los datos reales para septiembre. Vamos a ver cómo evoluciona y a estar abiertos a lo que se nos presente de un día para otro. Llevamos años creciendo, pero ahora todo es muy cambiante”, argumenta la directora de un centro de titularidad municipal que cuenta con 12 trabajadores, contratados laborales del Ayuntamiento de Estella. Componen la plantilla siete educadoras de la cuales una tiene funciones de directora, tres personas de servicios generales y dos auxiliares de comedor que prestan su labor dos horas diarias.



A lo largo de estos meses con la escuela cerrada, su directora indica que se ha mantenido el contacto con las familias vía grupos de difusión de Whatsapp con el fin de mantener el acompañamiento e informarles, además de enviar propuestas para los pequeños. Será a partir del lunes 25 de mayo y hasta el 5 de junio cuando puedan comenzar las preinscripciones. El Ayuntamiento decidirá ahora si es vía telemática, presencial o por teléfono.