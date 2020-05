20/05/2020 a las 06:00

El saxofonista estellés Fernando Sánchez inauguró la nueva agenda cultural online del Ayuntamiento de Estella con más de 2.000 visualizaciones del concierto que impartió en directo el 9 mayo a través de la página de Facebook del consistorio. Una nueva fórmula para seguir ofreciendo a los ciudadanos actividades para todos los públicos apostando por el talento de artistas locales, según explica el área de Cultura.

El músico reconoció que la experiencia resultó muy positiva. “Aunque estaba más pendiente de que no fallase la conexión”, reconoció. Nunca antes Fernando Sánchez había participado en un directo en redes sociales. “Es una buena solución en tiempos de pandemia. Sigue siendo un directo y tiene esa frescura. Además, en este tipo de plataformas puedes interactuar con el público, saludar… Es diferente, pero bonito”, aseguró.

Y sin aplausos. “Eso sí se hizo extraño. Acabar una canción y no oír nada. Ninguna palmada, Solo silencio. Fue muy raro, reconozco que me sentí un poco solo”. Pero cuando Sánchez terminó el concierto, la percepción cambió. “Cuando comprobé el número de visualizaciones y comentarios, me dio un subidón”, aseguró.

DE COHEN A LENNON

Su música sonó durante 45 minutos. “Empecé tocando el 'Hallelujah' de Leonard Cohen en memoria de todas las víctimas del Covid-19. Durante estas semanas yo no he salido a tocar al balcón, respeto a todas las personas que lo han hecho,pero estar de celebración con todas las personas que estaban perdiendo la vida no me parecía adecuado”. Fernando Sánchez cerró el repertorio con Imagine, de John Lennon, y transmitir de esta manera esperanza a sus oyentes después de tocar otros temas como 'Every breath you take' (The Police) o 'A sky full of stars' (Coldplay), entre otras canciones.

Su actividad como profesor de música y solista en catas de vino y bodas también se ha visto alterada. “Las clases las realizo a distancia, por videollamadas, y la mayor parte de los eventos se han suspendido. Por ello, estas iniciativas son una salida para que la gente disfrute y los artistas puedan actuar”. Además, apuntó, el recital queda guardado en la página de Facebook. “Y se puede escuchar en cualquier momento”. En su perfil de la red social también se pueden visualizar otras de sus actuaciones. Loreto Jordana tomó el testigo de Fernando Sánchez, con una sesión de cuentacuentos para el público infantil que ya suma cerca de 845 reproducciones. La programación cultural online del Ayuntamiento de Estella continúa este sábado, a las 19 horas, con la actuación de dúo de indie rock Jum!.