Magdalena Hernández anuncia que el juzgado ha archivado su caso

16/05/2020 a las 06:00

La concejal tránsfuga del PSN de Estella, Magdalena Hernández, hizo público este viernes un comunicado para explicar que el Juzgado de Instrucción Penal Número Uno de Estella ha decidido archivar el procedimiento abierto contra ella por haber tomado parte en el pleno de la moción de censura (celebrado el 24 de marzo) pese a encontrarse de baja y en aislamiento domiciliario por tener presuntamente síntomas compatibles con coronavirus.



La edil explica que en el auto del juzgado, al que este periódico no ha podido tener acceso, no se observa indicio “de delito alguno”, por lo que a su juicio “queda demostrado que nunca puse en peligro a nadie, ni desobedecí a nadie, solo ejercí mi derecho a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución”, señala.



Recuerda la concejal que el 22 de marzo acudió al centro de salud y que allí “el único facultativo médico que me examinó de manera presencial me diagnosticó faringitis, en ningún momento coronavirus, me dio 2 días de baja y me recuperé”. Explica que posteriormente fue sometida a un test que dio negativo en coronavirus, por lo que “el diagnóstico del médico que me atendió personalmente era correcto”, asegura. Y que nunca estuvo infectada ni pudo contagiar a nadie.



Magdalena Hernández considera que este asunto no debió de salir a la luz y que su intención ahora es recurrir a la justicia.