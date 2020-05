El PSN invita al equipo de gobierno de Estella a dejar el hermetismo

16/05/2020 a las 06:00

El partido socialista de Estella invitó ayer al equipo de gobierno a dejar el hermetismo, buscar consensos y ser valiente frente a decisiones como las que hay que tomar ya ante fiestas patronales. Lo hizo en una comparecencia telemática en la que la gestora -en concreto dos de sus representantes, la presidenta María Sanz de Galdeano y Fran Moleón- junto al concejal Ibai Crespo abordaron la actualidad local a punto de cumplirse dos meses desde la moción de censura de Blidu, Geroa Bai y los dos tránsfugas socialistas. Un periodo tras el que -lamentaron- siguen sin saber qué medidas concretas van a adoptarse. “Tampoco conocemos las medidas y propuestas de Navarra Suma”, subrayaron.

El edil Ibai Crespo se remitió a la comisión de Desarrollo Económico celebrada el pasado lunes y agradeció la participación en ella a las distintas entidades de Tierra Estella. “Vemos positivo que se incluyera la ampliación de las terrazas y los bonos comerciales ya planteados por nosotros. Pero, más allá, no hubo mayor avance. Nos preocupa que se siga en el vamos a ver qué pasa. Sí observamos que la realidad choca mucho con los planes que tenía este equipo de gobierno”, señaló. Lamentó que las propuestas socialistas -en referencia a la batería de 40 medidas planteadas en los ámbitos sanitario, social y económico- “sean recibidas con silencio”, además de abogar por la mesa de reactivación económica solicitada con todos los agentes de Estella. El ahora único concejal socialista abordó otros asuntos de la actualidad local y mostró su preocupación por el tema del skate, con los anuncios de apertura rectificados después. “Si el área responsable ya conocía que se estaba haciendo un mal uso de la instalación, por qué se anuncia una fecha para luego cambiarla. No nos vale hacer responsables a los chavales”, sostuvo.

Falta de consenso

Esa falta de consenso a la que aludió la han echado de menos en un tema tan reciente como la peatonalización de la calle San Andrés. “Hemos conocido que varios hosteleros trasladaron el 5 de mayo, antes de la celebración de Desarrollo Económico, la petición del paseo de la Inmaculada. No entendemos que se indique que ese tiene que ser el espacio de debate y luego no se lleve el tema”. Fran Moleón, portavoz de la gestora, sostuvo a este respecto que, aunque en todo lo que sea ayudar pueden estar de acuerdo, nadie les ha informado sobre ello ni ha pasado por comisión. “Nos estamos enterando de que hay distintas opiniones por la prensa y entendemos que se debe abrir el debate contando con todas las partes en la obligación de atender a todos los comercios y hosteleros de Estella”, sostuvo. Más allá de este caso concreto, pidió al nuevo equipo de gobierno que “se deje ayudar” y al principal partido de la oposición que no “diluya su responsabilidad porque ante esta crisis no sobra nadie”.

En la rueda de prensa, se remitieron a la moción de censura que dio origen a la actual situación municipal. “Los afiliados no tuvieron derecho a decidir, ni a votar ni a opinar. Lo que deberían haber hecho es pedir disculpas tanto a los afiliados como al partido por la gravedad de los hechos en los que han alterado la representación democrática”, señaló María Sanz de Galdeano. Definió el paso dado por Jorge Crespo y Magdalena Hernández como “un acuerdo individual y personal que ya se venía trabajando semanas antes de lo que ellos afirmaron”.

Piden “valentía” en la decisión sobre las fiestas patronales

Los socialistas no ven coherente que se pidan certezas en la desescalada al resto de administraciones y se siga sin conocer la postura del equipo de gobierno respecto a fiestas. “Pedimos valentía. Los socialistas creemos que no se dan las condiciones ni podemos ni debemos por responsabilidad, porque no podemos tomar el riesgo de crear un efecto llamada con el resto de fiestas suspendidas y porque tenemos que continuar con las medidas de precaución”, señaló Ibai Crespo. Mostró apoyo a una decisión complicada pero pidió se deje de alargar la incertidumbre. Insistió también en otras cuestiones que necesitan planificación como el refuerzo educativo o la posibilidad de coordinar voluntarios en verano. “Busquemos consensos. Estamos dispuestos, pero parece que cuanto más trabajamos y más proponemos más oposición hacen al partido socialista”.