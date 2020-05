Estella retrasa la decisión sobre el cobro de tasas a los negocios

12/05/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Estella no tomará de momento ninguna decisión sobre el cobro de tasas y otras exenciones tributarias a los negocios afectados por la crisis del coronavirus. Tampoco sobre si establece una línea de subvenciones municipales con las que paliar situaciones derivadas de los casi dos meses de cierre al que se han visto abocados comercios y establecimientos de hostelería. Ambas posibilidades van a ligarse a una serie de factores entre los que se encuentran tanto la propia disponibilidad presupuestaria del consistorio como la evolución de la pandemia hasta el final del ejercicio. Dado que no se giran hasta otoño, se considera que hay margen para estudiarlo.



El concejal de Desarrollo Económico, Pablo Ezcurra, lo trasladó así este lunes a la comisión que preside. Una convocatoria telemática en la que junto a los grupos políticos salvo Navarra Suma -que mantuvo los mismos argumentos sobre la inseguridad técnica y jurídica de la plataforma utilizada- participaron la Asociación de Comerciantes, Laseme (Asociación de Empresas de la Merindad), Teder y el Consorcio Turístico Tierra Estella.



En un orden del día dominado por la crisis del covid-19 que incluyó la ampliación de las terrazas y otros planteamientos de apoyo al sector comercial, se abordó lo relativo a las tasas e impuestos de este 2020. “Son las primeras medidas y seguro que tendremos que seguir apoyando, pero en el tema de las exenciones no queremos precipitarnos”, subrayó Pablo Ezcurra.



LAS TERRAZAS Y OTROS PAGOS



Pablo Ezcurra indicó que en ningún caso se va a cobrar a los hosteleros el doble por la ocupación del doble de superficie para compensar la reducción de su aforo en la desescalada. “Estamos trabajando en la forma jurídica para ello, que puede ser un acuerdo puntual de pleno o una modificación de la ordenanza. Tampoco se van a girar los meses de cierre por el estado de alarma, lo que va a suponer que los negocios tengan que abonar por ello un precio sustancialmente inferior al de 2019”, señaló.



¿Qué ocurrirá con las tasas de terrazas en su totalidad? El edil señaló que se está trabajando en su posible suspensión en este ejercicio económico como apoyo al sector, pero no está decidido como no se ha concretado nada respecto a liberar de otros gravámenes. Un abanico que abarca el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), contribución e ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) cuando se trate de reformas ligadas a la crisis por ser los de recaudación directa del Ayuntamiento.



Si se tienen o no en cuenta para ante la complicada situación del sector se supedita a seis factores. Pablo Ezcurra detalló, por un lado, los relacionados directamente con las arcas locales, en concreto la aprobación del presupuesto 2020 aún pendiente y la disposición del superávit y del remanente. Entran igualmente en juego -sostuvo- la movilización de recursos externos como el reparto del Fondo de Financiación hacia los ayuntamientos y las ayudas forales. Se tendrá en cuenta si se producen nuevos brotes que hagan dar marcha atrás en la desescalada y cuál es el “porcentaje de pérdida anual y mensual que se prevea” para cada actividad.



La gerente de la Asociación de Comerciantes, Loreto San Martín, señalaba tras la comisión que propuestas como los bonos al consumo y la campaña habían partido del sector desde el principio del estado de alarma. “Iremos viendo a partir de ahora cómo van evolucionando las cosas y pulsando las necesidades para que nadie se quede atrás”, señaló.



Respecto a la desescalada y a la vuelta a la actividad comercial con cita previa ya la semana pasada, señaló que en ese marco de incertidumbre se había comenzado con esperanza y con buena respuesta de la gente. “Hay sectores a los que les va a costar más y la sensación que tenemos es que dependerá mucho de si la situación mejora y permite ir recuperando poco a poco la normalidad”.