No habrá fiestas del Puy, pero se piensa en algún acto alternativo

06/05/2020 a las 06:00

No habrá programa de la juventud como es habitual en Estella en torno a la festividad la Virgen del Puy. Ese fin de semana de mayo más próximo al día 25, cuando se conmemora a la patrona de la ciudad, no vendrá en esta ocasión marcado por la comida multitudinaria en la plaza de los Fueros ni el resto de actos organizados por la quinta que celebra cada año su 28 aniversario. A la responsable de hacerlo en 2020, nacida en 1992, le toca ahora junto al Ayuntamiento de Estella decidir si cabe alguna alternativa que con un formato más reducido pueda celebrarse en esas fechas.

El concejal de Juventud, Jorge Crespo, lo explicó así ayer después de la comisión celebrada la víspera. En una rueda de prensa telemática en la que abordó otros temas de su área, señaló que se tratará de ofrecer alguna alternativa para el sábado 23 de mayo siempre que las condiciones de la desescalada lo posibiliten. “Los quintos tienen que ver también como se organizan porque después de estas fiestas es cuando se da el relevo a los siguientes, en este caso los nacidos en 1993. Tampoco tenemos en estos momentos los indicadores muy claros de cómo va a ser en esos días y todo dependerá de lo que se permita. En lo que se pueda hacer porque no vamos a correr ningún riesgo, pensaremos en una alternativa. En cuál aún no lo sabemos”, precisó.

Las fiestas de la juventud o fiestas pequeñas de la ciudad que celebra uno de los días grandes de su calendario el 25 de mayo tienen un presupuesto aproximado de 5.000 €, la cantidad que aporta el Ayuntamiento a los actos sufragados también por los propios quintos. A ese fin de semana sigue el día 25, lunes este año, con la celebración institucional en honor de la patrona, además de otras citas tan populares como la comida de gorrín organizada por la Asociación de Comerciantes. El equipo de gobierno -señaló ayer Jorge Crespo sobre una celebración que organiza conjuntamente el área de Cultura y Festejos- mantiene el mismo criterio en este caso. Todo dependerá de las directrices sanitarias, pero no podrá ser tampoco dada la concentración de personas que implican buena parte de sus actos una jornada como la habitual.

El skate, solo para tres personas

Respecto a otras cuestiones abordadas en la comisión de Juventud, Jorge Crespo señaló que la reforma y ampliación de la pista de skate probablemente estarán concluidas el viernes, aunque el uso no se normalizará en este contexto de crisis del coronavirus. “De momento, se podrá utilizar para un máximo de tres personas porque no puede ser considerado como un lugar de encuentro y, si ocurre, se cerrará”, señaló. Juventud plantea un concurso de graffitis para pintar este espacio que ahora se queda de color blanco hasta que pueda convocarse e instalar una grada para que, además de utilizarla como asiento, los propios usuarios puedan decorarla. Se refirió también a la instalación de calistenia junto al área de parkour en Nuevo Zaldu, que se completará con el suelo amortiguador en cuanto la empresa adjudicataria pueda comenzar los trabajos el 11 de mayo. El edil señaló que durante estas semanas el “área no ha estado parada” e indicó que se abordará ahora una renovación de su información vía web y un nuevo diseño del logo.