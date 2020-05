El primer gasto de un remanente de 5 millones, para la crisis en Estella

05/05/2020 a las 06:00

El primer gasto de un remanente de tesorería de 5,1 millones se destinará en Estella a la crisis del coronavirus en el ámbito social y en el de material para protección. Una suma de 90.000 euros para dos partidas diferentes que estuvo ayer sobre la mesa en la comisión de Hacienda, la primera del equipo de gobierno resultante de la moción de censura. El pleno convocado para el jueves -la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo que se celebrará de nuevo de forma telemática a las 12 del mediodía- dará luz verde a la modificación presupuestaria dentro del programa para afrontar las consecuencias de la pandemia.



La mayor de las dos cantidades aprobadas, 70.000 €, se asigna a ayudas sociales consideradas de urgencia para familias de la ciudad afectadas por la situación. Una cifra menor, 20.000 €, va destinada a la compra de mascarillas, geles y mamparas de separación de personal para cumplir con los criterios de seguridad e higiene en las dependencias municipales. El alcalde y presidente del área de Cuentas, Koldo Leoz, señaló ayer terminada la comisión que aprobado este gasto lo primero es ahora conocer las necesidades de cada una de las áreas municipales para decidir el destino del remanente. Con esas prioridades por fijar, adelantó que la crisis del covid-19 va a tener mucho peso en ellas sobre todo para proporcionar cobertura en el ámbito social.



Los algo más de 5 millones de tesorería a cierre del ejercicio 2019 no corresponden con la cantidad de la que finalmente se dispondrá. Como en ejercicios anteriores, se aprovisionará una parte para hacer frente a obligaciones que puedan surgir. Una reserva en la que de nuevo cobran peso a la espera de la cifra que se determine posibles nuevos pagos del caso Oncineda. Lo mismo ocurre con las plusvalías tras las limitaciones que los tribunales han realizado al cobro de este impuesto por los ayuntamientos cuando la liquidación supera las ganancias de la venta para el contribuyente.



El remanente con el que se va a poder contar será, según se avanza, muy inferior a esa cantidad y su destino se aprobará en un futuro pleno tras decidir el reparto de partidas. De momento, el pleno del jueves ratifica las dos primeras modificaciones e introduce en el orden del día asuntos de trámite como la solicitud de cambio de titularidad del contrato administrativo para la explotación de la cafetería del espacio cultural Los Llanos. Se levanta también la suspensión de la licitación del contrato para arrendar durante el próximo verano el chiringuito La Hormiga, un proceso aprobado el 12 de marzo que quedó interrumpido por el estado de alarma.

Pendientes decisiones económicas

Tras la primera modificación presupuestaria que lleva a pleno, el nuevo equipo de gobierno tiene pendiente la aprobación de otras decisiones ante las consecuencias de la crisis del coronavirus que se abordarán desde el área de Desarrollo Económico. Una comisión que engloba tras la reorganización de áreas aprobada el pasado jueves lo referente tanto a comercio y turismo como a hostelería con Pablo Ezcurra (Geroa Bai) en la presidencia. Entre los temas a abordar, si se considera o no la propuesta trasladada el pasado fin de semana por el PSN y se amplían los metros para instalar terrazas. Una medida que permitiría disponer de más suelo público a los hosteleros cuando, a partir del próximo lunes, puedan retomar este servicio y sacar sus mesas y sillas a la calle aunque con un 50% de su aforo. A finales de la pasada temporada, antes de recoger para el invierno, Estella contaba en sus calles y plazas con 42 terrazas, una cifra creciente de año en año.

Pendientes de decidir

1 Calle San Andrés. La peatonalización del tramo pendiente de la calle San Andrés es una de las principales obras que se aprobaron hace ahora un año, en el último remanente de la pasada legislatura con una dotación de 180.000 €. Un dinero no gastado al no haberse ejecutado el proyecto y que, por tanto, pasa a la nueva tesorería para que se tomen decisiones. La duda ahora es si se sigue adelante por considerarla una obra estratégica para ese eje comercial de la ciudad o se destina esa cifra a otras partidas.

2 Cámaras en los accesos al casco antiguo. Un proyecto que data de los inicios de la pasada legislatura que se aprobó sin llegar a gastarse en sucesivos remanentes. Lo mismo pasa con el aprobado hace un año, 30.000 € que iban a sumarse a otros 100.000 € ya disponibles para una inversión que sigue sin ejecutarse para un casco antiguo con bolardos fuera de servicio.

3 Calle La Rúa. Fue la mayor de las partidas del último remanente, dotada con 305.000 €. El dinero sigue en la caja municipal porque, aunque la obra se adjudicó ya el pasado mes de diciembre, quedaba pendiente de recibir la parte de financiación correspondiente al Gobierno de Navarra, por lo que no había podido comenzar. En esa misma situación se encuentra ahora.

4 Aparcamiento subterráneo. Otra de las partidas destacadas, con 76.000 € que estaban también pendientes, por lo que se cuenta con esa cifra en el nuevo remanente.

5 Presupuestos participativos. Son 125.000 € que podrían mantenerse para esta elección ciudadana o destinarse a otros fines.