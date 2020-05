Propietarios de perros piden que se les “deje de perseguir”

01/05/2020 a las 06:00

Un grupo de propietarios de perros de Estella expresó ayer su “indignación” al sentir que se les ha “tratado como delincuentes” y vulnerado sus derechos, además de exigir que se les deje de “perseguir” y se les permita llevar a sus animales a las “zonas verdes siempre respetando las indicaciones y distancias de seguridad”. Unidos en un grupo de Facebook , se posicionan así después de que se cerrara el interior de Los Llanos mediante bandas que se retiraron el pasado domingo al permitir la movilidad de los menores de 14 años.

Según indican, se han visto obligados a emitir un comunicado “ante el abuso policial llevado a cabo por parte de varios agentes de Policía Municipal y Guardia Civil durante el estado de alarma”. Reiteran que desde el principio las salidas de los perros para satisfacer sus necesidades han estado permitidas pero sostienen que en Estella “las autoridades locales y los cuerpos de seguridad están llevando a cabo restricciones que no se contemplan en el real decreto llegando incluso a interponerse multas o amenazas de multas a varias personas”. Se remiten a “varias órdenes contradictorias” por parte de agentes y a la última actualización de las pautas que Policía Municipal emitió el 18 de abril. En la relación publicada en la web municipal -detallan- no se incluye ninguna restricción adicional a la de ir “a la zona verde más cercana” pese a que al día siguiente se cerró el interior de Los Llanos para prohibir acceder más allá de las zonas balizadas. Relatan que aunque fueron retiradas el 26 de abril, Policía Municipal volvió a “expulsar de Los Llanos y a amenazar con multar a algunos dueños” e indican que desde la Secretaría de Estado de Seguridad se ha“recordando a las autoridades locales que no pueden imponer este tipo de restricciones”.