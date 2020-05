Nuevas áreas con otros presidentes nueve meses después en Estella

01/05/2020 a las 06:00

El nuevo equipo que gobierna el Ayuntamiento de Estella desde que saliera adelante la moción de censura el pasado 24 de marzo se repartió ayer las 15 concejalías en las que se divide el organigrama municipal. Bildu, con seis ediles, asume diez de las áreas. Su socio de Geroa Bai se sitúa el frente de una. Las otras cuatro se delegan -dos para cada uno- en los dos tránsfugas del PSN ahora no adscritos, Jorge Crespo y Magdalena Hernández.

El procedimiento ligado a cada inicio de legislatura que el pasado julio distribuyó las áreas -entonces 13- entre Navarra Suma y el PSN se repitió ayer de manera inédita nueve meses después. Las comisiones informativas se constituyeron a partir de las nueve de la mañana con el mismo esquema. Lo hicieron mediante convocatorias sucesivas esta vez de forma telemática por la situación de estado de alarma y con los concejales conectados desde su domicilio. No hubo ninguna propuesta alternativa a las que el alcalde, Koldo Leoz, fue presentando para las presidencias.

NA+ AUSENTE Y PSN SE ABSTIENE

A favor de todas las planteadas votaron el representante de Geroa Bai y los dos no adscritos. El ahora único concejal socialista, Ibai Crespo, se abstuvo. Navarra Suma, con siete concejales en el salón de plenos, no acudió a ninguna en la línea de la decisión tomada en la anterior convocatoria telemática en la que se votó el organigrama el pasado 20 de abril. El grupo, ahora en la oposición con Gonzalo Fuentes al frente, considera que no quedan avaladas “las garantías técnicas y jurídicas del sistema utilizado para la conexión” basándose en el informe de la Federación Navarra de Municipios y Concejos sobre el cumplimiento del esquema nacional de seguridad.

Una postura criticada por el alcalde, Koldo Leoz. “Con su ausencia, Navarra Suma falta a su responsabilidad. Sí quiero destacar la actitud constructiva del PSN con su abstención en todas las comisiones y con la coincidencia de que lo importante es echar a andar”, expuso. La primera en convocarse de forma urgente -tendrá lugar el lunes 4 de mayo- será la de Hacienda con asuntos que se llevarán al pleno ordinario del mes de mayo el próximo jueves, día 7.

Una sesión de nuevo telemática porque el ayuntamiento continúa cerrado salvo para las áreas de Policía Municipal y Servicios Sociales. Leoz señaló que hasta que se pueda recuperar la actividad presencial se seguirán celebrando las comisiones con el mismo sistema de conexiones para empezar a tomar las primeras medidas.

El socialista Ibai Crespo explicaba después que se había abstenido porque, pese a no estar de acuerdo con algunas áreas y personas, entienden que es momento de que el Ayuntamiento eche a andar. “El nuevo organigrama se aprobó hace dos semanas hábiles y no se puede perder más tiempo. Las comisiones son un espacio donde se va a trabajar mucho en estos momentos dadas las necesidades de la situación y con el fin de no bloquear hemos votado en ese sentido”, señaló.

Lamentó que durante este tiempo “el mínimo de consenso necesario no está existiendo” y que ha faltado convocar durante el estado de alarma a la junta de portavoces como sí se está haciendo en otros ayuntamientos. “Nosotros estamos intentando remar a favor en estas circunstancias excepcionales, pero echamos de menos ese consenso sobre decisiones que, como el mercado, se han tomado por alcaldía”, sostuvo.